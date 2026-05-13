Cita en Cerro Castillo: Kast reconoce errores en instalación, pide unidad y senadores lo llaman a fortalecer agenda de seguridad

“¿No vino Irarrázaval?”.

Ese fue uno de los comentarios que entre risas realizaron los senadores del oficialismo que, ayer por la noche, llegaron hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo para participar de un encuentro con el Presidente José Antonio Kast, en medio de la tramitación de la megarreforma de La Moneda.

El comentario lo hacieron mirando directamente al timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, y en alusión al emplazamiento que la semana pasada realizó al jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, debido a las descordinaciones en el gobierno. Así, algunos de los presentes no dudaron en bromear por su ausencia.

Esa, recalcan quienes llegaron al palacio presidencial de Viña del Mar, fue la única ocasión en la que apareció el nombre del principal asesor de Kast.

Y es que la cita, que empezó pasadas las 20 horas, tenía como objetivo no solo reforzar la coordinación por la tramitación del proyecto de recontrucción, sino también abordar las inquietudes de los senadores y presidentes de partido tras los primeros dos meses de gobierno.

El encuentro se extendió por más de tres horas y tuvo de menú huevo gratinado de entrada, filete con tortilla de papa de fondo y un postre de granola con yogurt.

En ese contexto, quien empezó con las intervenciones fue el propio Mandatario, y también la primera dama, María Pía Adriasola, quien -tal como en la cita con los diputados del sector hace unas semanas- se mantuvo presente durante toda la comida.

Kast no solo aprovechó de hacer una llamado a la unidad, sino que también destacó parte de los avances del gobierno, junto con reconocer alguno de los errores en las primeras semanas de instalación.

Por ejemplo, mientras reconoció que no fue fácil tomar la decisión por el alza de los combustibles, también aseguró que cometieron un error con los oficios de recortes presupuestarios y que se equivocó respecto a sus dichos sobre el financiamiento de investigaciones científicas.

Durante el lunes, de hecho, el Mandatario ya había retrocedido en esa declaraciones y afirmó que la “¿la ciencia es fundamental? Sí, y el buen uso de los recursos también (...). Quizás la frase uno la podría modificar".

Al mismo tiempo, también se refirió a las dificultades en el nombramiento de los servicios ministeriales regionales (seremi). Esto, en un contexto en el que más de 20 autoridades recién designadas han dejado sus cargos.

Por otra parte, el Mandatario también abordó la megarreforma y recalcó la importancia de que el proyecto salga adelante para “echar a andar el país”.

Luego del Presidente también intervinieron los ministros Claudio Alvarado (Interior), José García Ruminot (Segegob) -quienes reforzaron el llamado a unidad- y el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien expuso una presentación con los detalles de la megarreforma, en reemplazo del titular de la cartera, Jorge Quiroz, quien no alcanzó a llegar al encuentro.

Tras ello fue el turno de los presidentes de partido, quienes apuntaron principalmente a reforzar la agenda de seguridad.

Y es que el sector no dudan en reconocer que la gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha sido deficiente, reflejo de ello -dicen- fue su exposición de ayer en la Cámara de Diputados en la que -apuntan- quedó poco claro el diseño del gobierno para enfrentar la crisis de seguridad. Por lo mismo, considerando que se trata de uno de los principales ejes del gobierno de emergencia, manifestaron su inquietud por cómo se ha abordado el tema.

Uno de los presentes que más inisitió en reforzar el trabajo en esa área fue el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien aseguró que se debe transmitir de mejor manera el trabajo en esta materia, pues afirmó que varios no estaban al tanto de las medidas que se han tomado durante las primeras semanas.

A él también se sumaron algunos como su pares de la UDI, Guillermo Ramírez; y de RN, Andrea Balladares; de libertarios, Johannes Kaiser; y Squella, quienes afirmaron que el foco del gobierno no se puede perder solamente en la megarreforma y que seguridad tenía que ser una prioridad.

En ese sentido, Kast, por su parte, recalcó que seguridad será uno de los temas que se reforzará pensando en la cuenta pública del primero de junio, por lo que en las próximas semanas se debería ver un gobierno más desplegado en esa materia.

Al respecto, Balladares aseguró que se realizó “un muy buen trabajo, claramente con un enfoque en el plan, en el proyecto de ley de reconstrucción y reactivación económica y también los desafíos hacia la cuenta pública”.

Ramírez, por su parte, indicó que el encuentro se dio en un “muy buen ambiente, mucha espiritu de unidad, mucha conciencia de que el proyecto de reconstrucción es realmente importante, que hay que sacarlo adelante lo más rápido posible, para que podamos empezar a ver los resultados en materia de empleo”.