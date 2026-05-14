Como en los viejos tiempos: Los Rolling Stones rejuvenecen para su nuevo videoclip
Generados en versión digital con técnica deepfake, los Stones parecen tocar como en los viejos tiempos en el videoclip que anticipa su nuevo disco, Foreign Tongues .
Como si estuvieran en una sesión perdida en los años setenta lucen los veteranos rockeros de The Rolling Stones, en su nuevo videoclip.
Se trata de un clip para la canción In the Stars, dirigido por Francois Rousselet. Este muestra una versión rejuvenecida de la banda tocando en una fiesta junto a la actriz Odessa A’zion, quien baila y poco después lame una versión digitalizada de Mick Jagger.
Los Stones digitales fueron creados por técnica deepfake, luciendo más menos como estaban a mediados de los setenta. También se hace el juego de incluir un ejército de bateristas y gente invitada que contribuye al ambiente festivo.
In the stars es el nuevo adelanto de Foreign Tongues, el sucesor de Hackney Diamonds (2023) a publicarse el próximo 10 de julio, con el que las leyendas del rock and roll volvieron a publicar material original.
“El álbum Foreign Tongues guarda cierta continuidad con Hackney Diamonds, y fue fantástico volver a trabajar en Londres y sentir ese ambiente londinense a nuestro alrededor -señaló Keith Richards en un comunicado-. Fue un mes intenso y emotivo. Para mí, lo importante es disfrutarlo".
Mira el videoclip de In the Stars a continuación
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