SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast y el nombramiento de Fontaine en Codelco: “Esperamos que tomen medidas muy concretas”

    A juicio del mandatario es necesario potenciar la empresa estatal porque Máximo Pacheco “nos mostraba una situación increíble de Codelco", no asumiendo ningún defecto de esta. Además, se refirió a Enami y cómo su Gobierno ha comenzando a fiscalizarla para ver un cambio real en el desarrollo de la minería en Chile.

    Por 
    Lya Rosen
    José Antonio Kast en la cita de Presidente Presente en Copiapó. Imagen captura de pantalla.

    En el marco de su gira a Atacama, este jueves José Antonio Kast encabezó una nueva cita del encuentro ciudadano Presidente Presente en Copiapó, donde abordó diferentes temas relacionados con la contingencia, entre ellos la situación de Codelco y de Empresa Nacional de Minería (Enami).

    Fue en este momento donde el jefe de Estado se refirió al nombramiento del economista Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de la empresa estatal, que se concretó durante hoy, para luego abordar la situación de esta y la de Enami.

    “Hoy día se anunció el nuevo presidente del directorio de Codelco, que entró con dos directores más, y esperamos que junto con los otros directores tomen medidas muy concretas para potenciar Codelco, cosa que no se había hecho hasta ahora”, afirmó el mandatario.

    Esto porque a su juicio había un presidente del directorio, refiriéndose a Máximo Pacheco -a quien llegó a reemplazar Fontaine-, que fue interpelado tanto por el ministro de Hacienda como por el ministro de Economía, “porque nos mostraba una situación increíble de Codelco, no asumiendo ningún defecto en una empresa como la que tenemos, que es de todos los chilenos”.

    Luego, el Jefe de Estado se enfocó en la situación de Enami, donde afirmó que como gobierno están “entrando para controlar, fiscalizar y, en caso de que sea necesario, denunciar a las personas que hayan mal usado algunos recursos”.

    En ese momento detalló que para ello deberán investigar, afirmando que “lo primero que vamos a hacer es auditar”. “Y ahí ustedes van a ver un cambio real. Enami tuvo un rol fundamental en el desarrollo de la minería en Chile y lo fue perdiendo paso a paso por mala gestión”, apuntó, recalcando que “donde hay mala gestión, donde hay desorden, puede aparecer la corrupción”.

    “Yo no estoy diciendo que hoy día exista eso, pero para poder determinar cómo recuperar la Enami primero tenemos que conocer en detalle todo lo que se hizo en los últimos años. Y en eso estamos y no tengan la menor duda de que nosotros vamos a ser muy claros en ir identificando las cosas que se hicieron”, señaló.

    Finalizó el tema asegurando que “vamos a reconocer las cosas que se hicieron bien, pero vamos a perseguir a todo aquel que se aprovechó del sistema en caso de que eso hubiera ocurrido”.

    Más sobre:José Antonio KastPresidente PresenteCopiapóCodelcoBernardo FontaineEnamiAuditoría

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No corresponde”: Kast critica cambio de régimen de Punta Peuco y no descarta volver a modificarlo

    Las definiciones de Xi y Trump en su cumbre de Beijing: Advertencias sobre Taiwán, la guerra en Irán e inversiones

    Exautoridades de España y Colombia relevan la importancia de coordinación interinstitucional e intercambio de información para combatir el crimen organizado

    Lautaro Carmona: “Si la opción del gobierno es prescindir del Partido Comunista eso se va a sentir y va a tener una consecuencia”

    Cadem: comunicaciones y lucha contra la delincuencia son las áreas peor evaluadas del gobierno de Kast

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence

    Lo más leído

    1.
    Corte de Copiapó rechaza solicitud de desafuero del expresidente Boric por injurias contra exdirector del SLEP

    Corte de Copiapó rechaza solicitud de desafuero del expresidente Boric por injurias contra exdirector del SLEP

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    “No corresponde”: Kast critica cambio de régimen de Punta Peuco y no descarta volver a modificarlo
    Chile

    “No corresponde”: Kast critica cambio de régimen de Punta Peuco y no descarta volver a modificarlo

    Kast y el nombramiento de Fontaine en Codelco: “Esperamos que tomen medidas muy concretas”

    Exautoridades de España y Colombia relevan la importancia de coordinación interinstitucional e intercambio de información para combatir el crimen organizado

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence
    Negocios

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence

    Estudio alerta que PGU genera “presión sobre las finanzas públicas” y plantea subir la edad legal de jubilación

    Ministerio del Trabajo recorta a la mitad presupuesto 2026 del Sence para cumplir con ajuste del gasto requerido por Hacienda

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio
    Tendencias

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio

    Quiénes serán los tres artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    El Atacama Challenger se alista para recibir a los mejores competidores de Iberoamérica
    El Deportivo

    El Atacama Challenger se alista para recibir a los mejores competidores de Iberoamérica

    DT de Colo Colo en problemas: el informe arbitral que complica a Fernando Ortiz tras su expulsión frente a Coquimbo

    Kylian Mbappé, en modo Iván Zamorano: “El míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero del Real Madrid”

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”
    Cultura y entretención

    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”

    “Esta película se hizo con sangre, sudor y lágrimas”: Manuela Martelli tiene exitoso debut en Cannes

    Cathy Barriga en el streaming: Prime Video prepara serie sobre su caso

    Las definiciones de Xi y Trump en su cumbre de Beijing: Advertencias sobre Taiwán, la guerra en Irán e inversiones
    Mundo

    Las definiciones de Xi y Trump en su cumbre de Beijing: Advertencias sobre Taiwán, la guerra en Irán e inversiones

    La disputa entre Sheinbaum y CNN por reportaje que revela supuestas operaciones secretas de la CIA contra los carteles en México

    ¿Golpe a la candidatura de Flávio Bolsonaro?: Las nuevas revelaciones del caso Banco Master que complican al rival de Lula

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad
    Paula

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica