Rusia defiende y destaca positivamente el ensayo de su misil nuclear “Sarmat”: “Es el sistema más poderoso del mundo”

El Kremlin ha defendido este miércoles el reciente ensayo con el misil estratégico nuclear ‘Sarmat’, ensalzado por el presidente ruso, Vladimir Putin, como “el más poderoso del mundo”, como un “acontecimiento muy importante para la seguridad del país de cara a los próximos años”.

“ Este es un acontecimiento realmente muy importante para la seguridad de nuestro país durante muchos, muchos años” , ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha resaltado que este tipo de lanzamiento “se llevan a cabo con notificación previa y en cumplimiento estricto de las prácticas internacionales existentes”.

Así, ha manifestado que Putin “ha hecho una valoración muy positiva de este gran logro” y ha agregado que Moscú “no ha escuchado reacciones oficiales (desde Estados Unidos)” al citado ensayo, que tuvo lugar durante la jornada del martes, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Putin afirmó tras el lanzamiento que el ‘Sarmat’, cuyo desarrollo arrancó en 2011, “es el sistema de misiles más poderoso del mundo, comparable en potencia el sistema ‘Voyevoda’ previamente en servicio (...) y desarrollado durante la era soviética”. “El rendimiento combinado de la carga útil es más de cuatro veces superior al de cualquier misil occidental existente”, sostuvo.

“El misil es capaz de viajar no solo en una trayectoria balística, sino también en una suborbital”, dijo, antes de explicar que ello “extiende su rango operativo a más de 35.000 kilómetros y duplica su precisión”.

“El misil es capaz de penetrar cualquier sistema de defensa de misiles en activo o en desarrollo en estos momentos”, manifestó Putin.

En este sentido, adelantó que el ‘Sarmat’ “estará en capacidad de combate a finales de este año”, al tiempo que defendió que “la retirada de Estados Unidos del Tratado de Misiles Antibalísticos en 2022 obligó a Rusia a reevaluar cómo garantizar la seguridad estratégica bajo estas nuevas condiciones y mantener el equilibrio y la paridad estratégica”.

“Es por ello por lo que Rusia empezó a desarrollar sistemas avanzados que no tienen equivalente en el mundo y están diseñados para penetrar sistemas de defensa de misiles actuales y futuros”, apuntó, en referencia a la decisión de la Administración de George W. Bush de retirarse unilateralmente del citado acuerdo, firmado en 1972 entre Estados Unidos y la Unión Soviética y vigente durante 30 años.

“Estamos aplicando firmemente el programa de desarrollo de fuerzas nucleares adoptado para tal fin”, argumentó, enumerando los progresos en los sistemas de misiles ‘Avangard’ -operativo en combate desde 2019-, ‘Kinzhal’ -operativo desde 2017 y empleado para atacar Ucrania en el marco de la invasión desatada en 2022-, y ‘Oreshnik’ -operativo desde 2025-.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, Sergei Karakayev, hizo hincapié tras el “exitoso” lanzamiento del ‘Sarmat’ que los resultados del ensayo “confirman lo correcto del diseño y las soluciones de tecnologías empleadas, así como la capacidad del misil para satisfacer las especificaciones de acción diseñadas”.

“El misil estratégico ‘Sarmat’ (...) está siendo desarrollado para reemplazar al soviético ‘Voyevoda’. El ‘Sarmat’ supera a su predecesor en características de combate clave, tanto en alcance, como en peso de lanzamiento, disponibilidad operativa y capacidad de contramedidas, diseñadas para superar con seguridad los sistemas de defensa antimisiles actuales y futuros”, explicó.

Karakayev reseñó por ello que “el despliegue de los sistemas de lanzamiento ‘Sarmat’ aumentará significativamente las capacidades de combate de las fuerzas nucleares estratégicas terrestres de Rusia, mejorando su capacidad para atacar objetivos y cumplir con los objetivos de disuasión estratégica”.