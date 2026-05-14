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    Cathy Barriga en el streaming: Prime Video prepara serie sobre su caso

    De acuerdo a información reunida por Culto, la productora Quijote Films, responsable de premiadas películas como Los Colonos (2023) y La Misteriosa Mirada del Flamenco (2025), está trabajando en un proyecto inspirado en la historia de la exalcaldesa de Maipú, en alianza con la plataforma propiedad de Amazon. La también exfigura televisa enfrenta una compleja situación judicial: la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó una pena de 23 años de prisión y en agosto se realizará la audiencia de preparación del juicio oral en su contra.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Cathy Barriga en el streaming; Prime Video prepara serie sobre su caso JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Puede que la adaptación de La casa de los espíritus –que acaba de estrenar sus episodios finales– sea el proyecto más ambicioso que la plataforma Prime Video haya realizado en todos sus años en Chile, pero no será la última iniciativa de la compañía en territorio nacional.

    El servicio de streaming –propiedad de Amazon– ahora fija su atención en uno de los personajes más controversiales de la política nacional de la última década.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Según información recopilada por Culto, Prime Video y la productora nacional Quijote Films llevan un tiempo trabajando en una serie inspirada en la historia de Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú y política que ha acaparado titulares por la complicada situación judicial que enfrenta.

    El origen del proyecto audiovisual se remonta a inicios de 2025, un año después de que la también exfigura de televisión fuera formalizada por reiterados fraudes al Fisco y falsificación de instrumento público, de acuerdo con la Fiscalía Metropolitana Oriente. Barriga estuvo privada de libertad durante 54 días en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, además de cumplir arresto domiciliario durante parte del mismo período.

    La principal mente detrás de la serie es Giancarlo Nasi, productor con más de una década de experiencia en la industria. A la cabeza de Quijote Films, ha respaldado reconocidas películas como Blanco en blanco (2019), Blanquita (2022), Los colonos (2023) y La misteriosa mirada del flamenco (2025). Estas dos últimas se estrenaron en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y obtuvieron premios en el certamen.

    © Mia Tohver

    Ahora, con la gestación de la serie inspirada en la exalcaldesa, impulsa a la productora en un mundo que ellos no han explorado, pero que sí han recorrido firmas nacionales como Fábula, Parox y Blackstar Content: series para plataformas de streaming, los gigantes que han tomado la delantera de la industria del entretenimiento.

    Según pudo averiguar Culto, Quijote presentó la idea a Prime Video, que aprobó su desarrollo y ha monitorado sus avances. Nasi, ademas de desempeñarse como CEO de la compañía, está implicado como showrunner (o jefe creativo) de la ficción basada en hechos reales. El otro nombre relevante en su armado es Sergio Karmy, productor ejecutivo y director de estrategia de la empresa, que se integró a sus filas en 2024 tras ser parte de Blackstar Content y Fábula.

    Si bien el proyecto lleva cerca de un año y medio en desarrollo, aún resta algo de tiempo para que seleccione a sus protagonistas y comience sus filmaciones. Por lo tanto, la serie en ningún caso estará disponible en el servicio de streaming antes de 2027 o 2028.

    De este modo, Prime Video vuelve a abordar una personalidad chilena salpicada por los líos judiciales. Antes, en 2020, lanzó la primera temporada de El presidente, la sátira sobre Sergio Jadue y el FIFA Gate, que luego tuvo un segundo ciclo enfocado en el brasileño João Havelange.

    Juicio en agosto

    En diciembre de 2025, tras casi dos años de diligencias, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente anunció el cierre de la investigación en contra Cathy Barriga y solicitó la apertura de juicio oral en esta causa.

    En esa ocasión el Ministerio Público la acusó por cuatro delitos: fraude al Fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. La sumatoria de las penas por estos cargos totaliza más de 23 años de cárcel. Uno de sus querellantes es el alcalde Tomás Vodanovic, su sucesor en el cargo que ocupó entre 2016 y 2012.

    En febrero pasado, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a lo requerido por su defensa y postergó para el 4 de agosto la audiencia de preparación del juicio oral en su contra.

    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Barriga acompañó recientemente a su marido, el exdiputado Joaquín Lavín León, en tribunales. El político se encuentra en prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber desde este lunes 11, tras ser formalizado por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

    Lo que plantean la Fiscalía y los querellantes es que Lavín León instaló una “red de corrupción” para incidir en decisiones clave en la Municipalidad de Maipú justamente durante el periodo en que Barriga era la edil. Una tesis que ha sido descartada por su defensa, que busca que se retire esa medida cautelar.

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