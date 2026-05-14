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    Cómo identificar si tu relación de pareja es “emocionalmente segura”, según especialistas

    Psicólogos especializados en terapia matrimonial y familiar explicaron los signos a tener en cuenta y por qué es fundamental en los vínculos de pareja.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo identificar si tu relación de pareja es “emocionalmente segura”, según especialistas. Foto: referencial.

    Existen múltiples formas mediante las cuales se puede desarrollar una relación de pareja. Factores como sus objetivos personales y en conjunto, y las preferencias de cada una de las partes, entre otros, pueden incidir en cómo evolucionará el vínculo.

    Sin embargo, en todo tipo de relación, es fundamental que esta sea “emocionalmente segura”, según enfatizan especialistas.

    El terapeuta matrimonial y familiar, Ian Kerner, quien también es autor de libros como So Tell Me About the Last Time You Had Sex (Grand Central Publishing, 2021), escribió un artículo para CNN en el que profundizó en esta temática.

    Según Kerner, signos como evitarse mutuamente, silenciarse, eludir las conversaciones difíciles y temer a las discusiones reflejan una relación “emocionalmente insegura”.

    Aquello promete generar consecuencias en la salud mental y el bienestar de quienes son parte del vínculo.

    Kerner conversó con algunos de sus colegas para explicar cómo identificar si una relación es “emocionalmente segura”.

    Cómo identificar si tu relación de pareja es “emocionalmente segura”, según especialistas. Foto: referencial.

    Cómo saber si tu relación de pareja es “emocionalmente segura”, según expertos

    El terapeuta con sede en Nueva York, Marty Habits, comentó a Kerner que “sentirse emocionalmente seguro en una relación significa comprender que uno es aceptado tal como es, sin tener que temer el rechazo al mostrarse vulnerable”.

    “¿Su pareja le apoya al compartir sus sentimientos, incluso cuando no coinciden con los suyos? Si ese tipo de apoyo no existe en su relación, entonces se puede decir que es emocionalmente insegura”.

    La terapeuta sexual Eva Dillon, quien también tiene sede en la Gran Manzana, afirmó que las relaciones “emocionalmente seguras” entregan una sensación de tranquilidad y autenticidad.

    “Suele surgir cuando nos sentimos a gusto, ya sea en un lugar al que sentimos que pertenecemos o en presencia de alguien con quien podemos ser nosotros mismos. Cuando nos sentimos seguros, podemos ser vulnerables, lo que puede propiciar la conexión, la creatividad e incluso la espontaneidad”.

    Su colega, Scott Duquette, con sede en Nueva York, dijo a Kerner que “para sentirnos lo suficientemente seguros en una relación como para compartir nuestros sentimientos auténticos y complejos, necesitamos poder anticipar y confiar en que nuestra pareja responderá a nuestras emociones más profundas y vulnerables con empatía, curiosidad y cariño”.

    “De lo contrario, en cierta medida, ocultaremos partes de nosotros mismos hasta que nos sintamos seguros”.

    Cómo identificar si tu relación de pareja es “emocionalmente segura”, según especialistas. Foto: referencial.

    Los especialistas precisaron que todas las parejas pueden tener desacuerdos. Sin embargo, en las relaciones “emocionalmente seguras”, las partes son capaces de abordar los asuntos de forma abierta, sin culparse mutuamente y reconociendo sus errores.

    Se esfuerzan en impulsar el bienestar mutuo y en evitar acciones que les puedan generar daño.

    “Actúan como verdaderos compañeros que se comunican con respeto, incluso en momentos de conflicto”, subrayó Kerner en su artículo para CNN.

    Por lo tanto, la violencia física y/o psicológica no tiene cabida.

    La terapeuta sexual con sede en Nueva York y Nueva Jersey, Diana Maryam Nikkhah, agregó: “Les digo a mis pacientes que las dos cosas más importantes en una relación son la autorregulación y la comunicación. Si no podemos regular nuestras emociones, es difícil brindar seguridad emocional”.

    Describió esto último como la capacidad de “reflexionar e identificar nuestros sentimientos, y luego ser considerados sobre cómo expresarlos a nuestra pareja sin atacar, culpar ni criticar”.

    Kerner y sus colegas subrayaron que la comunicación es un elemento esencial en las relaciones de pareja.

    No se trata solo de conversar, sino que de comprometerse a crear una conexión profunda y significativa, en la que las partes sientan la confianza para expresarse y tengan la seguridad de que están siendo escuchadas.

    “Es una habilidad que se puede aprender, y la experiencia de sentirse verdaderamente escuchado y comprendido puede ser poderosa. Fortalece la conexión”, comentó Dillon.

    Nikkah afirmó que la terapia de pareja puede ayudar a mejorar la comunicación. De la misma manera, la terapia individual puede ser útil si se siente que no se logra alcanzar seguridad emocional.

    Cabe recordar que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género del Gobierno de Chile cuenta con la línea 1455, un fono atendido por especialistas en violencia que entrega orientación a todas las mujeres que sufren o son testigos de maltrato físico y/o psicológico. Conoce más información haciendo clic en este enlace.

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