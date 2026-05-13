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    Dos hinchas de Colo Colo son baleados en La Pintana: fueron atacados mientras pintaban un mural

    Estos fueron atacados desde un vehículo en movimiento que se encuentra en el lugar.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Dos hinchas de Colo Colo fueron baleados en horas de la noche mientras se encontraban pintando un mural de su equipo en la comuna de La Pintana.

    Según detalló la a fiscal ECOH, Patricia Suazo Muñoz, mientras “algunos barristas estaban pintando cosas alusivas a su equipo, Colo Colo, pasa un automóvil y hace un número indeterminado de disparos, hiriendo a dos de ellos".

    De acuerdo a lo que agregó, las víctimas son dos personas de 30 años y “recibieron heridas a bala, uno en la pierna, otro en la espalda”.

    Ambas víctimas se encuentran graves pero fuera de riesgo vital.

    Finalmente señaló que se encuentra “en investigación”, la posibilidad de un enfrentamiento entre bandas rivales.

    Más sobre:ECOHPolicialColo Colo

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