PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso
La edición regular de la Prueba de Acceso a la Educación Superior entregará un puntaje válido para la siguiente Admisión 2027.
En las próximas semanas se habilitará el plazo para inscribir la PAES 2026, edición regular de las rendiciones correspondientes a la Prueba de Acceso a la Educación Superior.
Según indicó recientemente el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), el proceso se abrirá el lunes 1 de junio a las 09:00 horas y se encontrará disponible hasta el miércoles 22 de julio a las 13:00 horas.
La fecha permitirá que los interesados completen su registro para rendir las pruebas y obtener un puntaje válido para la próxima Admisión 2027 a la educación superior.
Cabe recordar que cada proceso permite postular a las universidades mediante los cuatro últimos puntajes válidos obtenidos por el estudiante, que para el siguiente periodo corresponderán a las PAES regular y de Invierno, tanto de 2025 como 2026.
En tanto, la PAES regular se realizará durante los días lunes 30 de noviembre, martes 1 y miércoles 2 de diciembre, mientras que los resultados se darán a conocer el 4 de enero para continuar con las matrículas.
Fechas de la Admisión 2027
El siguiente proceso para ingresar a la educación superior cuenta con las siguientes fechas clave indicadas por el Demre.
- Inscripción a la PAES regular desde el 1 de junio al 22 de julio.
- Rendición de la PAES de Invierno los días 15, 16 y 17 de junio
- Rendición de la PAES regular los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.
- Resultados de la PAES de Invierno el 17 de julio.
- Resultados de la PAES regular el 4 de enero.
- Postulación desde el 4 al 7 de enero.
- Selección el 18 de enero.
- Matrículas desde el 19 al 21 de enero y desde el 22 al 28 de enero.
Junto con lo anterior se debe considerar que los siguientes puntajes serán válidos para postular a la Admisión 2027:
- PAES de Invierno 2025
- PAES Regular 2025
- PAES de Invierno 2026
- PAES Regular 2026
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