PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

En las próximas semanas se habilitará el plazo para inscribir la PAES 2026, edición regular de las rendiciones correspondientes a la Prueba de Acceso a la Educación Superior.

Según indicó recientemente el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), el proceso se abrirá el lunes 1 de junio a las 09:00 horas y se encontrará disponible hasta el miércoles 22 de julio a las 13:00 horas.

La fecha permitirá que los interesados completen su registro para rendir las pruebas y obtener un puntaje válido para la próxima Admisión 2027 a la educación superior.

Cabe recordar que cada proceso permite postular a las universidades mediante los cuatro últimos puntajes válidos obtenidos por el estudiante, que para el siguiente periodo corresponderán a las PAES regular y de Invierno, tanto de 2025 como 2026.

En tanto, la PAES regular se realizará durante los días lunes 30 de noviembre, martes 1 y miércoles 2 de diciembre, mientras que los resultados se darán a conocer el 4 de enero para continuar con las matrículas.

🗓️ ¡Anota las fechas!



🔹 Si quieres rendir la #PAES Regular 2026, #Admisión2027, apunta las siguientes fechas para que te inscribas y no te quedes fuera de la aplicación de fin de año. pic.twitter.com/KC87tP21S9 — DEMRE - U. de Chile (@demre_uchile) April 30, 2026

Fechas de la Admisión 2027

El siguiente proceso para ingresar a la educación superior cuenta con las siguientes fechas clave indicadas por el Demre.

Inscripción a la PAES regular desde el 1 de junio al 22 de julio.

Rendición de la PAES de Invierno los días 15, 16 y 17 de junio

Rendición de la PAES regular los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.

Resultados de la PAES de Invierno el 17 de julio.

Resultados de la PAES regular el 4 de enero.

Postulación desde el 4 al 7 de enero.

Selección el 18 de enero.

Matrículas desde el 19 al 21 de enero y desde el 22 al 28 de enero.

Junto con lo anterior se debe considerar que los siguientes puntajes serán válidos para postular a la Admisión 2027: