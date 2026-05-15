Kast y el nombramiento de Fontaine en Codelco: “Esperamos que tomen medidas muy concretas”

En el marco de su gira a Atacama, este jueves José Antonio Kast encabezó una nueva cita del encuentro ciudadano Presidente Presente en Copiapó, donde abordó diferentes temas relacionados con la contingencia, entre ellos la situación de Codelco y de Empresa Nacional de Minería (Enami).

Fue en este momento donde el jefe de Estado se refirió al nombramiento del economista Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de la empresa estatal, que se concretó durante hoy, para luego abordar la situación de esta y la de Enami.

“Hoy día se anunció el nuevo presidente del directorio de Codelco, que entró con dos directores más, y esperamos que junto con los otros directores tomen medidas muy concretas para potenciar Codelco, cosa que no se había hecho hasta ahora” , afirmó el mandatario.

Esto porque a su juicio había un presidente del directorio, refiriéndose a Máximo Pacheco -a quien llegó a reemplazar Fontaine-, que fue interpelado tanto por el ministro de Hacienda como por el ministro de Economía, “porque nos mostraba una situación increíble de Codelco, no asumiendo ningún defecto en una empresa como la que tenemos, que es de todos los chilenos”.

Luego, el Jefe de Estado se enfocó en la situación de Enami, donde afirmó que como gobierno están “entrando para controlar, fiscalizar y, en caso de que sea necesario, denunciar a las personas que hayan mal usado algunos recursos”.

En ese momento detalló que para ello deberán investigar, afirmando que “lo primero que vamos a hacer es auditar”. “Y ahí ustedes van a ver un cambio real. Enami tuvo un rol fundamental en el desarrollo de la minería en Chile y lo fue perdiendo paso a paso por mala gestión”, apuntó, recalcando que “donde hay mala gestión, donde hay desorden, puede aparecer la corrupción”.

“Yo no estoy diciendo que hoy día exista eso, pero para poder determinar cómo recuperar la Enami primero tenemos que conocer en detalle todo lo que se hizo en los últimos años . Y en eso estamos y no tengan la menor duda de que nosotros vamos a ser muy claros en ir identificando las cosas que se hicieron”, señaló.

Finalizó el tema asegurando que “vamos a reconocer las cosas que se hicieron bien, pero vamos a perseguir a todo aquel que se aprovechó del sistema en caso de que eso hubiera ocurrido”.