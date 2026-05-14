SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Suprema rechaza amparo de estudiante imputado por muerte de inspectora en colegio de Calama y ordena informe al SML

    Desde el máximo tribunal confirmaron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que en abril pasado ya había rechazado una eventual inimputabilidad de Hernán Meneses (18).

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    María Catalina Batarce

    La segunda sala de la Corte Suprema confirmó este jueves el rechazo a un recurso de amparo presentado por la defensa del estudiante de 18 años que, en marzo pasado, protagonizó un ataque en el liceo Obispo Silva Lazaeta de Calama, que resultó con una inspectora fallecida y otras cuatro personas heridas.

    Cabe recordar que la defensa de Hernán Meneses, imputado por un delito consumado de homicidio calificado y cuatro homicidios frustrados, presentó inicialmente la acción judicial ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la que el pasado 15 de abril, descartó la medida que pretendía la suspensión del procedimiento, por una eventual inimputabilidad por enajenación mental del imputado.

    Este jueves, en fallo dividido, la segunda sala del máximo tribunal descartó error en la sentencia impugnada, al indicar que “si bien la sospecha de enajenación mental del imputado obliga a realizar ciertas actuaciones para confirmar o descartar la sospecha, lo cierto es que de los antecedentes acompañados, no se advierte la existencia de una afectación que le impida conocer al amparado el carácter de ilícito de sus actos”.

    Lo anterior, ya que “los informes acompañados dan cuenta más bien de rasgos de personalidad no constitutivos de enajenación mental, lo que necesariamente debe relacionarse con los hechos por los cuales fue formalizado, que dan cuenta de la existencia de una planificación previa y detallada del delito, así como la ponderación de las circunstancias favorables o adversas para el amparado”.

    Desde el máximo tribunal indicaron que, sin perjucio de lo resuelto, se ordenó al Juzgado de Garantía correspondiente disponer la realización de un informe pericial por el Servicio Médico Legal (SML) respecto de las facultades mentales del estudiante.

    El voto de mayoría estuvo conformado por el ministro Manuel Valderrama, la ministra María Cristina Gajardo y la abogada integrante Pía Tavolari.

    El voto de minoría fue del ministro Leopoldo Llanos y el ministro Jorge Zepeda. Ambos magistrados fueron de la opinión de acoger el amparo y decretar la internación provisional del amparado en un establecimiento hospitalario “toda vez que en la norma citada no se exige una prueba completa de enajenación mental”.

    El hecho

    El amparo hace referencia a los hechos ocurridos algunas semanas atrás. Fue durante la mañana del 27 de marzo, cuando la mayoría de los estudiantes se encontraban en sus salas de clases, en uno de los pasillos, justo afuera del baño de hombres, el alumno de cuarto medio Hernán Meneses (18) inició una brutal agresión con un cuchillo contra dos inspectoras -María Victoria Reyes y Ayde Moya- y otros tres estudiantes.

    Ante los gritos y las alarmas de lo que estaba ocurriendo, alumnos y profesores se abalanzaron a separar el ataque. Reyes, de 59 años, recibió una puñalada en el tórax, resultando fallecida en el mismo patio del colegio, a pesar de los intentos por reanimarla. Moya, por su lado, recibió un estoque, quedando gravemente herida. En esa trifulca otros estudiantes también recibieron ataques de arma blanca. De acuerdo a Carabineros, tres jóvenes de 16 años resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

    El antentado, además, llevó a que resurgiera el debate de la instalación de pórticos antimetales y otras medidas que podrían integrarse en la Ley de Convivencia Escolar.

