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    Las visiones de Hinzpeter y Nazer sobre el rol del sector privado en la crisis de seguridad

    En el seminario “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”, organizado por La Tercera y el CAF, exministro y el fundador de ALTO abordaron el rol de las empresas frente al avance del crimen organizado, en un diálogo marcado por la inteligencia, la tecnología y las capacidades del Estado.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El exministro Rodrigo Hinzpeter, el moderador y director ejecutivo AthenaLAB, John Griffiths y el director ejecutivo de ALTO, Jorge Nazer.

    En el marco del seminario “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”, organizado por La Tercera y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el exministro del Interior y de Defensa Rodrigo Hinzpeter y el fundador y director ejecutivo de ALTO, Jorge Nazer, intercambiaron visiones ante la pregunta “¿cuál es la responsabilidad del sector privado en la crisis de seguridad?”.

    En el panel, ambas figuras abordaron el rol que actualmente cumplen las empresas frente al avance del crimen organizado y la delincuencia, además de las capacidades y limitaciones del sector privado en materia de seguridad.

    “Estamos frente a un fracaso total del Estado”

    Durante su intervención, Hinzpeter sostuvo que el creciente involucramiento de privados en materias de seguridad evidencia una incapacidad estatal para garantizar protección a la ciudadanía. “Estamos frente a un fracaso total del Estado”, afirmó el exministro.

    Según explicó, históricamente los Estados se conformaron precisamente para entregar seguridad y protección, por lo que el hecho de que hoy se solicite apoyo al sector privado demuestra una falla estructural.

    “En el siglo XXI el Estado se da vuelta y dice: ‘¿saben qué más? Yo no soy capaz de cuidarlos y protegerlos, así que hagan un aporte’. No se trata de ser mezquino y no querer hacerlo”, reflexionó.

    En esa línea, Hinzpeter sostuvo que el combate al crimen organizado requiere herramientas que exceden las capacidades de las empresas privadas, como inteligencia estatal, persecución financiera y cooperación internacional.

    Entre las medidas que propuso mencionó identificar y desmantelar los sistemas financieros de las organizaciones criminales, crear un sistema de inteligencia multisectorial, reforzar el control fronterizo y reformular Gendarmería.

    “No nos hagamos ninguna ilusión con que el sector privado puede ayudar a bajar los niveles de delincuencia que hoy existen en el país”, afirmó.

    El exministro también planteó que Chile requiere una nueva mirada política para enfrentar el fenómeno criminal.

    “Hace 10 o 12 años dije que si no hacíamos nada y no cambiábamos las cosas, íbamos a tener el crimen organizado instalado en Chile”, recordó.

    En ese contexto, sostuvo que el país necesita “un nuevo consenso democrático” para abordar la crisis de seguridad.

    “Quiero decir una nueva forma de ver la democracia, para entender cómo ella puede combatir el crimen. Si seguimos con la misma visión actual, muy impuesta por la izquierda, no hay ni una posibilidad tampoco de revertir esto”, señaló.

    “La pregunta correcta es si la sociedad chilena está dispuesta a sacrificar en algo sus derechos, particularmente la libertad, para obtener mayor seguridad”, planteó.

    Hinzpeter también cuestionó el estado del sistema de inteligencia nacional y afirmó que actualmente Chile posee “una inteligencia disminuida y con bastante complejo”.

    Por ello, defendió una mayor colaboración entre policías y Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia y combate al crimen organizado. “Ni con tanto temor, ni con tanto susto, ni con decreto de excepción cada 30 días. No. Con más convicción política”, agregó.

    Nazer: “El sector privado ha sido víctima”

    En el mismo panel, Jorge Nazer sostuvo que las empresas no tienen “ninguna” responsabilidad en la crisis de seguridad que afecta al país y manifestó que estas han debido enfrentar directamente los efectos de la delincuencia durante años.

    “Hemos sido víctimas durante muchos años como sector privado de la delincuencia y la crisis actual”, recalcó.

    Asimismo, señaló que el Estado ya incorporó formalmente a los privados dentro de las estrategias de prevención mediante la ley de seguridad privada: “Nos dijeron que tenemos que ser coadyuvantes y ayudar en la prevención, y además nos pusieron una serie de cargas”.

    Pese a ello, el fundador de ALTO sostuvo que sí ”el sector privado tiene mucho que aportar con la data que tiene, con la tecnología y con lo rápido que va, más rápido que el Estado”.

    Durante su intervención, Nazer también manifestó preocupación por el impacto que podrían tener las nuevas tecnologías en materia de seguridad y delitos informáticos.

    “Creo que no estamos dimensionando el impacto que tendrá la inteligencia artificial”, señaló, citando un informe de Goldman Sachs que proyecta cientos de millones de empleos afectados hacia 2030.

    “Eso nos lleva a la pregunta de si las personas malas van a usar o no la inteligencia artificial”, agregó.

    Asimismo, expresó reparos respecto a la computación cuántica y sus posibles efectos sobre la ciberseguridad.

    “Podría generar una crisis de seguridad cibernética que no estamos dimensionando”, sostuvo, advirtiendo que incluso las contraseñas podrían quedar expuestas frente a usos maliciosos de estas tecnologías.

    “Eso no lo he visto en ninguna discusión pública”, cuestionó Nazer.

    Más sobre:Rodrigo HinzpeterCAFSeminarioSeguridad NacionalJorge Nazer

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