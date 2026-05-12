¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical. Foto: Spotify

A dos décadas de su nacimiento Spotify decidió mirar hacia atrás, pero no solo para revisar sus propios hitos, sino también los de sus usuarios.

Como parte de la celebración por sus 20 años, la plataforma presentó “ Spotify 20: Your Party of the Year(s) ” , disponible en dispositivos móviles.

Funciona como una suerte de “ Wrapped ”, solo que en vez de revisar un año está enfocado en todo tu historial musical .

La propuesta invita a recordar tus años como usuario en Spotify y también a interactuar con preguntas como ‘¿qué canción escuchaste por primera vez?’

¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical. Foto: Spotify

Un viaje nostálgico por tu música

La nueva experiencia ofrece un recorrido interactivo por los momentos que han marcado la relación de cada usuario con la plataforma. Entre los datos inéditos que revela están:

Tu primer día en Spotify.

El número total de canciones únicas que has escuchado.

Tu primera canción reproducida en streaming.

El artista más escuchado de todos los tiempos en tu cuenta.

El cierre llega con una playlist personalizada que reúne tus 120 canciones más reproducidas , indicando cuántas veces escuchaste cada una.

La lista puede guardarse directamente en la biblioteca del usuario y, como ya es tradición en este tipo de lanzamientos, cada sección incluye plantillas gráficas para compartir en redes sociales.

Para acceder, basta con abrir la aplicación y buscar “Spotify 20” o “Mis años en modo fiesta”, o ingresar desde el móvil a este sitio web.

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Lo que revelan 20 años de datos

En paralelo, la compañía liberó cifras que muestran cómo han evolucionado los hábitos de los oyentes a nivel global.

La canción más reproducida en la historia de la plataforma es “ Blinding Lights ”, de The Weeknd , consolidándose como el mayor fenómeno de streaming hasta la fecha.

En cuanto a emociones, Spotify también identificó las canciones que mejor representan distintos estados de ánimo a lo largo de su historia.

La mejor canción de ruptura de todos los tiempos es “ traitor ”, de Olivia Rodrigo . En el terreno del amor, el primer lugar lo ocupa “I Wanna Be Yours”, de Arctic Monkeys.

Como himno de la felicidad destaca “Happy”, de Pharrell Williams, mientras que la canción más triste de todos los tiempos es “lovely (with Khalid)”, de Billie Eilish junto a Khalid.

Entre los hitos más simbólicos figura el 16 de diciembre de 2016, cuando “One Dance”, de Drake junto a Kyla y Wizkid, se convirtió en la primera canción en alcanzar los mil millones de reproducciones.

En estos 20 años de Spotify, la plataforma también publicó los rankings de las canciones, artistas y álbumes más escuchados por los usuarios en este periodo .

Artistas más escuchados de todos los tiempos

Taylor Swift Bad Bunny Drake The Weeknd Ariana Grande Ed Sheeran Justin Bieber Billie Eilish Eminem Kanye West

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Los álbumes más reproducidos de todos los tiempos

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny Starboy - The Weeknd ÷ (Deluxe) - Ed Sheeran SOUR - Olivia Rodrigo After Hours - The Weeknd SOS - SZA Hollywood’s Bleeding - Post Malone Lover - Taylor Swift AM - Arctic Monkeys WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical. Foto: Spotify

Las canciones más reproducidas de todos los tiempos

“Blinding Lights” - The Weeknd “Shape of You” - Ed Sheeran “Sweater Weather” - The Neighbourhood “Starboy” - The Weeknd, Daft Punk “As It Was” - Harry Styles “Someone You Loved” - Lewis Capaldi “Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse” - Post Malone, Swae Lee “One Dance” - Drake, Wizkid, Kyla “Perfect” - Ed Sheeran “STAY (with Justin Bieber)” - The Kid LAROI, Justin Bieber