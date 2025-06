¿Generación Dorada o leyendas del 62? Históricos del fútbol chileno debaten sobre la mejor Selección de todos los tiempos

Pocos días faltan para que la consecución de un hito histórico del deporte chileno, y específicamente del fútbol, cumpla una década. El 4 de julio se cumplirán exactamente diez años de la obtención de la Copa América 2015, el primer título de la Roja.

Fue un siglo en blanco. Frustraciones, penas y fracasos. Todo se esfumó luego de que la Generación Dorada venciera por penales a la selección argentina de Lionel Messi. En ese sentido, a pocos días de que la epopeya cumpla una década, un detallado estudio de Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool, una empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas- realizó una encuesta que abarca diferentes aristas sobre la histórica coronación.

En detalle, el 82% de las personas consultadas asegura que la Generación Dorada es la mejor selección chilena de todos los tiempos. Un 12% indica que no es así, mientras que un 6% no sabe. La opción es escogida por sobre el equipo que obtuvo el tercer puesto en el Mundial de 1962.

Eso sí, a la hora de hablar sobre el mayor logro del fútbol nacional, la elección sufre modificaciones. La diferencia se acota. Un 47% considera la Copa América como el éxito más relevante en la historia, mientras que 27% lo realizado en el certamen planetario que organizó nuestro país. Más atrás lo sigue la Copa América Centenario, con un 23%.

El debate de los históricos

Es complejo comparar logros futbolísticos en un país en el que no abundan. Algunos referentes de la Roja se cuadran con el resultado de la encuesta. Otros, no. Gustavo Moscoso, por ejemplo, atendió el teléfono de El Deportivo desde México y se decantó por la corona de 2015, aunque aseguró no estar de acuerdo con la comparación.

“La historia y la calidad de los jugadores que estuvieron en la selección de 1962 las conocí, incluso llegué a ser compañero de algunos y jugué en contra con otros, lo que es la vida, imagínese. Fui compañero de Fouillioux, jugué en contra de Eyzaguirre, de Sánchez, terminando su carrera y yo empezando la mía”, comenzó señalando el otrora delantero que jugó el Mundial de España en 1982.

“Yo tengo un concepto muy personal en relación a este tipo de cosas, porque son muy mediáticas este tipo de preguntas de posicionarse en favor o en contra de algo. Yo creo que en relación a la selección que consiguió la Copa América, yo pienso que nunca en la historia hubo juntos tantos jugadores buenos. Hubo equipos que jugaron también muy bien por momentos, pero ellos obtuvieron el logro más importante. El momento más importante es de ellos. Habían cinco que eran de una calidad impresionante juntos y con acompañantes también de una calidad importante, que hacían que ellos pudieran brillar”, continuó.

“Entonces, es complicado, porque yo tampoco quiero desmerecer el logro de 1962. Como logro, por supuesto que es más grande, pero yo creo que la Generación Dorada es la mejor, es una selección irrepetible. Va a ser muy difícil. Yo tengo un respeto, un cariño y una admiración por ese grupo, y sobre todo porque tuvieron que sostener muchas cosas de la mediocridad que significa la estructura del fútbol chileno. Y es complicado. Para mí, si tú me pides un voto, yo voto por la Generación Dorada", sentenció Moscoso.

La selección chilena obtuvo su primera Copa América en 2015. Foto: archivo. JUAN PABLO CARMONA

Jorge Aravena también realizó su análisis: “Creo que no ayuda en absolutamente nada tratar de decidir quién fue mejor, si la selección del ’62 o la selección de la Generación Dorada. Ambas tuvieron jugadores maravillosos y agradecerles todo lo que hicieron por nuestra selección y por nuestro fútbol”, aseguró en diálogo con El Deportivo.

Y si bien catalogó lo realizado en 1962 como el mayor logro, precisa en no mirar en menos lo hecho en 2015. “El tercer lugar ha sido la mejor participación de Chile en un Mundial, donde juegan todas las mejores selecciones del mundo. Para mí es más relevante, pero como equipo, como tal, es difícil compararlo. Las dos selecciones tuvieron jugadores maravillosos, espectaculares. Es absolutamente incomparable cualquier jugador con Jorge Toro, Leonel Sánchez o Luis Eyzaguirre. Son jugadores maravillosos que tuvimos la suerte de que nacieran en nuestra tierra”, indicó el Mortero.

“Tuve la fortuna de poder ver el partido Chile-Yugoslavia, que alguien consiguió el video completo y pude verlo. Y ver, por ejemplo, a Jorge Toro jugar por el tercer lugar del mundo en una pierna porque estaba lesionado, y verlo hacer cosas increíbles, a mí me llenó de orgullo. Me llenó de orgullo poder ver a todos los jugadores de esa selección, como también me llenó de orgullo de ver a los muchachos de la Generación Dorada. Nosotros debemos ser agradecidos de que tuvimos ambas“, sentenció.

Leonardo Véliz, en tanto, se decantó por lo realizado en 1962. “Hay que hacer la diferencia entre la Copa América y la Copa del Mundo. Hay que categorizarlo. En un periodo en el que en Chile el fútbol no era completamente profesional, se logró un tercer lugar muy meritorio. La base era un gran equipo como el Ballet Azul”, comenzó señalando en conversación con La Tercera. “En la Copa América se logró un primer lugar. Pero desde mi punto de vista, en el contexto en el que se jugaba el fútbol chileno, tiene mayor mérito lo del Mundial del ’62″, añadió.

El Pollo, eso sí, comprendió la mayoría de votos a favor de la Roja de 2015. “La generaciones que votan, el público, tiene en la mente la Copa América. Es más cercano. A ellos les suena más Vidal, Sánchez y Bravo, que Honorino Landa o Raúl Sánchez, grandes jugadores que superaban a estos. El hecho de haber salido tercero del mundo, para mí sigue siendo un equipo lleno de técnica, buen fútbol y todo lo que se practicaba en esa época. En la Copa América también abunda lo físico y lo táctico, pero para mí gusto, me quedó con 1962″, cerró.