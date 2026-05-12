SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Decretan arraigo nacional para Américo tras denuncia por violencia intrafamiliar

    En la ocasión, el tribunal además decretó la prohibición de acercarse y comunicarse con su expareja.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este martes se llevó a cabo la formalización del cantante Domingo Vega Urzúa, más conocido como Américo, tras la denuncia por violencia intrafamiliar presentada por su expareja, Yamila Reyna.

    La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía de San Javier, en la Región del Maule, y tienen relación con hechos que habrían ocurrido en febrero pasado, en el contexto del Festival Oro Verde de Empedrado, donde la expareja habría protagonizado una violenta discusión.

    Según detalló el fiscal Patricio Caroca, “la fiscalía realizó la investigación respectiva, y se logró establecer, efectivamente, que la víctima recibió violencia verbal, de alto calibre, violencia física, frente a múltiples personas en la comunidad de San Javier”.

    “Lo que hemos hecho hoy día es formalizar al imputado por ambos delitos, lesiones realizadas en contexto de violencia extrafamiliar y daños, que también, en este contexto de violencia intrafamiliar, el imputado destruyó, frente a múltiples personas, el celular de la víctima”, agregó.

    En la ocasión, el tribunal decretó arraigo nacional para el cantante, aunque autorizó salidas específicas del país para cumplir compromisos laborales ya agendados en el extranjero.

    Según detalló el fiscal, “se estableció un monto de cinco millones, que es preliminar para estos tres viajes que se establecieron en el mes de mayo y junio. Luego, si esta investigación continúa y es necesario otros viajes, se tiene que realizar nuevamente esta misma discusión y eventualmente fijar otro monto”.

    Asimismo, el tribunal decretó la prohibición de acercarse y comunicarse con Yamila Reyna.

    “El tribunal entendió que esto implica necesariamente no realizar ningún tipo de comentario, ni directa ni indirectamente, ya sea en persona o a través de los medios de comunicación”, detalló.

    Finalmente, se fijó un plazo de investigación de tres meses.

    Más sobre:AméricoViolencia IntrafamiliarFormalizaciónDenuncia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Crisis en Minciencia: la trama que terminó con el primer caído del gabinete de Kast y los ojos puestos sobre Lincolao

    El deshielo entre Squella e Irarrázaval: acuerdan coordinaciones periódicas tras crisis republicana

    Juzgado de Garantía decide ampliar en 150 días investigación de caso Julia Chuñil tras petición de la Fiscalía

    Lo que no se vio del reecuentro entre Kast y el Partido Republicano en medio de turbulencias

    Alemania da un giro y planea una reforma laboral para flexibilizar la jornada y eliminar el límite de ocho horas diarias

    Las reservadas solicitudes de la Fiscalía al gobierno para detectar movimientos de imputados en la trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    Investigan homicidio de una mujer víctima de disparo tras altercado en una casa en La Cisterna

    Investigan homicidio de una mujer víctima de disparo tras altercado en una casa en La Cisterna

    2.
    175 comunas en vilo: la reservada operación de Arzola para llevar al Congreso la idea de pausar traspasos a los SLEP

    175 comunas en vilo: la reservada operación de Arzola para llevar al Congreso la idea de pausar traspasos a los SLEP

    3.
    Detienen a ciudadana argentina en el aeropuerto de Santiago por llevar munición en su maleta

    Detienen a ciudadana argentina en el aeropuerto de Santiago por llevar munición en su maleta

    4.
    Corte de Santiago anula multa de $28 millones a Chilevisión por reportaje sobre crimen de matrimonio de Graneros

    Corte de Santiago anula multa de $28 millones a Chilevisión por reportaje sobre crimen de matrimonio de Graneros

    5.
    Revelan que llamado al 133 que originó fatal procedimiento en Puerto Varas estaría vinculado a teléfono de carabinero fallecido

    Revelan que llamado al 133 que originó fatal procedimiento en Puerto Varas estaría vinculado a teléfono de carabinero fallecido

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Crisis en Minciencia: la trama que terminó con el primer caído del gabinete de Kast y los ojos puestos sobre Lincolao
    Chile

    Crisis en Minciencia: la trama que terminó con el primer caído del gabinete de Kast y los ojos puestos sobre Lincolao

    El deshielo entre Squella e Irarrázaval: acuerdan coordinaciones periódicas tras crisis republicana

    Juzgado de Garantía decide ampliar en 150 días investigación de caso Julia Chuñil tras petición de la Fiscalía

    ANP reclama por indicación de Hacienda sobre propiedad intelectual: favorece a plataformas de IA y es una “expropiación regulatoria”
    Negocios

    ANP reclama por indicación de Hacienda sobre propiedad intelectual: favorece a plataformas de IA y es una “expropiación regulatoria”

    Fiscalía deja sin efecto audiencia de formalización contra ejecutivos de Molycop por querella de CAP

    Rodrigo Vergara y megarreforma: “Está bien que la discusión se centre en los riesgos fiscales y busquemos formas de mitigarlos”

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google
    Tendencias

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

    Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio

    “No se puede ser indiferente”: candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile revisarán el contrato con Azul Azul
    El Deportivo

    “No se puede ser indiferente”: candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile revisarán el contrato con Azul Azul

    “Hoy comienza mi última concentración”: Memo Ochoa ya prepara el estreno de México en Norteamérica 2026

    Champions League y descensos: todo lo que se juegan los chilenos en las últimas tres fechas de LaLiga

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Céspedes, Martelli y Sotomayor: Chile se apodera del Festival de Cannes 2026
    Cultura y entretención

    Céspedes, Martelli y Sotomayor: Chile se apodera del Festival de Cannes 2026

    Einstein más allá de la relatividad: sus duras críticas al capitalismo, la bomba atómica y el declive moral

    El nuevo documental de Oasis llega a los cines y al streaming

    Alemania da un giro y planea una reforma laboral para flexibilizar la jornada y eliminar el límite de ocho horas diarias
    Mundo

    Alemania da un giro y planea una reforma laboral para flexibilizar la jornada y eliminar el límite de ocho horas diarias

    Fiscalía de Bolivia pide 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por delito de trata de personas

    Dimiten cuatro miembros del gobierno de Reino Unido y ahonda la crisis de liderazgo de Starmer

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos
    Paula

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Mil maneras de ser mamá