SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio

    Los autores de la investigación afirman que dos personas que participaron en su estudio lograron suprimir el VIH a niveles indetectables, una de ellas durante casi dos años. Aseguran que sus hallazgos son prometedores.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio. Foto: referencial.

    Un equipo de científicos asegura haber creado una inyección que podría suprimir el VIH durante años.

    Los investigadores afirman que, tras una sola infusión de células inmunitarias modificadas genéticamente para reconocer el virus, dos personas que participaron en su estudio lograron suprimir el VIH a niveles indetectables, una de ellas durante casi dos años.

    Sus hallazgos serán presentados esta semana en una conferencia en Boston, la cual es organizada por la American Society of Gene and Cell Therapy.

    Sin embargo, los autores del mencionado trabajo compartieron una copia anticipada al New York Times.

    El experto en VIH de la Universidad de California en San Francisco, el Dr. Steve Deeks, quien dirigió el ensayo, afirmó al citado periódico que el tratamiento podría tardar años o incluso décadas en estar ampliamente disponible.

    No obstante, dijo, el estudio ofrece la esperanzadora posibilidad de que una sola inyección pueda algún día ofrecer un alivio de por vida a la enfermedad.

    “Es una fuente de inspiración y una posible hoja de ruta para llegar a donde necesitamos ir”, enfatizó Deeks.

    Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio. Foto: referencial.

    Cómo una inyección podría suprimir el VIH durante años, según el estudio

    El especialista explicó que el VIH requiere un control de por vida, ya que el virus se esconde en lo más profundo del cuerpo y reaparece cada vez que encuentra una oportunidad.

    De la misma manera, dijo, muta para evadir a sus atacantes.

    Según cifras rescatadas por el Times, más de 40 millones de personas viven con VIH en todo el mundo, de las cuales aproximadamente tres cuartas partes toman pastillas orales a diario para controlar el virus.

    Otras personas, en una proporción considerablemente menor, reciben inyecciones cada uno o dos meses.

    Es por esto que distintos equipos de científicos buscan desarrollar tratamientos que permitan controlar el VIH a lo largo de la vida, pese a que no consigan eliminarlo.

    El inmunólogo de la Universidad de Pensilvania, James Riley, quien modifica células inmunitarias para controlar el VIH, dijo al citado periódico: “Se está trabajando arduamente para encontrar una cura, y estamos progresando”.

    En el nuevo estudio, científicos de Caring Cross, una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo de inmunoterapias asequibles, modificaron genéticamente células inmunitarias de cada participante para que portaran dos moléculas en su superficie.

    Según explicaron, ambas moléculas se unen al VIH y destruyen las células infectadas, pero una de ellas también impide que las células inmunitarias se infecten.

    El director ejecutivo de Caring Cross y desarrollador del método, Boro Dropulić, declaró: “Creemos que esta doble acción —destruir y proteger— es la clave para comprender cómo funciona esta terapia”.

    Los investigadores extrajeron células inmunitarias de cada participante, las modificaron y luego las reinyectaron. Los participantes dejaron de tomar medicamentos antirretrovirales el día de la infusión.

    Si una persona no toma medicamentos antirretrovirales, sus niveles de VIH suelen dispararse en dos semanas. Sin embargo, una persona en el ensayo logró suprimir parcialmente el virus durante 12 semanas antes de que reapareciera. Otros dos pacientes seguían en remisión, 92 y 48 semanas después de la infusión.

    Los tres habían comenzado a recibir terapia antirretroviral a los pocos meses de haberse infectado.

    Otros tres, que habían vivido con el VIH durante más tiempo antes del tratamiento, no respondieron y tuvieron que reanudar la terapia antirretroviral. Un séptimo participante mostró signos de control siete semanas después de la infusión.

    Los autores del reciente trabajo sostienen que todavía se requieren más investigaciones para estudiar su efectividad y viabilidad. No obstante, presumen que sus hallazgos son prometedores y contribuyen al desarrollo de posibles nuevos tratamientos.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaSaludVIHEnfermedadesInyecciónVirusMedicinaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Evacúan Facultad de Administración y Economía de la USACH tras fallecimiento de estudiante en el campus

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    Santiago Music Hall: fundadores de DG Medios y Live Nation invertirán US$35 millones en nueva sala de música en Ñuñoa

    A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

    “Dejé una bomba”: Evacúan Mall Plaza Oeste en Cerrillos rayado en uno de los baños

    Tras detención de sospechoso: SernamEG de la RM interpone querella de oficio por femicidio en Buin

    Lo más leído

    1.
    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    2.
    Cuáles son riesgos para la salud de estar sentado todo el día y qué hacer al respecto, según especialistas

    Cuáles son riesgos para la salud de estar sentado todo el día y qué hacer al respecto, según especialistas

    3.
    Qué es la apnea del sueño, el trastorno que impide dormir bien y que afecta a millones de personas en el mundo

    Qué es la apnea del sueño, el trastorno que impide dormir bien y que afecta a millones de personas en el mundo

    4.
    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico

    5.
    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 8 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Temblor hoy, martes 12 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 12 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Evacúan Facultad de Administración y Economía de la USACH tras fallecimiento de estudiante en el campus
    Chile

    Evacúan Facultad de Administración y Economía de la USACH tras fallecimiento de estudiante en el campus

    “Dejé una bomba”: Evacúan Mall Plaza Oeste en Cerrillos rayado en uno de los baños

    Tras detención de sospechoso: SernamEG de la RM interpone querella de oficio por femicidio en Buin

    Santiago Music Hall: fundadores de DG Medios y Live Nation invertirán US$35 millones en nueva sala de música en Ñuñoa
    Negocios

    Santiago Music Hall: fundadores de DG Medios y Live Nation invertirán US$35 millones en nueva sala de música en Ñuñoa

    Expertos ven al Imacec volver a terreno positivo en abril y prevén TPM en 4,5% por 11 meses más

    La inflación anual en Estados Unidos llega a su nivel más alto desde mayo de 2023

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google
    Tendencias

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

    Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio

    Christian Garin se despide del Challenger de Oeiras tras caer en la primera ronda contra Lautaro Midón
    El Deportivo

    Christian Garin se despide del Challenger de Oeiras tras caer en la primera ronda contra Lautaro Midón

    El gallito que Lucas Assadi le ganó a Azul Azul: la millonaria cláusula que acordó el 10 para renovar con la U

    Remezón en España: el camarín del Real Madrid le baja el pulgar a Valverde y exige su salida tras pelea con Tchouaméni

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Alison Mandel recordó violento conflicto con reconocido influencer: “Nos fueron a golpear la puerta”
    Cultura y entretención

    Alison Mandel recordó violento conflicto con reconocido influencer: “Nos fueron a golpear la puerta”

    Teatro La Memoria: Montaje resignifica un clásico de Radrigán en la voz de dos mujeres

    De la música a la política: el lente de Val Palavecino llega al formato libro

    Más de 100 diputados laboristas firman carta donde dicen que “no es momento para una contienda por el liderazgo” mientras Starmer se niega a dimitir
    Mundo

    Más de 100 diputados laboristas firman carta donde dicen que “no es momento para una contienda por el liderazgo” mientras Starmer se niega a dimitir

    Nueva encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses no están seguros de si los intentos de asesinato contra Trump fueron reales

    Trump asegura que Cuba “está pidiendo ayuda” a EE.UU. y adelanta que ambos países “van a hablar”

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes
    Paula

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”