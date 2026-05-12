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    Violencia en colegios, recortes y evaluación de los SLEP: Kast da cuenta de visión de su gobierno en Educación ante directores

    El Mandatario encabezó junto a la ministra de la cartera, María Paz Arzola, una nueva sesión de la iniciativa "Directores por Chile".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente José Antonio Kast. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast encabezó este martes en La Moneda una nueva sesión de la iniciativa “Directores por Chile”.

    En la actividad en Palacio también participaron la ministra de Educación, María Paz Arzola; y el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez.

    En su alocución, principalmente dirigida a los directores de establecimientos educacionales presentes, el Mandatario apuntó a las prioridades de su administración en la materia.

    Así, planteó que “los directorios, vuelvo a decir, son el corazón del proyecto educativo. Y eso hay que respetarlo. Los directores, los profesores en general, hay que respetarlos. Algo que se fue perdiendo”.

    Tras esto, abordó los hechos de violencia que se han venido produciendo en colegios, y especialmente en liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, a raíz de la presencia de los llamados overoles blancos.

    “Lo que hemos visto, lamentablemente, en liceos emblemáticos, es que se perdió el respeto. Se perdió el respeto entre compañeros, se perdió el respeto entre los profesores, se perdió el respeto entre los directores. Y junto con respetarlos hay que respaldarlos. Y en eso cuenten con nosotros”, remarcó.

    Y luego les dijo a los directores: “Tienen que sabe que vamos en serio, que queremos hacer cambios reales. Tenemos que generar confianzas. Porque no todos podemos a lo mejor pensar igual, pero sí vamos a coincidir en que los niños merecen estar ahí, en el centro de nuestra atención”.

    También se refirió a la idea de la ministra Arzola, que anunció que su cartera está estudiando la posibilidad de hacer una pausa en torno a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), para poder evaluar qué cambios se requieren.

    “En algunas partes puede que estén mejor, pero en muchas partes puede que no estén mejor. Cuando uno tiene una política pública tan importante como la que se generó en el tema de admisión, en el tema de los SLEP, uno en algún minuto tiene que decir, evaluemos. Todos necesitamos a veces evaluar lo que estamos haciendo. Y yo le agradezco a la ministra que dijo, estamos viendo cómo evaluar lo que ha sucedido y si seguimos avanzando en la misma línea o no. Si concluimos que es muy exitoso, sigamos. Pero si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar”, planteó el Mandatario.

    Kast, además, volvió a abordar al ajuste fiscal en los ministerios mandatado por Hacienda, descartando que traiga recorte a beneficios sociales en Educación, como la alimentación.

    “Eso tenemos que ir conversándolo, viéndolo, viendo cómo están también los recursos. El presupuesto de Educación es de los más grandes del presupuesto. Y cuando algunos dicen, ‘van a recortar’, no, nosotros no vamos a quitar ningún derecho social”, afirmó.

    No obstante, luego señaló: “¿Cuánta alimentación más se podría dar en Junaeb si se hace bien? Qué importante sería que los directores tuvieran tiempo de ir a los casinos a ver si se está haciendo todo bien. Porque puede ser que algún niño lleve un sándwich y decida ese día no almorzar. Y se da más de lo que uno cree. ¿Qué pasa con el alimento de ese niño? Y así, una suma de cosas donde uno dice, con los mismos recursos, y ustedes de eso saben, uno puede hacer más si tuviera algún grado de libertad".

    Más sobre:José Antonio KastEducaciónMaría Paz ArzolaViolenciaSLEPRecortesAjuste fiscal

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