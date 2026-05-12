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    Corte de Santiago ordena reapertura de investigación por la muerte del exministro José Tohá

    El abogado Nelson Caucoto, querellante en el caso, valoró el fallo del tribunal de alzada y lo calificó como un nuevo impulso para llegar a la verdad.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones reabrió el sumario por la muerte del militante del Partido Socialista y exministro del Interior y Defensa del gobierno de Salvador Allende, José Tohá.

    El sumario había sido cerrado en dos oportunidades por la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, tras considerar que estaba agotada la investigación.

    El padre de la exministra Carolina Tohá fue encontrado muerto el 15 de marzo de 1974 en dependencias del ex Hospital Militar. Su cuerpo estaba al interior de un closet de la pieza 303 del recinto, ahorcado con su cinturón. No pesaba más 49 kilos, pese a que medía 1,92 metros.

    La Corte de Apelaciones de Santiago revocó las dos resoluciones apeladas y dictadas por la ministra Plaza y, en su lugar, declaró que se repone la causa al estado de sumario, decretado una serie de diligencias que contribuyan al esclarecimiento del deceso de la figura de izquierda.

    La decisión del tribunal se dio luego de escuchar los alegatos de los abogados querellantes Nelson Caucoto, representante de la familia de Tohá, e Ilan Sandberg del Programa de DD.HH del Ministerio de Justicia, que solicitaron la reapertura del caso al considerar que están todas las pruebas para demostrar que el exministro fue asesinado y que no se trata de un suicidio como lo informó la versión oficial de la dictadura en su momento.

    El sumario había sido cerrado en dos oportunidades por la ministra Plaza, tras considerar que todas las diligencias solicitadas por los querellantes eran innecesarias y estimar que estaba agotada la investigación.

    Quien inició la investigación por la muerte de José Tohá fue el ministro Jorge Zepeda.

    El 24 de noviembre de 2014, Zepeda condenó a los retirados oficiales de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) Ramón Cáceres y Sergio Contreras a 3 años de presidio con beneficio de remisión condicional por su responsabilidad en el delito de aplicación de tormentos reiterados. Tres años después, la Corte Suprema ratificó esa condena.

    Pericias tanatológicas solicitadas por Zepeda por entonces determinaron la causa de muerte de Tohá como “asfixia por estrangulamiento manual de naturaleza homicida”.

    Luego, el caso lo asumió el ministro Miguel Vásquez, que concluyó con un procesamiento por homicidio en calidad de encubridor en contra del exjefe de gabinete del director del Hospital Militar, Jorge Luis Chovan, fallecido recientemente.

    El abogado Nelson Caucoto, se mostró conforme con la resolución de reapertura.

    “Para nosotros es un nuevo impulso el que nos otorga la Corte de Apelaciones con esta reapertura, puesto que, es un caso histórico que tiene que ser aclarado y existen los fundamentos para ello. Es imposible que habiendo sido asesinado don José Tohá en un recinto militar termine la investigación sin determinar los autores de este crimen”, manifestó.

    Caucoto expuso que costó “38 años echar abajo la tesis del suicidio, 41 para lograr la condena por aplicación de tormentos y finalmente 47 años para que se dictara el primer procesamiento por homicidio calificado de don José Tohá”.

    “Estos crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes de acuerdo al mandato del Derecho Internacional, a los familiares de las víctimas les asiste el derecho inalienable e inderogable a que los procesos en que investigan los delitos cometidos contra sus familiares sean completamente esclarecidos”, recalcó.

    Más sobre:DD.HH.José ToháCarolina ToháNelson CaucotoCorte de Apelaciones de SantiagoSalvador AllendePaola PlazaMinisterio de Justicia

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