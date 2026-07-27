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    Fernando Gago descongela a Charles Aránguiz y a Lucas Assadi en la U: “Si están en buen nivel, van a jugar”

    El entrenador de los azules quedó contento con el rendimiento de ambos volantes e insistió que no le importan "los nombres propios" para armar su oncena.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Gago analizó el desempeño de la U tras el duelo con Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Para cualquier hincha de la U, Charles Aránguiz y Lucas Assadi deberían estar siempre en la formación inicial de los azules. Pero las lesiones y el rendimiento habían dejado fuera al ídolo estudiantil y a la promesa de su cantera hasta el duelo con Audax Italiano.

    El Príncipe se recuperó de su desgarro y el nivel del puentealtino lo volvió a meter en las citaciones, por lo que Fernando Gago los usó como alternativas en La Florida y tras el triunfo ante los itálicos, les mandó un recado.

    Son dos jugadores muy importantes para la institución, pero independiente del nombre propio, yo necesito de todos y si están en buen nivel van a jugar. Por ahora, la idea es que sumen minutos para que agarren el nivel futbolístico que necesitan ellos, que necesito yo y también el equipo”, afirmó el entrenador de los laicos.

    Mismas palabras que repitió para justificar la suplencia de uno de los refuerzos de este año y uno de los sueldos más altos de la plantilla. “Juan Martín Lucero hizo un buen trabajo y hoy decidí que juegue Eduardo (Vagas), por ahí, en otro partido, juegan los dos o solo el ‘Gato’... Necesito a todo el plantel y después decido lo que necesito para cada partido”, expresó.

    Luego reveló también cuál es su política para ir mezclando futbolistas jóvenes con los experimentados y si está contento con los formados en La Cisterna. “Tenemos que cumplir con la reglas de minutos juveniles y a partir de eso, veremos si lo cumplimos o no. Tengo un plantel y van a entrenar todos para competir por un puesto. Aquí no hay grandes ni chicos, eso lo saben los futbolistas y genera la competencia que necesito”, sostuvo el estratega argentino.

    Pero sin duda la gran figura del partido, fue Eduardo Vargas. El integrante de la Generación Dorada demostró su calidad en el sintético del Bicentenario y marcó el gol del triunfo para los estudiantiles. “Estamos contentos por arrancar con una victoria... Es lo que tenemos que hacer, somos equipo grande tenemos que ir a buscar siempre el mejor resultado, perdiendo o ganando”, concluyó en declaraciones a TNT Sports.

    Mira las mejores jugadas del partido entre azules e itálicos:

    Más sobre:La UUniversidad de ChileEduardo VargasFernando GagoLiga de PrimeraAudax ItalianoLucas AssadiCharles Aránguiz

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