Manuel Pellegrini deja en el aire su continuidad en el Betis tras histórica clasificación a la Champions: “Ya veremos”

Objetivo cumplido para Betis, pero también para Manuel Pellegrini. El equipo más popular de Sevilla está en la Champions League y gran parte de ese logro es responsabilidad del técnico chileno, el más ganador en la historia de la institución andaluza.

“Tal vez nadie esperaba que estuviéramos seis años jugando en Europa. Esta fue una temporada bastante controvertida en muchos aspectos. En momentos en que parecíamos el peor equipo del campeonato. Siempre lo dije, en la segunda vuelta íbamos terceros en puntaje. Ahora clasificamos a la Champions dos partidos antes, eso quiere decir que los traspiés que uno tiene hay que saberlos superar”, afirmó el DT tras el triunfo sobre Elche.

Además, el santiaguino se refirió a las críticas a la que se vio sometido y el cuerpo técnico, sobre todo después de la traumática eliminación de la Europa League a manos del Sporting Braga.

“Todos los equipos pasan por malos momentos, son cosas que hay que saber absorberlas, aceptar las críticas en su momento, pero hay que tener la cabeza fría para saber cuál es el camino”, dijo el Ingeniero.

Sobre el mismo punto, el adiestrador reconoció que ese fracaso fue clave para conseguir la clasificación a la Champions League, tanto por la manera como la afrontó el plantel, como por el hecho de solo disputar un torneo para enfocarse en el otro.

“La ilusión siempre la vamos a tener, es la experiencia que te da esta profesión. Hubo un momento en el que me sentí más culpable, que fue la derrota ante Braga, nos marcaron tres goles muy inesperados y no encontramos las respuestas. Las críticas eran muy fuertes, pero si avanzábamos en Europa no sé si tendríamos este logro. Al día siguiente de esa derrota nos levantamos. La historia dice que cada vez que éramos eliminados en Europa recuperábamos terreno en LaLiga”, argumentó Pellegrini.

Vientos de cambio

La satisfacción del chileno era plena, por eso no dudó en enviar un claro mensaje a su plantel y a los hinchas, quienes celebraron por todo lo alto esta marca que no ocurría hace 21 años.

“Esto se lo merecían todos, porque la afición nos apoyó en todas partes, acá en La Cartuja siempre jugamos a estadio lleno. Los jugadores también se lo merecían, porque muchos de ellos fueron objeto de críticas. En su momento tiene que saber aceptarlas y manejarlas. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores estamos muy conscientes de lo que teníamos que hacer. Lo dije antes, el primer partido de la competencia fue contra Elche y ahora, ante este mismo rival, empieza el camino a la Champions. Lo hemos rematado con nuestra gente en casa con una Champions que debemos saber manejar de buena manera”, afirmó el técnico.

Consultado sobre si esta meta estaba trazada cuando llegó a Sevilla, el DT aclaró que “yo no planteo objetivos previos cuando llego a un club, las metas se tienen que ir dando a través del trabajo. No era fácil, sobre todo, por la situación económica del club. Vendieron a muchos jugadores y el año que yo llegué no compraron a nadie. No era un plantel con mucha inversión desde la temporada anterior”.

En medio de la algarabía, el santiaguino dejó un mensaje a la directiva que dejó en vilo su permanencia en el cargo de entrenador del Betis, pese a que extendió su compromiso con el club hasta junio de 2027, en noviembre pasado.

“Tengo contrato. Seguramente, antes de la Champions nos sentaremos a conversar, este es un desafío mayúsculo, pero cuando hay dos partes siempre hay dudas. Firmamos la renovación, pero lo que pase en el futuro uno nunca sabe. Siempre he tenido una postura en mi carrera, tengo contrato y me gusta cumplirlo, de eso no hay dudas. Pero veremos en el futuro como se desarrolla. Ya veremos lo que pasa”, aseguró el DT.