Reforma de pensiones: nuevo presidente de las AFP pide hacer un “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social

La Ley de Reforma Previsional definió que en agosto de 2026 el actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) pasará a ser una de las prestaciones del Seguro Social, absorbiendo la prima de cargo del empleador que actualmente lo financia, que ha fluctuado entre 1,3% y 2,3% de la renta imponible, y que actualmente se ubica en 1,62%.

Eso implica que desde este año el SIS será financiado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), mediante la cotización que realicen los empleadores al Seguro Social, que será del 2,5%, pero también irá a financiar la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida.

Por eso, en junio de 2025 el gobierno anterior ingresó un proyecto al Congreso que regula y permite el traspaso del SIS al FAPP, el organismo público, de carácter técnico y autónomo, encargado de gestionar el Seguro Social.

Ese proyecto no avanzó en la administración del expresidente Gabriel Boric y sigue en su primer trámite constitucional, pero la semana pasada la comisión de Hacienda del Senado retomó el debate, donde el presidente del FAPP, Enrique Marshall, pidió a los senadores que la iniciativa se pueda aprobar pronto.

Este miércoles acudió a presentar a la referida instancia el nuevo presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, quien insistió en pedir “el pleno traspaso del SIS” al Seguro Social, con tareas que deberán ser asumidas por el FAPP y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Justamente cuando se presentó el proyecto de ley, las AFP acusaron al gobierno previo de no haber cumplido con lo que prometía la reforma previsional.

La entonces presidenta de las AFP, Paulina Yazigi, criticó que si bien la ley que reforma el sistema de pensiones prometía “el pleno traspaso del SIS” al Seguro Social, eso en la práctica no ocurría con el proyecto, dado que las AFP seguirían teniendo un rol en dicho asunto, básicamente en temas operativos. Así, pidió a los senadores que se traspase todo.

El nuevo presidente del gremio también se refirió a este asunto. “Lo que hace la ley en 2026, establece el pleno traspaso. Eso es lo que dice la ley (...) Dice el pleno traspaso del SIS al Seguro Social Provisional. Pero a nuestro entender, lo que está hoy día en el proyecto, no se está haciendo cargo del traspaso completo”, comentó León Fernández de Castro.

Fue enfático al señalar que “creemos que hay que traspasar la administración del SIS. Creemos también que las comisiones médicas deberían estar incluidas en este proceso y radicarse en el IPS; y creemos que el traspaso de recursos también” debe ocurrir.

Asimismo, agregó: “Lo que dice la ley es que las prestaciones que se otorgan en el Seguro Social las administra el IPS. La recaudación, el pago de los beneficios, el cálculo de los beneficios, los hace el IPS. Lo que hace el FAPP es invertir los dineros que se recolectan para poder tener la sostenibilidad suficiente en el tiempo para poder pagar los beneficios. Y el IPS es el que administra los pagos”.

Y enfatizó que “no es el FAPP el que tiene que administrar la operación del SIS. El FAPP no está mandatado a eso. Es el IPS el que tiene que administrar. Eso es importante, porque yo creo que nadie está pensando en que el FAPP tenga que hacer un trabajo operativo. Es el IPS el que tiene que resolverlo. El IPS ya es un actor en el SIS”.

Aún más, comentó: “¿Por qué tiene sentido que el IPS administre el SIS? Primero, porque recauda. Segundo, tiene la información correcta. Tercero, es el contacto directo. Aquí finalmente, la ventanilla única al Seguro Social es el IPS. Va a ser el IPS. A través de Chile Atiende tiene una cobertura mucho mayor que la que tienen las AFP y efectivamente el servicio directo debería ser con el IPS".

Esto, agregó, porque el IPS “administra todo el Seguro Social. No tiene mucho sentido pensar en que se fragmente el servicio del Seguro Social. Y un tema que es muy relevante, porque sí tiene que ver con la sostenibilidad del FAPP, es que el control de la siniestralidad tiene que estar de la mano del que financia el seguro”.

Además, dijo que “hoy día las comisiones médicas ejercen una función pública importante y en el nuevo rol más todavía, en la nueva estructura más todavía, porque es la gestión del beneficio del Seguro Social”.

Al respecto, añadió que “aquí la función hoy día es pública, se está traspasando a un pilar de ahorro colectivo administrado por instituciones públicas, que son el FAPP y el IPS, y creemos que las comisiones médicas también tienen que estar en esta lógica para poder resolver bien la sostenibilidad hacia adelante”.

El presidente de las AFP dijo todo lo anterior, en parte haciendo referencia al debate que ha ocurrido durante la última semana en la misma comisión de Hacienda del Senado. Primero, la semana pasada se refirió a este tema el presidente del FAPP. Y este martes abordó el mismo asunto el gobierno.

El debate previo

Por un lado, Marhsall dijo la semana pasada que “ha habido una argumentación a nivel de opinión publica, en el sentido que se le traspasaran al Fondo Autónomo también tareas operacionales. Aquí hay tareas operaciones, por ejemplo, la gestión de las comisiones medicas que determinan la invalidez. Nuestra opinión, en principio es que, si se trasladan al fondo tareas operacionales, eso generaría hoy día una tensión”.

Y el presidente del FAPP lo argumentó así: “Estamos empeñados a hacer las cosas que ya nos encomendó la ley. Si se nos agregan tareas de esa magnitud, creo que tensionarían al Fondo, desviarían la atención de lo que es principal, que es asegurar el financiamiento y la sostenibilidad”.

De hecho, comentó que hoy el FAPP tiene “una dotación de 45 personas, y dijo que esperan no superar las 65 personas a futuro. Si tuviésemos que asumir tareas operacionales, tendríamos que abrir oficinas desde Arica a Punta Arenas, para recibir solicitudes, para atender reclamos, para manejar comisiones médicas que están distribuidos a lo largo de todo el país, entonces ya no seríamos 65, seríamos 300 o 400 personas”.

Por otra parte, este martes la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, indicó que “el tema de la administración de las comisiones médicas, creemos que corresponde que se mantengan en las AFP”.

Pero la subsecretaria agregó que “respecto a la gestión operativa, que es todo el cálculo, determinación de la cobertura y pago, el tema es complejo, porque si bien la Ley 20.075 establece que parte de esas funciones le corresponden al IPS; nosotros hablamos con el IPS y eso involucraría que ellos se especialicen en un tema que todavía no entienden bien. Tienen que aprender un tema nuevo, debería ser un traspaso gradual, y que involucre recursos públicos”.