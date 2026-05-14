Jeannette Jara despliega agenda internacional con líderes de izquierda en Brasil, Argentina y Colombia

La excandidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, inició una serie de actividades internacionales junto a referentes de izquierda y progresistas que la llevarán a participar en encuentros políticos en Brasil, Argentina y Colombia.

Desde su equipo de prensa señalaron que la exministra del Trabajo ya se encuentra en Sao Paulo, donde este jueves participa en la conferencia internacional “A saída é pela esquerda” (“La salida está a la izquierda”), organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo.

La instancia reúne a dirigentes y representantes políticos de 26 países para debatir estrategias frente al avance de la extrema derecha en distintos lugares del mundo.

Entre los participantes se encuentran Catarina Martins, eurodiputada y exlíder del Bloco de Esquerda de Portugal; Esperanza Martínez, referente histórica de la izquierda paraguaya y miembro del Grupo de Puebla; Verónika Mendoza, excandidata presidencial peruana; Óscar Andrade, dirigente sindical y político uruguayo; y Clara Bünger, parlamentaria alemana de Die Linke enfocada en temas migratorios y derechos humanos.

En el encuentro también participa el alcalde comunista de Recoleta, Fares Jadue, además de parlamentarios del partido alemán Die Linke, representantes del Partido Popular Palestino (PPP) y dirigentes de colectividades brasileñas como el PT y el PSOL.

Además de las actividades en Brasil, Jara participará de manera telemática desde Sao Paulo en la presentación del libro La derecha vasalla, del sociólogo Esteban Torres, actividad que se desarrollará en Buenos Aires.

Posteriormente, la exabanderada comunista viajará a Colombia invitada por el partido Pacto Histórico, del presidente Gustavo Petro, en el contexto de las elecciones presidenciales colombianas programadas para el próximo 31 de mayo.