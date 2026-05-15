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    “Vamos a seguir”: Steinert defiende gestión y anuncia que formalizará Plan de Seguridad vía resolución en próximos días

    "Nosotros en 60 días, solo 60, hemos realizado acciones concretas, para que nuestro país sea más seguro", afirmó la secretaria de Estado en un seminario organizado por La Tercera y CAF. Como ejemplo, destacó el ingreso reciente a Temucuicui.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En el teatro CA660, en Las Condes, se realizó el seminario “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”, organizado por La Tercera y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la tarde de este jueves.

    La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, fue una de las oradoras principales del evento.

    La abogada de la Universidad Central, de 55 años, con un paso de dos décadas por el Ministerio Público, completó ya dos meses a la cabeza de una de las carteras primordiales para la administración del Presidente José Antonio Kast.

    48 horas antes, en una sesión especial ante la Cámara de Diputados, la exfiscal expuso lo que será su plan de seguridad ante la serie de cuestionamientos que venía planteando la oposición.

    Tras ese test, expertos calificaron sus anuncios de “eslogan” y exigieron medidas concretas.

    En semanas previas, su antecesor en el cargo, Luis Cordero habló de “improvisación” en la instalación que ella ha liderado en el ministerio.

    La secretaria de Estado ha pedido tiempo para que se evalúen las acciones en seguridad del actual gobierno y su gestión en la cartera, planteando fin de año como un plazo razonable.

    “Déjennos trabajar, los resultados no pueden ser inmediatos”, señaló en entrevista con La Tercera.

    En el encuentro de este jueves, que reunió a autoridades, expertos internacionales y representantes del sector público y privado para debatir sobre los retos de seguridad que enfrenta Chile, Steinert dio cuenta de su experiencia directa en el combate a la delincuencia.

    El 16 de febrero de 2024, asumió como fiscal regional de Tarapacá, en una zona del país expuesta al crimen organizado por la actividad delictiva que se desarrolla en la zona fronteriza.

    Bajo su mando, la entidad persecutora consiguió condenar a uno de los grupos más “puros” que ha tenido el Tren de Aragua en Chile, incluido su líder: Carlos Leandro González Vaca, alias Estrella, condenado a presidio perpetuo.

    “Chile está en una emergencia”

    La ministra abrió su exposición con la sentencia de que “Chile está en una emergencia”, advirtiendo sobre la instalación de organizaciones criminales transnacionales en el país.

    Luego, exhibió estadísticas sobre aumentos de delitos entre 2021 y 2025 para graficar ese punto: 20,4% más de víctimas de homicidios, incremento de 56,4% en los secuestros y de 194,8% en extorsiones.

    “En Chile ya el fenómeno delictivo no es lo mismo”, dijo, advirtiendo que “hoy hay una amenaza estratégica en cuanto a la vulneración del Estado”.

    Plan de Seguridad

    La ministra entregó detalles del Plan de Seguridad Pública del gobierno, explicando que cuenta con tres objetivos prioritarios: recuperación del control territorial por parte del Estado, aumento de la eficacia policial y del sistema de persecución criminal, y fortalecimiento institucional.

    Además, la iniciativa contempla siete ejes estratégicos, que son combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal y coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil, y nuevos desafíos ministeriales.

    La autoridad aseguró transparencia en la ejecución del plan, que según dijo, se formalizará mediante resolución en los próximos días.

    “Tenemos un mandato del Presidente de medir todo. Medir los delitos de homicidio, medir los delitos de robo, medir los secuestros, ¿para qué? Para poder determinar cómo vamos avanzando contra la comisión de los ilícitos en nuestro país. Esto puede claramente jugarnos un revés, ¿cierto? Pero tenemos que ser transparentes y tenemos que saber comunicar a la comunidad dichos estados delictivos", apuntó.

    También, indicó que es necesario fortalecer instituciones como Carabineros y adelantó que se buscará aumentar el pago mensual que se entrega a quienes ingresan a las escuelas de formación, que promedia los 80 mil pesos, presentando un proyecto a fin de aumentar esta remuneración, para que llegue a 300 mil pesos para los uniformados en su primer año de formación y 800 mil pesos en el segundo año.

    Defensa de su labor

    Al cerrar, la ministra destacó la labor de las policías y defendió el trabajo de su ministerio en los dos meses que ha estado al frente de la cartera.

    “Este plan lleva tiempo, estrategia, como ustedes han visto, pero no nos hemos quedado en eso y eso lo quiero hacer presente. Nosotros en 60 días, solo 60, hemos realizado acciones concretas para que nuestro país sea más seguro", enfatizó.

    A modo de ejemplo, mencionó que en distintos operativos se han registrado más de 7.000 detenidos “que han sido puestos a disposición de la justicia, ya sea por delitos flagrantes o por órdenes de detención pendiente y por delitos bastante graves”.

    También resaltó como un “hecho relevante” los operativos desplegados en Ercilla, con dos ingresos a la comunidad mapuche de Temucuicui el 6 y el 13 de mayo.

    “Es importantísimo destacar este ingreso en un lugar donde desde el año 2023 el Estado no ingresaba. Por lo tanto, quiero relevar esta acción por parte de Carabineros de Chile en coordinación con otras instituciones. Y vamos a seguir, y vamos a seguir”, afirmó, entre aplausos de los asistentes.

    Luego, pidió cooperación en las tareas planteadas.

    “Trabajamos con convicción, realizamos acciones concretas, tenemos una estrategia. Uno necesita las voluntades de todos: público, privado, policía, carabineros, inspectores, son esenciales. Esta tarea, el devolver la seguridad a nuestro país, no lo podemos hacer solos. Necesito que actuemos en conjunto”, dijo.

    Más sobre:Trinidad SteinertSeguridadCrimen organizadoDelincuenciaMinisterio de SeguridadCAF

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