Jean Meneses se lanza contra el arbitraje tras el triunfo de Palestino sobre Limache

La noche de este lunes se desarrolló en el estadio Municipal de La Pintana el duelo entre Palestino y Deportes Limache en el marco de la Copa de la Liga. Los tomateros tenían la chance de llegar a la última fecha de la fase de grupos peleando por la clasificación a las semifinales del torneo. Sin embargo, terminaron cayendo contra los árabes por 3-2, situación que los dejó fuera y clasificó a O’Higgins a la instancia final del campeonato.

Una de las jugadas que desató el enojo del plantel limachino fue la que terminó transformándose en un penal a favor de los tricolores en los 87′ después que desde el VAR llamaran al árbitro Nicolás Millas, jugada que acabó en el 2-2 parcial.

Tras el duelo, Jean Meneses criticó duramente el accionar del juez. “Es una derrota muy dura, un partido que lo teníamos prácticamente controlado. Hubo un par de situaciones de terceros que nos afectan el trabajo de la semana, en el penal no sé cuál es el criterio del árbitro, es un deporte de contacto y te echa a perder todo el trabajo de la semana”, señaló en diálogo con TNT Sports.

“Uno nunca puede hablar de ellos (árbitros), pero cuando uno comete errores es castigado. Espero que se tomen medidas en el asunto, no es normal que pase esto tan seguido en el fútbol”, continuó.

Luego, tras ser consultado si se sintieron perjudicados por la decisión, respondió que “sí, muchas veces por pequeños detalles te marcan el resultado. Hoy (ayer) se vio en el penal qué ni él sabía si cobró mano o patada, nunca supo explicar lo que pasó, es raro”, acusó.

De todas maneras, señaló que “también nosotros somos autocríticos, fallamos mucho y debemos ser más determinantes en las ocasiones. Ahora toca recuperar energías, pensar en el partido del sábado y seguir metidos arriba en la tabla. Católica es un muy buen equipo”, cerró en relación al próximo encuentro por la Liga de Primera, programado para este sábado 16 de mayo, a partir de las 20.00 horas, en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

Con este resultado, el elenco de la Región de Valparaíso quedó con seis puntos, sin posibilidades matemáticas de alcanzar a O’Higgins, que sumó 11 unidades tras vencer a Everton, faltando solo una fecha por disputar. Palestino, en tanto, llegó a cinco unidades gracias a su primer triunfo en el certamen.

En la última fecha del Grupo C, que se disputará el 7 de junio, O’Higgins recibirá a Palestino en El Teniente, mientras que Everton visitará a Limache, en una jornada que servirá solo para el honor.