Decretan arraigo nacional para Américo tras denuncia por violencia intrafamiliar

Durante la mañana de este martes se llevó a cabo la formalización del cantante Domingo Vega Urzúa, más conocido como Américo, tras la denuncia por violencia intrafamiliar presentada por su expareja, Yamila Reyna.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía de San Javier, en la Región del Maule, y tienen relación con hechos que habrían ocurrido en febrero pasado, en el contexto del Festival Oro Verde de Empedrado, donde la expareja habría protagonizado una violenta discusión.

Según detalló el fiscal Patricio Caroca, “la fiscalía realizó la investigación respectiva, y se logró establecer, efectivamente, que la víctima recibió violencia verbal, de alto calibre, violencia física, frente a múltiples personas en la comunidad de San Javier”.

“Lo que hemos hecho hoy día es formalizar al imputado por ambos delitos, lesiones realizadas en contexto de violencia extrafamiliar y daños, que también, en este contexto de violencia intrafamiliar, el imputado destruyó, frente a múltiples personas, el celular de la víctima”, agregó.

En la ocasión, el tribunal decretó arraigo nacional para el cantante, aunque autorizó salidas específicas del país para cumplir compromisos laborales ya agendados en el extranjero.

Según detalló el fiscal, “se estableció un monto de cinco millones, que es preliminar para estos tres viajes que se establecieron en el mes de mayo y junio. Luego, si esta investigación continúa y es necesario otros viajes, se tiene que realizar nuevamente esta misma discusión y eventualmente fijar otro monto”.

Asimismo, el tribunal decretó la prohibición de acercarse y comunicarse con Yamila Reyna.

“El tribunal entendió que esto implica necesariamente no realizar ningún tipo de comentario, ni directa ni indirectamente, ya sea en persona o a través de los medios de comunicación”, detalló.

Finalmente, se fijó un plazo de investigación de tres meses.