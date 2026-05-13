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    Fech vuelve a tener directiva: lista integrada por militantes del PC y FA triunfa en las elecciones

    Laura Mlynarz, estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil Hidráulica y militante de las Juventudes Comunistas, será la presidenta de la federación estudiantil.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    Luego de dos años sin una mesa directiva, este lunes y martes la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) realizó sus elecciones y escogió a la lista “Conectemos la Chile” como nueva conducción de la organización estudiantil.

    La lista, integrada por estudiantes ligados a las Juventudes Comunistas y al Frente Amplio, se impuso con un 60,6% de los votos tras el cierre de las mesas a las 20 horas.

    De acuerdo al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de la Fech, en el proceso participaron 18.343 estudiantes de un padrón total de 37.577.

    En segundo lugar quedó la lista “Nuevo Horizonte”, que obtuvo preliminarmente un 39,4% de las preferencias.

    Los integrantes de la lista ganadora asumirán los siete cargos de la mesa directiva: presidencia, vicepresidencia, secretaría general, secretaría de Participación, secretaría de Bienestar, secretaría de Comunicaciones y secretaría de Finanzas.

    Cabe recordar que la Fech se mantuvo durante dos años sin representación formal, luego de que en 2024 el proceso eleccionario fuera invalidado por no alcanzar el quórum necesario.

    Ejes centrales de directiva

    La lista “Conectemos la Chile” planteó como ejes centrales el bienestar estudiantil, el rol público de la universidad y la participación estudiantil, además de la defensa de la educación pública y gratuita.

    La presidenta electa, Laura Mlynarz, estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil Hidráulica y militante de las Juventudes Comunistas, señaló que “la Fech no debe ser y no es una replicadora de consignas vacías, sino que debe ser un espacio de discusión, de diagnóstico y que eso se permita y se refleje en un interlocutor válido para el estudiantado, para las organizaciones estudiantiles, para las autoridades universitarias y también en la palestra nacional”.

    Más sobre:FechEleccionesEstudiantesLaura Mlynarz

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