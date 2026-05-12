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    Alejandra Mizala y Francisco Martínez pasan a segunda vuelta en elecciones para la rectoría de la U. de Chile

    Luego de que ninguno de los candidatos consiguiera más del 50% de los votos, se realizará una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías el martes 2 de junio.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Roberto Gálvez
    De la calle a tu biblioteca: Universidad de Chile regalará libros en su Casa Central

    Tras el cierre de las votaciones a las 17.00 horas, los primeros resultados preliminares para la rectoría de la Universidad de Chile confirman que el actual decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Martínez, y la profesora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Alejandra Mizala, son quienes pasaron a la segunda vuelta.

    Las elecciones son para definir a la máxima autoridad universitaria para el período 2026-2030. Los votantes fueron todos los académicos con jerarquía de profesor, de cualquiera de las categorías académicas y que cuenten con, a lo menos, un año de antigüedad en la Universidad y que no hayan cesado en sus funciones en la Universidad con posterioridad a la convocatoria a elecciones.

    En el proceso, la mayoría fue lograda por Mizala con 42,72% de los sufragios; le siguió Martínez con 23,02%. Los otros dos candidatos que quedaron fuera del proceso fueron Sergio Lavandero, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas con 22,33%, y Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho con 11,75%.

    Debido a que ningún candidato obtuvo la mayoría de votos -más del 50%-, se realizará una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías el martes 2 de junio, a través de la votación electrónica.

    Más sobre:Universidad de ChileU. de ChileVotaciónRectoría

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