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    Estados Unidos eleva a 67 los buques bloqueados tras un mes de cierre del estrecho de Ormuz

    Esta misma semana, el Ejército de Estados Unidos logró que dos cargueros dieran media vuelta después de comunicarse por radio y realizar “disparos de advertencia".

    Por 
    Europa Press
    CENTCOM

    El Ejército de Estados Unidos ha elevado este jueves a 67 los buques bloqueados en el paso de Ormuz, tras un mes de cierre perimetral de la zona, en medio de la tregua indefinida proclamada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras los contactos diplomáticos avanzan lentamente para lograr un cese de las hostilidades.

    En un mensaje en redes sociales, el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha informado de que 67 buques comerciales han sido desviados por la Armada norteamericana tras un mes de bloqueo contra barcos que entran y salen de los puertos de Irán.

    Aparte, las fuerzas estadounidenses han permitido el paso a 15 embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria y han abordado cuatro navíos “para garantizar el cumplimiento” del bloqueo.

    Lo último, esta misma semana, el Ejército de Estados Unidos logró que dos cargueros dieran media vuelta después de comunicarse por radio y realizar “disparos de advertencia con armas ligeras”. Según ha informado el CENTCOM, de esta forma las fuerzas navales estadounidenses han garantizado la aplicación de las medidas y asegurado que el bloqueo decretado por Washington “sigue plenamente vigente”.

    Más sobre:Estados UnidosOrmuzGuerraIrán

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