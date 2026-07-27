La dura medida del PSG: figura se declara en rebeldía para renovar y le fijan millonaria cláusula como castigo

La figura que no quiso renovar con el PSG y que le fijaron una millonaria cláusula como castigo.

El mercado de fichajes se enciende a pocas semanas del inicio de las principales ligas de Europa. Luego de los rumores que ligaban a Vinícius con el Arsenal o la inminente llegada del marfileño Yan Diomande al Real Madrid, el que comienza a hacer noticia es el París Saint Germain.

En la interna del vigente bicampeón de la UEFA Champions League se dio a conocer la disputa que mantienen con Bradley Barcola, una de las figuras en el ataque del club galo y de la selección de Francia en el Mundial 2026. Según reveló el medio RMC Sport, el extremo izquierdo se declaró en rebeldía con los parisinos y no quiso firmar su renovación, forzando una posible salida a un elenco extranjero.

Bradley Barcola quiere dejar el PSG. Gonzalo Fuentes

El veloz atacante es uno de los mayores deseos del Liverpool para reforzar la delantera tras la partida de Mohamed Salah, así como también del Bayern Múnich, cuadro que lo mira de reojo por si Luis Díaz decide cambiar de rumbo en este periodo de transferencias.

Sin embargo, desde la institución que comanda Luis Enrique no esperan soltarlo tan fácilmente. Mucho menos para potenciar a un rival directo en el escenario continental. Y es que de acuerdo a la información del citado sitio deportivo, a Barcola le fijaron una exorbitante cláusula de 170 millones de euros como castigo y así poder retenerlo en sus filas.

En París elevaron las cifras al tomar como referencia los montos recientes que se pagaron en la Premier League: el Chelsea, por ejemplo, fichó a Morgan Rogers del Aston Villa por 137 millones de euros, siendo el quinto traspaso más caro de todos los tiempos; mientras que el Manchester City pagó 135 millones de la divisa europea por el volante Elliot Anderson, proveniente del Nottingham Forest.

Pese al alto valor de su carta, en Inglaterra siguen con calma la situación. Fabrizio Romano, reputado periodista encargado de cubrir los principales movimientos en el fútbol planetario, indicó que el Liverpool tiene avanzado un acuerdo de palabra y espera obtener sus servicios por un monto menor. Con esto, se espera que las negociaciones avancen con el correr de los días, marcando una de las teleseries de este mercado.