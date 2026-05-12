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    Nacional

    Evacúan Facultad de Administración y Economía de la USACH tras fallecimiento de estudiante en el campus

    Las circunstancias en que habría fallecido están siendo investigadas por Carabineros. Desde la institución educativa se determinó la suspensión de todas las actividades académicas en la FAE para esta jornada.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Suspenden clases en la Facultad de Economía de la USACH tras fallecimiento de estudiante

    La mañana de este martes, el campus de la Facultad de Economía de la Universidad de Santiago (Usach) fue evacuado tras el fallecimiento de un estudiante en el lugar.

    Según detalla un correo interno, las circunstancias del hecho están actualmente en investigación.

    Como comunidad, lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades, compañeras, compañeros y a todas las personas afectadas por esta dolorosa situación”, detallan en un comunicado a la comunidad.

    Desde la universidad señalaron en este misma circular que han colocado a disposición de los estudiantes “los espacios y canales de contención y apoyo institucional que sean necesarios”.

    Posteriormente, a través de un comunicado a la comunidad educativa, firmado por el rector (s) Cristián Muñoz, señalaron: “Debido a esta situación, y en señal de duelo y respeto hacia la persona fallecida, su entorno cercano y a la comunidad en su conjunto, se ha determinado la suspensión de actividades académicas a partir de las 11:15 horas y de las actividades administrativas a partir de las 12:00 horas, junto con el cierre del campus”.

    Se mantendrán operativos el Centro de Salud y la Unidad de Bienestar Psicológico Estudiantil, con el fin de brindar apoyo y acompañamiento a quienes lo requieran. A lo anterior, se suman las unidades que desempeñan funciones críticas que por su naturaleza no pueden ser suspendidas, las cuáles serán coordinadas por sus respectivas jefaturas”, añadieron al respecto.

    Mientras tanto, la situación está siendo investigada por Carabineros.

    El Ministerio de Salud tiene a disposición de la ciudadanía el número telefónico *4141, en caso de tener consultas o inquietudes sobre acciones o intenciones suicidas, tanto propias como de un cercano o cercana. Si siente que necesita ayuda con respecto a este tema puede comunicarse también con Salud Responde al 600-360-7777.

    Más sobre:UsachSuspensiónFAE

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