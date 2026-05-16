Kast lamenta que oposición “no colabore para salir del estancamiento” por indicaciones a la megarreforma en el Congreso

El Presidente José Antonio Kast lamentó este viernes la conducta de la oposición de “no colaborar” con la aprobación de la megarreforma del Ejecutivo, enfocada en reconstrucción y reactivación económica y que esta semana fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Sus declaraciones se dieron en el contexto de una entrevista con la Radio Nostálgica, de la ciudad de Copiapó, donde abordó distintas materias de carácter nacional y también local.

Plan Nacional de Reconstrucción

Haciendo un ademán de “no importa”, Kast aseguró que “los parlamentarios tienen libertad de presentar indicaciones”.

“Lo que sí, nunca habíamos visto -al menos que yo recuerde- que alguien hablara de un tsunami de indicaciones", afirmó el jefe de Estado.

“Creo que no era lo adecuado, creo que generó mucha más tensión de lo que uno podría haber imaginado sobre algo que a todos nos interesa”, agregó Kast, mencionando al crecimiento y la creación de empleos como principales focos.

“Si nosotros estuviéramos modificando algo que está funcionando bien, yo entendería este estilo de oposición, pero llevamos años y no es solamente un gobierno, si esto no es en contra de un gobierno”, complementó.

Con todo, Kast afirmó que “las fórmulas que se aplicaban eran siempre las mismas”, y recalcó que Chile no crece hace 12 años.

“No logro entender que cuando tenemos las cifras que tenemos, el nivel de endeudamiento que tenemos, la falta de trabajo, la informalidad, no nos colaboren para ver cómo salimos de este estancamiento", lamentó el Presidente Kast sobre la conducta de la oposición.

“Lo que sí vemos es que a Chile a llegado una gran cantidad de inversiones porque dicen que volvió el sentido común, que queremos volver a crecer y tener competitividad tributaria”, destacó sobre los proyectos en tramitación.

En esa línea, destacó que al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental han ingresado distintos proyectos por US$ 22 mil millones y que el Comité de Ministros ya aprobó “más de US$ 3.500 millones en inversión”.

“Me sorprende que el mundo vea en Chile una oportunidad y alguna parte de los parlamentarios no crean que Chile tiene esa oportunidad y hablen de hacer sufrir al gobierno, cuando están haciendo sufrir a la ciudadanía", criticó Kast.

Respecto a la empleabilidad que generaría el Plan Nacional de Reconstrucción, Kast reafirmó que la inversión en distintos proyectos ayudará a aumentar las plazas laborales, aunque matizó.

“Tampoco podemos engañar a nadie y decirle, ‘mañana van a haber 100.000 puestos de trabajo’. Es tal el deterioro del crecimiento en Chile que esto va a requerir un impulso. Y dentro del impulso que está considerado dentro de esta ley de reconstrucción, hay un apoyo muy fuerte a las pymes”, sostuvo Kast.

En esa línea, Kast explicó que se trata de “una inyección de 1.400 millones de dólares al sector de las pymes, como un crédito, un subsidio vía crédito tributario, va a permitir que uno, se formalicen personas que están informales, otros que no pierdan trabajo y otros que tengan trabajo. Esto podría beneficiar de manera inmediata a más de 200.000 pymes, 200.000 pymes que podrían contratar una persona más o que podrían evitar cerrar un local".

Consultado sobre si la discusión del proyecto y el “ruido” generado por las indicaciones de la oposición pudieran generar “temor” en distintos inversionistas, el Presidente Kast afirmó que ese ambiente no se refleja en la ciudadanía.

“No se condice la tensión en el Parlamento con la realidad que vive Chile”, ejemplificando con los comentarios que recibe durante sus distintas visitas a ciudades del país.

Recortes

En medio de su respuesta para facilitar inversión y autorizaciones en la zona, Kast destacó el cruce de datos realizado por Contraloría para fiscalizar el uso de licencias médicas irregulares. En esa línea, afirmó que desde la administración se busca centralizar la información y hacerla más eficiente.

“Y nosotros en el Estado estamos haciendo lo mismo. Por lo tanto, cuando algunos dicen que se van a quitar algunas prestaciones, vamos a ordenar, porque los recursos están. Lo que pasa es que están mal utilizados”, afirmó Kast.

Para lo anterior, dio como ejemplo la Central de Abastecimiento de Medicamentos (Cenabast) y la eliminación del cobro de comisión a los municipios. “Va a ver más disponibilidad de recursos para que los municipios puedan adquirir más remedios y no se acabe el stock”, dijo Kast, cifrando un ahorro en hasta $7 mil millones.

En cuanto al mal uso de recursos, también nombró lo ocurrido con el Ministerio de Obras Públicas y la compra de camiones que quedaron guardados por no cumplir con las especificaciones de la licitación.

“Viene una reformulación y un buen uso de los recursos”, planteó.

Situación de la Región de Atacama

En medio de la conversación, el jefe de Estado también abordó las necesidades de la Región de Atacama, como sus problemáticas en empleo e inversión. Consultado por los números a nivel nacional, que señalan que hay un 8,1 % de desempleo en el trimestre enero-marzo, Kast señaló que la cifra “es dramática”.

Además, indicó que dentro de las mediciones deberían considerarse a las personas informales y que no cotizan en sistemas de AFP o Salud.

En Atacama, la cifra de informalidad asciende a un 25,9%. Por lo anterior, Kast “invitó” a los comerciantes a formalizarse y también hizo una distinción entre informalidad e ilegalidad.

“Yo ahí creo que es importante hacer la distinción. ¿Hay crimen organizado? Sí. ¿Hay personas que se dedican a vender productos falsificados, contrabandeados? Sí, pero no es la mayoría", sostuvo.

“También decirle a las personas que cada vez que usted compra un cigarrillo que viene de contrabando, le está ayudando al crimen organizado porque es una línea de negocio el crimen organizado", recalcó el jefe de Estado.

Así, Kast hizo la diferencia con las personas informales que generan productos desde sus casas, tales como artesanía, o productos comestibles u otros servicios.