Trump pedirá a Xi Jinping que “abra” China a empresas estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que durante el encuentro que mantendrá con su homólogo chino, Xi Jinping, le pedirá que “abra” China a empresas estadounidenses, como a las de los directivos que lo acompañan en esta histórica visita oficial.

El encuentro entre ambos se da en el marco del viaje presidencial que iniciará por el gigante asiático desde este miércoles hasta el viernes 15,

“Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto”, apostó Trump a través de Truth Social.

Junto con lo anterior, en su mensaje Trump afirmó que será la “primera petición” que lance a su par en China cuando se reúnan prontamente.

Trump se ha jactado de “nunca” haber “visto ni oído hablar de una idea que sea más beneficiosa” para ambos países a los cuales ha calificado de “increíbles”.

En esa misma publicación, el magnate republicano ha querido desmentir las informaciones de que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, no se encontrará dentro de la nutrida representación empresarial que lo acompaña en este viaje, arremetiendo contra la cadena CNBC.

“CNBC informó erróneamente de que el gran Jensen Huang, de Nvidia, no había sido invitado a la increíble reunión de los mejores empresarios y empresarias del mundo que se dirigen con orgullo a China”, aseguró el jefe del Ejecutivo estadounidense.

“En realidad, Jensen se encuentra actualmente en el Air Force One” y que “a menos” que él mismo “le pida que se vaya, lo cual es muy improbable, la información de CNBC es incorrecta o, como se dice en política, noticias falsas”, lanzó.

Según precisó previamente un funcionario de la Casa Blanca a Europa Press, en la referida delegación destacan directivos de grandes multinacionales estadounidenses como el consejero delegado de Apple, Tim Cook, así como Elon Musk, fundador y máximo ejecutivo de Tesla y SpaceX.

A ellos se suman Robert Kelly Ortberg, CEO de Boeing; Ryan McInerney, de Visa; Larry Fink, de Blackrock; Stephen Schwarzman, de Blackstone; Brian Sikes, de Cargill; Jane Fraser, de Citi; Jim Anderson, de Coherent; H. Lawrence Culp, de GE Aerospace; David Solomon, de Goldman Sachs; Jaboc Thaysen, de Illumina; Michael Miebach, de Mastercard; Dina Powell McCormick, de Meta; Sanhay Mehrotra, de Micron, y Cristiano Amon, de Qualcomm.