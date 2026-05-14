Operadores financieros proyectan alza de 0,4% para la inflación de mayo
Los consultados en el sondeo del Banco Central estiman además que el instituto emisor mantendrá la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su nivel actual de 4,5%, al menos hasta junio de 2028.
Luego que la inflación anotara un incremento de 1,3% en abril el mercado prevé una desaceleración en el alza mensual de los precios en el corto plazo.
De acuerdo a la Encuesta de Operadores Financieros, dada a conocer este jueves por el Banco Central, los consultados estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotará un alza de 0,4% en mayo.
En tanto en junio el IPC retrocedería 0,1% para luego volver a repuntar y registrar un aumento de 0,3% en julio.
Las perspectivas a doce meses son de un alza de 3,4% y a 24 meses de 3,2%, estando en ambos casos sobre la meta del Banco Central que apunta a un aumento anual de 3%.
En este contexto el sondeo prevé que el instituto emisor mantendrá la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su nivel actual de 4,5% al menos hasta junio de 2028.
Respecto al dólar los operadores proyectan que se ubicará en $895 en un horizonte de 7 días y en $890 en 28 días.
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