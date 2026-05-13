SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cita en Cerro Castillo: Kast reconoce errores en instalación, pide unidad y senadores lo llaman a fortalecer agenda de seguridad

    Por más de tres horas el Mandatario recibió a los senadores y presidentes de partido del oficialismo en el palacio de Viña del Mar para -entre otras cosas- reforzar la coordinación por la megarreforma y también responder por las inquietudes del sector a dos meses de su llegada a La Moneda.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Cristóbal Fuentes

    “¿No vino Irarrázaval?”.

    Ese fue uno de los comentarios que entre risas realizaron los senadores del oficialismo que, ayer por la noche, llegaron hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo para participar de un encuentro con el Presidente José Antonio Kast, en medio de la tramitación de la megarreforma de La Moneda.

    El comentario lo hacieron mirando directamente al timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, y en alusión al emplazamiento que la semana pasada realizó al jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, debido a las descordinaciones en el gobierno. Así, algunos de los presentes no dudaron en bromear por su ausencia.

    Esa, recalcan quienes llegaron al palacio presidencial de Viña del Mar, fue la única ocasión en la que apareció el nombre del principal asesor de Kast.

    Y es que la cita, que empezó pasadas las 20 horas, tenía como objetivo no solo reforzar la coordinación por la tramitación del proyecto de recontrucción, sino también abordar las inquietudes de los senadores y presidentes de partido tras los primeros dos meses de gobierno.

    El encuentro se extendió por más de tres horas y tuvo de menú huevo gratinado de entrada, filete con tortilla de papa de fondo y un postre de granola con yogurt.

    En ese contexto, quien empezó con las intervenciones fue el propio Mandatario, y también la primera dama, María Pía Adriasola, quien -tal como en la cita con los diputados del sector hace unas semanas- se mantuvo presente durante toda la comida.

    Kast no solo aprovechó de hacer una llamado a la unidad, sino que también destacó parte de los avances del gobierno, junto con reconocer alguno de los errores en las primeras semanas de instalación.

    Por ejemplo, mientras reconoció que no fue fácil tomar la decisión por el alza de los combustibles, también aseguró que cometieron un error con los oficios de recortes presupuestarios y que se equivocó respecto a sus dichos sobre el financiamiento de investigaciones científicas.

    Durante el lunes, de hecho, el Mandatario ya había retrocedido en esa declaraciones y afirmó que la “¿la ciencia es fundamental? Sí, y el buen uso de los recursos también (...). Quizás la frase uno la podría modificar".

    Al mismo tiempo, también se refirió a las dificultades en el nombramiento de los servicios ministeriales regionales (seremi). Esto, en un contexto en el que más de 20 autoridades recién designadas han dejado sus cargos.

    Por otra parte, el Mandatario también abordó la megarreforma y recalcó la importancia de que el proyecto salga adelante para “echar a andar el país”.

    Luego del Presidente también intervinieron los ministros Claudio Alvarado (Interior), José García Ruminot (Segegob) -quienes reforzaron el llamado a unidad- y el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien expuso una presentación con los detalles de la megarreforma, en reemplazo del titular de la cartera, Jorge Quiroz, quien no alcanzó a llegar al encuentro.

    Tras ello fue el turno de los presidentes de partido, quienes apuntaron principalmente a reforzar la agenda de seguridad.

    Y es que el sector no dudan en reconocer que la gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha sido deficiente, reflejo de ello -dicen- fue su exposición de ayer en la Cámara de Diputados en la que -apuntan- quedó poco claro el diseño del gobierno para enfrentar la crisis de seguridad. Por lo mismo, considerando que se trata de uno de los principales ejes del gobierno de emergencia, manifestaron su inquietud por cómo se ha abordado el tema.

    Uno de los presentes que más inisitió en reforzar el trabajo en esa área fue el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien aseguró que se debe transmitir de mejor manera el trabajo en esta materia, pues afirmó que varios no estaban al tanto de las medidas que se han tomado durante las primeras semanas.

