Taiwán responde a Xi que China es “el único riesgo para la paz regional”

Las autoridades de Taiwán han respondido este jueves al presidente chino, Xi Jinping, que Beijing es la única fuente de “riesgo para la paz regional” después de que en su cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera de posibles “conflictos” con Washington si “no se gestiona bien” la situación en Taiwán.

“Beijing es el único riesgo para la paz y la estabilidad regional”, ha indicado el Ministerio de Exteriores taiwanés en declaraciones a la agencia de noticias NCA, al tiempo que ha reiterado su cooperación con Estados Unidos para garantizar la seguridad y la prosperidad regionales.

Además, han insistido en que Beijing no tiene derecho a representar a Taiwán en ningún ámbito internacional y no está subordinada al resto de China. En general, sobre la cita entre Trump y Xi, la portavoz del Ejecutivo taiwanés, Michelle Lee, ha valorado que “contribuya a la estabilidad regional y gestione los riesgos planteados por la expansión autoritaria”, en referencia a las aspiraciones unificadoras de China sobre la isla.

En medio de la primera visita oficial de un líder estadounidense a Pekín en casi nueve años, Lee ha valorado el contacto estrecho con la delegación estadounidense durante el viaje a China y ha agradecido a Washington por reivindicar su apoyo a Taiwán en la cita, según recoge CNA.