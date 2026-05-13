Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques rusos y pide mantener el foco mediático en la guerra en Ucrania
Zelenski ha reiterado que estos ataques están dejando “heridos y muertos” y se produjeron en 14 regiones distintas.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este miércoles una nueva oleada de ataques rusos contra Ucrania, insistiendo en que sigue su ofensiva de forma “descarada” y en que se debe mantener el foco mediático en la guerra en Ucrania y “no guardar silencio” sobre las acciones del Kremlin.
“Actualmente hay más de un centenar de drones rusos en nuestros cielos, y puede haber más oleadas de ataques con drones a lo largo del día. Rusia continúa sus ataques y lo hace de manera descarada, apuntando deliberadamente contra nuestra infraestructura ferroviaria y objetivos civiles en nuestras ciudades”, ha señalado el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales antes de desplazarse a Rumanía para participar en la cumbre de países de la OTAN procedentes del este de Europa.
Zelenski ha reiterado que estos ataques están dejando “heridos y muertos” y se produjeron en 14 regiones distintas, incluyendo contra infraestructuras residenciales y civiles en Dnipró, Járkov, Odesa y Poltava. “En todos los niveles, nuestros combatientes están repeliendo estos ataques, y solo durante la noche fueron derribados o neutralizados 111 drones”, ha subrayado.
A renglón seguido, el líder ucraniano ha insistido en mantener el foco en la guerra en Ucrania. “Es importante rechazar cada ataque con firmeza. Es importante apoyar a Ucrania y no guardar silencio sobre la guerra de Rusia”, ha incidido, para avisar que “cada vez que la guerra desaparece de los titulares”, “eso anima a Rusia a actuar con aún más brutalidad”.
Así las cosas, ha recalcado que Ucrania necesita reforzar sus capacidades de defensa antiaérea, por lo que ha insistido e que los equipos diplomáticos ucranianos apliquen “lo más rápido posible los acuerdos alcanzados a nivel de líderes”. “Solo una acción conjunta y firme puede garantizarlo”, ha dicho sobre la ayuda militar internacional a Kiev ante la invasión rusa lanzada en febrero de 2022.
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