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    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    La edición regular de la Prueba de Acceso a la Educación Superior entregará un puntaje válido para la siguiente Admisión 2027.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    01 Diciembre 2025 Rendicion PAES, Regular Proceso de Admision 2026, sede Colegio Filipense Santiago Centro. Foto: Andres Perez Andres Perez

    En las próximas semanas se habilitará el plazo para inscribir la PAES 2026, edición regular de las rendiciones correspondientes a la Prueba de Acceso a la Educación Superior.

    Según indicó recientemente el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), el proceso se abrirá el lunes 1 de junio a las 09:00 horas y se encontrará disponible hasta el miércoles 22 de julio a las 13:00 horas.

    La fecha permitirá que los interesados completen su registro para rendir las pruebas y obtener un puntaje válido para la próxima Admisión 2027 a la educación superior.

    Cabe recordar que cada proceso permite postular a las universidades mediante los cuatro últimos puntajes válidos obtenidos por el estudiante, que para el siguiente periodo corresponderán a las PAES regular y de Invierno, tanto de 2025 como 2026.

    En tanto, la PAES regular se realizará durante los días lunes 30 de noviembre, martes 1 y miércoles 2 de diciembre, mientras que los resultados se darán a conocer el 4 de enero para continuar con las matrículas.

    Fechas de la Admisión 2027

    El siguiente proceso para ingresar a la educación superior cuenta con las siguientes fechas clave indicadas por el Demre.

    • Inscripción a la PAES regular desde el 1 de junio al 22 de julio.
    • Rendición de la PAES de Invierno los días 15, 16 y 17 de junio
    • Rendición de la PAES regular los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.
    • Resultados de la PAES de Invierno el 17 de julio.
    • Resultados de la PAES regular el 4 de enero.
    • Postulación desde el 4 al 7 de enero.
    • Selección el 18 de enero.
    • Matrículas desde el 19 al 21 de enero y desde el 22 al 28 de enero.

    Junto con lo anterior se debe considerar que los siguientes puntajes serán válidos para postular a la Admisión 2027:

    • PAES de Invierno 2025
    • PAES Regular 2025
    • PAES de Invierno 2026
    • PAES Regular 2026
    Más sobre:EducaciónEducación superiorPAESPAES 2026PAES RegularPAES Regular 2026PAES de InviernoPAES de Invierno 2026Admisión 2027FechasCalendarioDemreResultadosPuntajesRendicionesInscripción

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