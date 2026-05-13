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    Irán recalca que Estados Unidos “debe esperar una repetición de sus derrotas” si no acepta su propuesta de paz

    El Gobierno de Irán ha destacado que cualquier nueva agresión tendrá una respuesta “decisiva” y “final”.

    Por 
    Europa Press

    El Gobierno de Irán ha recalcado que Estados Unidos “debe esperar una repetición de sus derrotas pasadas en el campo militar” si no acepta la propuesta presentada por Teherán para poner fin al conflicto desatado en Medio Oriente a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por los ejércitos israelí y estadounidense contra el país asiático.

    “Si el enemigo no cede a las justas demandas de Irán en la vía diplomática, debe esperar que se repitan sus derrotas pasadas en el campo de batalla”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, quien ha subrayado que “si no se logran estos derechos razonables y definitivos, el enemigo no podrá salir del cenagal en el que se encuentra atrapado”.

    Así, ha destacado que cualquier nueva agresión tendrá una respuesta “decisiva” y “final”, al tiempo que ha manifestado que “la repetida huida de buques estadounidenses de la zona de conflicto muestra la determinación y capacidad de las Fuerzas Armadas de Irán”, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

    Las palabras de Talaei-Nik han llegado después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmara el martes que “lo más racional” y “beneficioso” para Teherán es “completar la victoria en el campo de batalla” a través de un proceso de negociaciones con Washington, en medio del estancamiento de los contactos para lograr un acuerdo.

    Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, dijo que “no hay otra alternativa” para poner fin a la guerra que no pase por que Estados Unidos acepte la propuesta presentada por Teherán, antes de alertar de que cualquier otra opción “no llevará a más que un fracaso tras otro”, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tildara de “totalmente inaceptable” el documento presentado por Teherán.

    Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

    El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.

    Más sobre:IránEstados UnidosAlto al fuego

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