    A él también se sumaron algunos como su pares de la UDI, Guillermo Ramírez; y de RN, Andrea Balladares; de libertarios, Johannes Kaiser; y Squella, quienes afirmaron que el foco del gobierno no se puede perder solamente en la megarreforma y que seguridad tenía que ser una prioridad.

    En ese sentido, Kast, por su parte, recalcó que seguridad será uno de los temas que se reforzará pensando en la cuenta pública del primero de junio, por lo que en las próximas semanas se debería ver un gobierno más desplegado en esa materia.

    Al respecto, Balladares aseguró que se realizó “un muy buen trabajo, claramente con un enfoque en el plan, en el proyecto de ley de reconstrucción y reactivación económica y también los desafíos hacia la cuenta pública”.

    Ramírez, por su parte, indicó que el encuentro se dio en un “muy buen ambiente, mucha espiritu de unidad, mucha conciencia de que el proyecto de reconstrucción es realmente importante, que hay que sacarlo adelante lo más rápido posible, para que podamos empezar a ver los resultados en materia de empleo”.

    Más sobre:La Tercera PMOficialismoJosé Antonio KastCerro Castillo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Gatica: TOP no condenó a Ministerio en Público a pagar por juicio y abogado de Crespo llama a Fiscalía a no insistir

    Cámara de Diputados aprueba proyecto que agrava penas por delitos contra integrantes de la comunidad educativa y pasa al Senado

    Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización

    En La Moneda y frente a Irarrázaval: la discusión que terminó por quebrar la relación entre Araos y Lincolao

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Cómo la nueva sala de conciertos de Ñuñoa abre una opción en una ciudad cruzada por la falta de recintos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Barcelona en TV y streaming

    Revisa el horario y recorrido de la procesión del Cristo de Mayo que se realiza este miércoles

    Revisa el horario y recorrido de la procesión del Cristo de Mayo que se realiza este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    Caso Gatica: TOP no condenó a Ministerio en Público a pagar por juicio y abogado de Crespo llama a Fiscalía a no insistir

    Cámara de Diputados aprueba proyecto que agrava penas por delitos contra integrantes de la comunidad educativa y pasa al Senado

    Lo que el 10% no dice, la columna de Valentina Paredes
    Negocios

    Lo que el 10% no dice, la columna de Valentina Paredes

    El precio del cobre no tiene techo y alcanza nuevo máximo histórico

    Reforma de pensiones: nuevo presidente de las AFP pide hacer un “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago
    Tendencias

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    Gana oxígeno en la Liga: Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vence de visita al Villarreal y se aleja del descenso
    El Deportivo

    Gana oxígeno en la Liga: Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vence de visita al Villarreal y se aleja del descenso

    “El apoyo del mundo privado es fundamental”: Copachi valora la renovación de importante alianza que impulsa el deporte paralímpico

    Champions, transferencias, récords y muchos millones de dólares: la megaobra que enaltece a Manuel Pellegrini en el Betis

    Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización
    Tecnología

    Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Cómo la nueva sala de conciertos de Ñuñoa abre una opción en una ciudad cruzada por la falta de recintos
    Cultura y entretención

    Cómo la nueva sala de conciertos de Ñuñoa abre una opción en una ciudad cruzada por la falta de recintos

    Muere el histórico productor Jack Douglas, el hombre que se sintió culpable “toda la vida” por el asesinato de John Lennon

    Iván Jaksic y el libro que convirtió a Andrés Bello en una figura clave para entender América Latina

    Wes Streeting, el ministro de Salud británico que buscaría desafiar el liderazgo de Keir Starmer en Reino Unido
    Mundo

    Wes Streeting, el ministro de Salud británico que buscaría desafiar el liderazgo de Keir Starmer en Reino Unido

    Estados Unidos eleva a 67 los buques bloqueados tras un mes de cierre del estrecho de Ormuz

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica
    Paula

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Crema de betarragas y manzanas

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat