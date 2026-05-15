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    Declaran un nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo, con unos 265 casos y 65 muertes sospechosas

    El principal organismo sanitario de África detalla que hay ya cuatro muertes confirmadas por pruebas de laboratorio.

    Por 
    Europa Press
    Un trabajador sanitario que participó como voluntario en la respuesta al ébola, desinfecta a su compañero tras entrar en la casa de una mujer de 85 años, presuntamente moribunda de ébola, en la ciudad de Beni, al este de la República Democrática del Congo, el 8 de octubre de 2019. Foto: Archivo ZOHRA BENSEMRA

    El principal organismo sanitario de África ha confirmado este viernes un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), con unos 245 casos y 65 muertes sospechosas, incluidas cuatro ya confirmadas por pruebas de laboratorio.

    Los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) han indicado en un comunicado que hasta ahora se han detectado 246 casos sospechosos, principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara. “Hay informaciones sobre casos sospechosos en Bunia, a la espera de confirmación”, ha agregado.

    Así, han subrayado que “tras consultas con el Ministerio de Sanidad de RDC y el Instituto Nacional de Salud Pública, los resultados preliminares de laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) de Kinshasa detectaron el virus del ébola en 13 de las 20 pruebas analizadas”.

    Por ello, han resaltado que “analiza de cerca la situación” y han convocado para este mismo viernes “una reunión urgente de coordinación de alto nivel” con las autoridades de RDC, Uganda y Sudán del Sur, además de “socios globales”, con el objetivo de “reforzar la vigilancia transfronteriza, la preparación y los esfuerzos de respuesta al brote”.

    Un equipo de agentes funerarios especializados en el entierro de víctimas del virus del Ébola deposita un cuerpo en una tumba en el cementerio de Fing Tom en Freetown, Sierra Leona, el 10 de octubre de 2014.

    El director general de los África CDC, Jean Kaseya, ha recalcado su “solidaridad” con las autoridades y el pueblo congoleño “en su respuesta a este brote”. “Dado el movimiento de población entre las zonas afectadas y los países vecinos, una rápida coordinación regional es esencial”, ha argumentado.

    “Estamos trabajando con RDC, Uganda, Sudán del Sur y nuestros socios para fortalecer la vigilancia, la preparación y la respuesta, y para ayudar a contener el brote lo más rápidamente posible”, ha dicho, en referencia a la gran cantidad de desplazados y refugiados que huyen de la violencia en esta zona del país africano.

    En este sentido, Kaseya ha hecho hincapié en que el organismo está preparando apoyo en todos los ejes de respuesta, incluida la coordinación a través de mecanismos de operaciones de emergencia, vigilancia digital y gestión de datos, preparación transfronteriza, coordinación entre laboratorios, labores de prevención y control de infecciones y comunicación de riesgos.

    Kaseya ha reclamado por ello a las comunidades en las zonas de riesgo que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, informen rápidamente de cualquier síntoma, eviten los contactos directos con casos sospechosos y apoyen a los equipos de respuesta frente al brote.

    Una joven reacciona mientras un trabajador de la salud le inyecta la vacuna contra el ébola en Goma, República Democrática del Congo, el 5 de agosto de 2019. Foto: Archivo Baz Ratner

    Las autoridades de RDC declararon en diciembre de 2025 el fin del último brote de ébola registrado en el país en dicho caso en Bulapé, en la provincia de Kasai, tras registrar 45 muertos y 64 caso, una vez transcurridos 42 días desde el alta del último paciente diagnosticado.

    RDC es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.

    La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta que, además de la importancia de la activación de las campañas de vacunación, las actividades de control del brote, incluida la implicación de la población, es “fundamental” para contener su propagación y limitar su presencia geográfica.

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