Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio. Foto: referencial.

Un equipo de científicos asegura haber creado una inyección que podría suprimir el VIH durante años.

Los investigadores afirman que, tras una sola infusión de células inmunitarias modificadas genéticamente para reconocer el virus, dos personas que participaron en su estudio lograron suprimir el VIH a niveles indetectables, una de ellas durante casi dos años .

Sus hallazgos serán presentados esta semana en una conferencia en Boston, la cual es organizada por la American Society of Gene and Cell Therapy.

Sin embargo, los autores del mencionado trabajo compartieron una copia anticipada al New York Times.

El experto en VIH de la Universidad de California en San Francisco, el Dr. Steve Deeks, quien dirigió el ensayo, afirmó al citado periódico que el tratamiento podría tardar años o incluso décadas en estar ampliamente disponible .

No obstante, dijo, el estudio ofrece la esperanzadora posibilidad de que una sola inyección pueda algún día ofrecer un alivio de por vida a la enfermedad .

“Es una fuente de inspiración y una posible hoja de ruta para llegar a donde necesitamos ir”, enfatizó Deeks.

Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio. Foto: referencial.

Cómo una inyección podría suprimir el VIH durante años, según el estudio

El especialista explicó que el VIH requiere un control de por vida, ya que el virus se esconde en lo más profundo del cuerpo y reaparece cada vez que encuentra una oportunidad.

De la misma manera, dijo, muta para evadir a sus atacantes.

Según cifras rescatadas por el Times, más de 40 millones de personas viven con VIH en todo el mundo, de las cuales aproximadamente tres cuartas partes toman pastillas orales a diario para controlar el virus.

Otras personas, en una proporción considerablemente menor, reciben inyecciones cada uno o dos meses.

Es por esto que distintos equipos de científicos buscan desarrollar tratamientos que permitan controlar el VIH a lo largo de la vida, pese a que no consigan eliminarlo.

El inmunólogo de la Universidad de Pensilvania, James Riley, quien modifica células inmunitarias para controlar el VIH, dijo al citado periódico: “Se está trabajando arduamente para encontrar una cura, y estamos progresando”.

En el nuevo estudio, científicos de Caring Cross, una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo de inmunoterapias asequibles, modificaron genéticamente células inmunitarias de cada participante para que portaran dos moléculas en su superficie .

Según explicaron, ambas moléculas se unen al VIH y destruyen las células infectadas, pero una de ellas también impide que las células inmunitarias se infecten .

El director ejecutivo de Caring Cross y desarrollador del método, Boro Dropulić, declaró: “Creemos que esta doble acción —destruir y proteger— es la clave para comprender cómo funciona esta terapia” .

Los investigadores extrajeron células inmunitarias de cada participante, las modificaron y luego las reinyectaron. Los participantes dejaron de tomar medicamentos antirretrovirales el día de la infusión.

Si una persona no toma medicamentos antirretrovirales, sus niveles de VIH suelen dispararse en dos semanas. Sin embargo, una persona en el ensayo logró suprimir parcialmente el virus durante 12 semanas antes de que reapareciera. Otros dos pacientes seguían en remisión, 92 y 48 semanas después de la infusión.

Los tres habían comenzado a recibir terapia antirretroviral a los pocos meses de haberse infectado.

Otros tres, que habían vivido con el VIH durante más tiempo antes del tratamiento, no respondieron y tuvieron que reanudar la terapia antirretroviral. Un séptimo participante mostró signos de control siete semanas después de la infusión.