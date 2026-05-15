Carabineros detiene a presuntos líderes de banda narco que usaba armamento ilegal para marcar territorio en San Miguel

En el marco de una investigación por amenazas con arma de fuego y disparos injustificados, un operativo de madrugada desarrollado por personal de la Sección Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV) de Carabineros permitió la detención de dos personas vinculadas a delitos asociados a infracciones a la Ley de Control de Armas, receptación e infracción a la Ley 20.000 de drogas.

De acuerdo a los antecedentes recopilados por los investigadores, los detenidos lideraban una agrupación que utilizaba armamento para intimidar y marcar territorio frente a bandas rivales vinculadas al narcotráfico.

Conforme a una orden judicial de entrada y registro, cerca de las 07.15 horas, el personal policial irrumpió en un inmueble ubicado en calle Vargas Buston 561, logrando la captura de los presuntos líderes de esta estructura criminal.

Los detenidos fueron identificados como C.S.D.A., mujer chilena de 36 años y M.F.N.E., hombre chileno de 36 años, que registra detenciones policiales por delitos de hurto, desórdenes, infracción a la ley de drogas y porte de elementos destinados a cometer ilícitos.

El personal policial incautó dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, una de ellas adaptada para disparo automático, ambas con encargo vigente por robo en lugar habitado ocurrido en 2017 y 2020.

Asimismo, fueron decomisados cargadores extendidos, 99 cartuchos balísticos, una mira láser y diversos elementos asociados al tráfico de drogas, entre ellos marihuana dosificada, bolsas para dosificación y pesas digitales.

En el lugar también se incautaron cerca de 840 mil pesos en dinero en efectivo, tres teléfonos celulares y dos vehículos de alta gama pertenecientes a los imputados.

La Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Sur, instruyó la realización de peritajes balísticos por parte de Labocar.

Ambos detenidos iban a pasar a segundo control de detención durante este viernes.