    Más sobre:Corte SupremaCalamaataqueliceoestudianteinspectoraamparo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jeannette Jara despliega agenda internacional con líderes de izquierda en Brasil, Argentina y Colombia

    Conductor de taxibús que apuñaló a joven universitario fue detenido por Carabineros en San Pedro de la Paz

    Quiroz elogia a Fontaine pero le advierte que enfrentará “problemas” en Codelco, “partiendo por un desempeño que deja mucho que desear”

    “Esta película se hizo con sangre, sudor y lágrimas”: Manuela Martelli tiene exitoso debut en Cannes

    Primera jornada de juicio oral contra “Tren del Mar”: penas esperadas por Fiscalía son en torno a 400 años

    MOP llama a licitación para nueva cárcel en Calama: presupuesto de la obra asciende a US$ 394 millones

    Lo más leído

    1.
    Las dos hipótesis detrás del macabro homicidio de Camila Olortegui, la joven vendedora de cartas Pokémon

    Las dos hipótesis detrás del macabro homicidio de Camila Olortegui, la joven vendedora de cartas Pokémon

    2.
    Las Condes: prohíben funcionamiento de clínica estética por realizar procedimientos de cirugía mayor sin autorización sanitaria

    Las Condes: prohíben funcionamiento de clínica estética por realizar procedimientos de cirugía mayor sin autorización sanitaria

    3.
    Reportan incidentes en manifestación convocada por estudiantes: cortes de tránsito y cierre de estaciones de Metro

    Reportan incidentes en manifestación convocada por estudiantes: cortes de tránsito y cierre de estaciones de Metro

    4.
    Leitao en modo defensa: exsubsecretaria pasa a la ofensiva y ficha a Matías Insunza como su abogado

    Leitao en modo defensa: exsubsecretaria pasa a la ofensiva y ficha a Matías Insunza como su abogado

    5.
    Fiscal Chong dice que deben revisar fallo para evaluar recursos por la absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    Fiscal Chong dice que deben revisar fallo para evaluar recursos por la absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    Jeannette Jara despliega agenda internacional con líderes de izquierda en Brasil, Argentina y Colombia
    Chile

    Jeannette Jara despliega agenda internacional con líderes de izquierda en Brasil, Argentina y Colombia

    Suprema rechaza amparo de estudiante imputado por muerte de inspectora en colegio de Calama y ordena informe al SML

    Conductor de taxibús que apuñaló a joven universitario fue detenido por Carabineros en San Pedro de la Paz

    Quiroz elogia a Fontaine pero le advierte que enfrentará “problemas” en Codelco, “partiendo por un desempeño que deja mucho que desear”
    Negocios

    Quiroz elogia a Fontaine pero le advierte que enfrentará “problemas” en Codelco, “partiendo por un desempeño que deja mucho que desear”

    MOP llama a licitación para nueva cárcel en Calama: presupuesto de la obra asciende a US$ 394 millones

    Kast nombra a Bernardo Fontaine como nuevo presidente de Codelco, en medio de críticas del gobierno a gestión de la firma

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio
    Tendencias

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio

    Quiénes serán los tres artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    Kylian Mbappé, en modo Iván Zamorano: “El míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero del Real Madrid”
    El Deportivo

    Kylian Mbappé, en modo Iván Zamorano: “El míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero del Real Madrid”

    La furia de Roger Martínez contra el DT de Colombia por no incluirlo en la prelista para el Mundial: “No sabes un carajo”

    Jannik Sinner sigue en su senda histórica: borra récord de Djokovic y se instala en semifinales del Masters 1000 de Roma

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    “Esta película se hizo con sangre, sudor y lágrimas”: Manuela Martelli tiene exitoso debut en Cannes
    Cultura y entretención

    “Esta película se hizo con sangre, sudor y lágrimas”: Manuela Martelli tiene exitoso debut en Cannes

    Cathy Barriga en el streaming: Prime Video prepara serie sobre su caso

    Como en los viejos tiempos: Los Rolling Stones rejuvenecen para su nuevo videoclip

    La disputa entre Sheinbaum y CNN por reportaje que revela supuestas operaciones secretas de la CIA contra los carteles en México
    Mundo

    La disputa entre Sheinbaum y CNN por reportaje que revela supuestas operaciones secretas de la CIA contra los carteles en México

    ¿Golpe a la candidatura de Flávio Bolsonaro?: Las nuevas revelaciones del caso Banco Master que complican al rival de Lula

    El Ejército de Estados Unidos cifra en 70 los buques mercantes bloqueados en el estrecho de Ormuz

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada
    Paula

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Crema de betarragas y manzanas