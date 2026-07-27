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    El regalo personalizado de Lionel Messi a los jugadores de Argentina tras perder la final del Mundial ante España

    Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, reveló el gesto del 10 con sus compañeros en la Albiceleste. El capitán de la selección transandina le entregó un obsequio a cada uno de los futbolistas del plantel.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Lionel Messi le hizo un regalo a los jugadores de Argentina tras perder el Mundial. Xiao Yijiu

    Los días pasan y Argentina da vuelta la página luego de la derrota ante España en la final del Mundial. Por otra parte, poco a poco se dan a conocer diferentes detalles del momento que marcó a la Albiceleste. Uno de ellos provino de Lionel Messi, que sorprendió a todos sus compañeros con un regalo.

    Kelci-Rose Bowers, novia del defensor Marcos Senesi, que se metió a la lista de la Albiceleste sobre la hora tras la lesión de Leonardo Balerdi, fue la encargada de revelar el gesto que tuvo el capitán transandino con el resto del plantel.

    La futbolista e influencer, que recientemente dejó el Bournemouth, dio detalles del regalo de Messi en un video publicado en su cuenta de Tik Tok. Ahí hizo un exhaustivo registro del obsequio.

    El gesto del 10 constó en un equipo de mate personalizado: “Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar. Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado que Marcos recibió del torneo, y tiene su nombre en él”, comenzó señalando la jugadora de 22 años.

    Los detalles del obsequio de Messi

    Bowers mostró detalladamente el equipo de mate personalizado y su respectivo bolso. El set está compuesto por un termo de la reconocida marca Stanley, además de dos mates, una bombilla y un bolso con logo de la AFA, el de la Copa del Mundo 2026 y el nombre grabado de cada uno de los futbolistas del plantel transandino. Todo de color dorado. Lógicamente, también fue acompañado de yerba mate.

    “Este es un bolso personalizado que le dieron a Marcos en la concentración. Fue un regalo personalizado de Messi para todos los jugadores de la Selección”, señaló la jugadora inglesa. “Marcos me lo dio para mantenerlo a salvo y llevarlo de regreso a Miami”, continuó Bowers.

    Curiosamente, ambos futbolistas se conocieron militando en el Bournemouth. En tanto, Senesi, que fue fichado por el Tottenham Hotspur, se metió en el listado de la Albiceleste luego de la lesión de Leonardo Balerdi días antes del inicio del Mundial.

    El defensor jugó dos partidos en la Copa del Mundo. Fue titular ante Jordania, donde Lionel Scaloni alineó suplentes, y disputó 18 minutos en la final ante España ante las múltiples lesiones de la zaga transandina. De hecho, tuvo la opción más clara para Albiceleste en el tiempo extra, pero Pau Cubarsí cortó un centro justo antes de que el argentino lo conectara.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección ArgentinaMarcos SenesiLionel MessiKelci Rose

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