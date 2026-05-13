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    “Delincuente habitual”: grupo de diputados presenta proyecto para facilitar la prisión preventiva de detenidos reincidentes

    La iniciativa busca además que quienes accedan a penas sustitutivas deban primero cumplir un período efectivo de cárcel, equivalente como mínimo a un cuarto de la condena.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    En el Congreso Nacional, la diputada Claudia Mora (RN) presentó un proyecto de ley que busca endurecer las medidas cautelares a imputados reincidentes. Para ello, se propone fortalecer los criterios para que los jueces puedan decretar prisión preventiva.

    El proyecto modifica el inciso cuarto del artículo 140 del Código Procesal Penal para crear la figura del “detenido habitual”.

    Según explicó la diputada, esto se refiere a una persona que al momento de ser detenida ya cuente con “prontuario o una detención anterior”, y que, de esa forma, “el juez sepa que la persona que está frente a él es un peligro para la sociedad”.

    Con este cambio, bastará que un delincuente haya sido previamente sometido a una medida cautelar por delitos de igual o mayor gravedad para que ello sea considerado como un antecedente relevante al momento de evaluar si su libertad representa un peligro para la sociedad.

    Por otra parte, el proyecto introduce cambios a la Ley N°18.216 para asegurar que el condenado solo tenga acceso a penas sustitutivas, como por ejemplo la libertad vigilada, una vez que cumpla con al menos un cuarto de la condena total en prisión efectiva.

    “Creo que con estos dos puntos podemos terminar de una vez por todas con la famosa puerta giratoria”, añadió Mora.

    La iniciativa fue suscrita por los diputados Mauro González, Daniel Valenzuela, Rodrigo Ramírez (RN), Jorge Guzmán (Evópoli), Mario Olavarría (UDI), Javier Olivares, Patricio Briones, Eileen Urquieta (PDG) y Sara Concha (Partido Cristiano de Chile).

    Al respecto, el diputado Mauro González aseguró que “hay muchos delincuentes que van muchas veces ante un tribunal y salen con medidas cautelares que les permiten la libertad. Lo que buscamos es que esa historia sea considerada para una nueva detención”.

    Por su parte, la diputada Sara Concha señaló que “una de las principales preocupaciones de las personas es la seguridad y cómo enfrentamos a ese delincuente que no delinque por primera vez, sino por tercera, cuarta o quinta vez, y que necesita recibir una sanción acorde a la gravedad y reiteración de sus actos”.

    Más sobre:SeguridadLeyesDiputadosDelincuente habitual

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