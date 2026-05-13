Los desafíos de Entel en Perú, país que ya representa el 35% de sus ingresos

Entel lleva más de una década en Perú. Llegó en 2013, cuando decide comprar las operaciones de Nextel por US$ 400 millones y comenzar a competir en un mercado dominado por Claro, del mexicano Carlos Slim.

Hasta el 2018 estuvieron en un camino de rentabilización de las operaciones peruanas, construyendo una red enfocada casi en su totalidad en el segmento móvil. En dicho año, lograron que su ebitda (resultados antes de impuestos, intereses, reajustes y fluctuaciones de cambio, depreciaciones, amortizaciones) fuera positivo, y un año después ya estaba generando ganancias, y comenzó la fase de crecimiento.

Entel Perú, con un edificio corporativo en San Isidro, es liderado por el chileno Alexis Licci, quien asumió el cargo en 2022. El gerente general de la firma declara que están contentos con el crecimiento que ha tenido la compañía durante los años que llevan dentro del país.

Perú tiene un total de 10 millones de clientes. Los ingresos de las operaciones han avanzado 7,5% en el último año, pasando de US$1.069 millones a US$1.449 millones.

La firma de telecomunicaciones ligada a la familia Matte y la familia Vicuña ha anunciado recientemente un plan de inversiones de US$208 millones para su expansión en Perú. Uno de esos focos, es la masificación del 5G. Entel busca pasar de 888 sitios a 2.485, lo que significa un incremento de casi 170% para poder consolidar en 5G en dicho país.

Pero adicionalmente, seguirán impulsando la cobertura del 4G, con una expansión de los sitios de 11% en un año, de 4.771 a 5.279.

Los desafíos de las telecomunicaciones en Perú

En Chile las dificultades del sector de las telecomunicaciones han sido repetidos energéticamente por los distintos actores de la industria. Muchos de ellos se repiten en Perú, como la alta competitividad, con 4 actores móviles que se presionan con fuerza al mercado y sus utilidades.

En Perú, Entel compite con Claro, Bitel, e Integratel, ex Movistar que fue comprada por una compañía argentina. Entel hoy es el tercer operador móvil, consolidando una participación de 23,2%, pero es el segundo con mayor número de ingresos y ebitda, según expuso la empresa.

Relata una serie de dificultades que tuvieron como empresa para acceder al mercado peruano y lograr crecer, como las redes únicas que se mantuvieron hasta 2017, donde las compañías cobraban altos montos por hacer llamadas a un teléfono de otra compañía.

La regulación es otro de los desafíos, pero en un sentido distinto al chileno. Es que en Chile una de las principales críticas es el exceso de trámites para el despliegue de infraestructura, lo que puede significar años de espera para poder aprobar un proyecto. En Perú, el despliegue de infraestructura tiene permisos automáticos, una vez presentado el proyecto.

Pero hay otros aspectos que han generado problemas. Desde Entel Perú apuntan a que el regulador (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, Opistel) en el país vecino cobra mucho más protagonismo que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en Chile. Por ejemplo, a finales del año pasado, se interpusieron restricciones a la venta de ships telefónicos por temas de seguridad, como medida ante la extorsiones telefónicas.

En Perú casi el 90% del negocio es únicamente móvil, con otros servicios que no han alcanzado mayor relevancia. En el negocio de internet fijo tienen menos de 1% de participación. Para poder potenciar el negocio, en 2024 Entel cerró un acuerdo con Pangea, un operador mayorista de fibra óptica perteneciente a KKR y Telefónica, algo que hizo en Chile con Onnet. Dicho acuerdo se cayó a principios del 2025. Hoy ya tiene un nuevo convenio con Win, con lo que podrá desplegar el servicio de internet con más fuerza.

Otro de los desafíos que tiene Entel es Perú es la alta proporción de clientes prepago, que alcanza un 51% del total, mucho mayor que en Chile. Eso se explica por varios factores, entre ellos la alta informalidad que existe en el país, lo que hace que los ingresos a final del mes no estén asegurados, y por lo que la población peruana prefiera pagar al día a día.

De esta forma, desde Entel apuntan a que la transición de los clientes prepago a ser clientes de planes ha sido mucho más tardía en Perú. El problema es que es precisamente el pospago el que genera mayores beneficios para las empresas de telecomunicaciones.

En ese sentido el ARPU (ingreso promedio por usuario) en Chile es de $10.171, equivalente a poco más de 11 dólares, mientras que en Perú es de apenas 6,1 dólares, debido a la alta importancia del prepago. Entel en su país de origen tiene el ARPU más alto del mercado, no así en Perú donde es el segundo.

Finalmente, un desafío relevante para las telecomunicaciones en Perú es la dificultad para poder desplegar infraestructura, pero por las condiciones de los territorios. Se estima que poco más de 7% de los hogares en el país no tienen ningún tipo de conexión a internet, ni móvil ni fijo. En Chile, en cambio, la cobertura es de prácticamente el 98% de la población.

Para el gerente general de Entel en Perú, la alianza con Starlink es clave para Perú debido a dicha falta de conectividad.