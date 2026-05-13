SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump pedirá a Xi Jinping que “abra” China a empresas estadounidenses

    El presidente de Estados Unidos apostó que la solicitud que planteará a Jinping "ayudará a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto”.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Donald Trump y Xi Jinping

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que durante el encuentro que mantendrá con su homólogo chino, Xi Jinping, le pedirá que “abra” China a empresas estadounidenses, como a las de los directivos que lo acompañan en esta histórica visita oficial.

    El encuentro entre ambos se da en el marco del viaje presidencial que iniciará por el gigante asiático desde este miércoles hasta el viernes 15,

    “Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto”, apostó Trump a través de Truth Social.

    Junto con lo anterior, en su mensaje Trump afirmó que será la “primera petición” que lance a su par en China cuando se reúnan prontamente.

    Trump se ha jactado de “nunca” haber “visto ni oído hablar de una idea que sea más beneficiosa” para ambos países a los cuales ha calificado de “increíbles”.

    En esa misma publicación, el magnate republicano ha querido desmentir las informaciones de que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, no se encontrará dentro de la nutrida representación empresarial que lo acompaña en este viaje, arremetiendo contra la cadena CNBC.

    “CNBC informó erróneamente de que el gran Jensen Huang, de Nvidia, no había sido invitado a la increíble reunión de los mejores empresarios y empresarias del mundo que se dirigen con orgullo a China”, aseguró el jefe del Ejecutivo estadounidense.

    “En realidad, Jensen se encuentra actualmente en el Air Force One” y que “a menos” que él mismo “le pida que se vaya, lo cual es muy improbable, la información de CNBC es incorrecta o, como se dice en política, noticias falsas”, lanzó.

    Según precisó previamente un funcionario de la Casa Blanca a Europa Press, en la referida delegación destacan directivos de grandes multinacionales estadounidenses como el consejero delegado de Apple, Tim Cook, así como Elon Musk, fundador y máximo ejecutivo de Tesla y SpaceX.

    A ellos se suman Robert Kelly Ortberg, CEO de Boeing; Ryan McInerney, de Visa; Larry Fink, de Blackrock; Stephen Schwarzman, de Blackstone; Brian Sikes, de Cargill; Jane Fraser, de Citi; Jim Anderson, de Coherent; H. Lawrence Culp, de GE Aerospace; David Solomon, de Goldman Sachs; Jaboc Thaysen, de Illumina; Michael Miebach, de Mastercard; Dina Powell McCormick, de Meta; Sanhay Mehrotra, de Micron, y Cristiano Amon, de Qualcomm.

    Más sobre:Donald TrumpXi JinpingChinaEstados UnidosEmpresasgira

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Competencia para Bachelet: Antigua y Barbuda nomina a diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa en la carrera para liderar la ONU

    Bombardeos israelíes dejan 13 muertos en el sudeste de Líbano: un niño entre las víctimas

    Acumulaba más de 40 anotaciones negativas: Corte confirma cancelación de matrícula a alumno de Curanilahue

    Cerro Castillo: cónclave liderado por Kast sella unidad del oficialismo para avanzar en megarreforma y seguridad

    Fech vuelve a tener directiva: lista integrada por militantes del PC y FA triunfa en las elecciones

    Mulet (FRVS) anuncia acciones legales por “fraude” en Codelco tras auditoría que detectó sobreestimación en producción de 2025

    Lo más leído

    1.
    Alemania da un giro y planea una reforma laboral para flexibilizar la jornada y eliminar el límite de ocho horas diarias

    Alemania da un giro y planea una reforma laboral para flexibilizar la jornada y eliminar el límite de ocho horas diarias

    2.
    Bombardeos israelíes dejan 13 muertos en el sudeste de Líbano: un niño entre las víctimas

    Bombardeos israelíes dejan 13 muertos en el sudeste de Líbano: un niño entre las víctimas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Jamiroquai anuncia su regreso a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Jamiroquai anuncia su regreso a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Acumulaba más de 40 anotaciones negativas: Corte confirma cancelación de matrícula a alumno de Curanilahue
    Chile

    Acumulaba más de 40 anotaciones negativas: Corte confirma cancelación de matrícula a alumno de Curanilahue

    Cerro Castillo: cónclave liderado por Kast sella unidad del oficialismo para avanzar en megarreforma y seguridad

    Fech vuelve a tener directiva: lista integrada por militantes del PC y FA triunfa en las elecciones

    Mercado laboral no repunta: ofertas de empleo encadenan seis meses de caídas consecutivas
    Negocios

    Mercado laboral no repunta: ofertas de empleo encadenan seis meses de caídas consecutivas

    Expertos tributarios respaldan indicaciones del gobierno a megarreforma: dicen que son técnicas y no cambian sentido del proyecto

    Los desafíos de Entel en Perú, país que ya representa el 35% de sus ingresos

    El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio
    Tendencias

    El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    Universidad de Concepción pierde a su DT por segunda vez en el año: Leonardo Ramos renuncia para dirigir en Uruguay
    El Deportivo

    Universidad de Concepción pierde a su DT por segunda vez en el año: Leonardo Ramos renuncia para dirigir en Uruguay

    Con Chaleco López en motos: el Desafío del Desierto reunirá a grandes leyendas del rally chileno

    Manuel Pellegrini deja en el aire su continuidad en el Betis tras histórica clasificación a la Champions: “Ya veremos”

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias
    Tecnología

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    Evento con Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas: Vendimia del Valle del Maipo 2026 tendrá tarjeta Bip! oficial
    Cultura y entretención

    Evento con Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas: Vendimia del Valle del Maipo 2026 tendrá tarjeta Bip! oficial

    La nueva era moderna de The Strokes en su regreso a Chile

    Céspedes, Martelli y Sotomayor: Chile se apodera del Festival de Cannes 2026

    Trump pedirá a Xi Jinping que “abra” China a empresas estadounidenses
    Mundo

    Trump pedirá a Xi Jinping que “abra” China a empresas estadounidenses

    Competencia para Bachelet: Antigua y Barbuda nomina a diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa en la carrera para liderar la ONU

    Bombardeos israelíes dejan 13 muertos en el sudeste de Líbano: un niño entre las víctimas

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat
    Paula

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes