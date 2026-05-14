Operadores financieros proyectan alza de 0,4% para la inflación de mayo

Luego que la inflación anotara un incremento de 1,3% en abril el mercado prevé una desaceleración en el alza mensual de los precios en el corto plazo.

De acuerdo a la Encuesta de Operadores Financieros, dada a conocer este jueves por el Banco Central, los consultados estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotará un alza de 0,4% en mayo.

En tanto en junio el IPC retrocedería 0,1% para luego volver a repuntar y registrar un aumento de 0,3% en julio.

Las perspectivas a doce meses son de un alza de 3,4% y a 24 meses de 3,2%, estando en ambos casos sobre la meta del Banco Central que apunta a un aumento anual de 3%.

En este contexto el sondeo prevé que el instituto emisor mantendrá la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su nivel actual de 4,5% al menos hasta junio de 2028.

Respecto al dólar los operadores proyectan que se ubicará en $895 en un horizonte de 7 días y en $890 en 28 días.