Con un Cristiano Ronaldo desconsolado: el error que posterga el primer título de liga del portugués en Arabia Saudita

Corría el minuto 90+9′ y Cristiano Ronaldo estaba logrando su primer título de la liga de Arabia Saudita con Al-Nassr. El club de Riad derrotaba en casa por la cuenta mínima a Al Hilal, de Karim Benzema, con un gol del francés Mohamed Simakan. Hasta que ocurrió lo insólito.

La visita sirvió un desesperado lateral al área, que cayó en forma de centro en un sector en el que no había ningún futbolista de Al Hilal. A simple vista una torpeza. Sin embargo, el meta Bento salió a atrapar el balón y se estorbó con Íñigo Martínez, la pelota se le pasó por entre las manos, se fue hacia el arco y entró, a pesar de que el defensor Abdulelah Al-Amri corrió hasta la línea y la pateó para intentar evitar el tanto.

Al Hilal score Al Nassr in the dying minutes. 1-1.

look at this ridiculous goal🥀 https://t.co/Gpf971wvIH pic.twitter.com/Xb1MVOfJRU — Boye (@boyboye9) May 12, 2026

Mohamed Simakan se tapaba la cara, incrédulo, al igual que los fanáticos de los Faris Najd presentes en el estadio. Por otro lado, en el banco de suplentes, Cristiano Ronaldo se tocaba el pelo y, una vez finalizado el partido, se tiró sobre su asiento, negó con la cabeza su suerte y hasta lanzó una sonrisa irónica.

Aún puede ser campeón

Sin embargo, Al-Nassr sigue con la primera opción de quedarse con el titulo de la liga local. A falta de una fecha para el término del torneo, marchan líderes con 83 puntos, cinco más que, precisamente, Al Hilal, pero el equipo de Benzema y compañía tiene un encuentro menos, por lo que si gana se coloca a solo dos unidades.

En la última jornada el elenco de CR7 se medirá, otra vez en casa, al Damac FC, elenco que no puede perder ya que lucha en la parte baja por no descender. El compromiso está pactado para el jueves 21 de mayo a las 14.00 horas de Chile.

Cabe destacar que, de momento, el astro portugués solo tiene un título en sus años en el fútbol saudí: se trata de la Arab Club Champions Cup, la que ganó en agosto de 2023, tras un duelo en el que marcó dos goles en la final contra, una vez más, Al Hilal.