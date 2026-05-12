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    Política

    Lo que no se vio del reencuentro entre Kast y el Partido Republicano en medio de turbulencias

    Pasada la medianoche del martes, concluyó la cita que reunió al Mandatario con los diputados de su partido, instancia en la que les pidió apoyo para su gobierno. Ellos anhelaban tener un cara a cara con el líder de la colectividad luego de que él decidiera dar un paso al costado de sus filas.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Pedro Rosas
    Foto: Presidencia.

    Anoche, por más de cuatro horas, los diputados del Partido Republicano pudieron disfrutar de forma exclusiva de la compañía del Presidente José Antonio Kast. Lo echaban de menos, sinceran algunos de ellos. Desde que asumió la Presidencia de la República, la comunicación entre él y los parlamentarios de la colectividad que fundó no ha sido tan frecuente como lo era antes. Y ya era tiempo de una conversación.

    A las 20:00 horas del lunes, los diputados de la bancada republicana -incluido el hijo homónimo del Mandatario- llegaron al palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, para compartir una jornada de conversación política junto al Mandatario.

    A la instancia no asistió el timonel y senador, Arturo Squella, pero sí participaron los ministros María Jesús Wulf (Desarrollo Social) y Martín Arrau (Obras Públicas), quienes son militantes republicanos. También estuvo la Primera Dama, Pía Adriasola, y fueron convocados los subsecretarios Luis Silva (Justicia) y Sebastián Fugueroa (Desarrollo Regional).

    De acuerdo a quienes participaron del encuentro, fue una instancia de conversación franca, que sirvió para hacer un balance de los dos meses de gobierno de Kast. El Presidente instó a los parlamentarios a seguir trabajando por el proyecto político que comparten, a seguir apoyándolo. Y, en respuesta, los distintos diputados presentes le reforzaron que él cuenta con toda la confianza de la bancada.

    El diálogo se dio en tono ameno. En conjunto pudieron compartir un menú que incluyó sopa de champiñones y un postre de papayas. Los presentes, además, disfrutaron de las habilidades del diputado Diego Vergara, quien se dedicó a tocar el piano durante parte de la jornada, con el Presidente presente.

    Este hito constituye , en los hechos, el reencuentro de Kast con el partido que él fundó, al que renunció al momento de asumir la Presidencia. Esto como gesto de amplitud hacia el resto del oficialismo y al 41.8% de la población que no votó por él en segunda vuelta de diciembre del año pasado.

    La decisión de Kast fue un golpe duro para la tienda, en que hasta el día de hoy, pese a no estar formalmente en sus filas, lo reconocen a él como el principal líder de la colectividad. Tanto así, que el secretario general de los republicanos, Vicente Bruna, ha dedicado parte de su tiempo a contener a la militancia y explicar los motivos del Mandatario para dar un paso al costado de la tienda.

    “Era un anhelo que teníamos en la bancada hace varias semanas. Han ocurrido una cantidad de hechos en estos últimos dos meses, noticias, temas, en los que uno siempre va acomulando comentarios, preguntas, dudas, sugerencias, para lo que es bueno tener estos espacios de coordinación para poder avanzar en esas materias y también conocer de primera fuente la opinión del Presidente. Fue una gran reunión, muy positiva para la bancada, muy positiva para el Presidente también”, dijo esta mañana el jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno.

    La reunión con Kast se dio en un momento complejo para republicanos. El orden que ha caracterizado a sus filas quedó suspendido por dos semanas, luego de que Squella, emplazara públicamente al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval (quien también es militante republicano), por las descoordinaciones del gobierno.

    El viernes de la semana pasada, en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, la diputada Chiara Barchiesi dio cuenta del diagnóstico crítico que existe en republicanos frente a la actitud de Squella. “Respaldo totalmente al jefe de asesores del Segundo Piso, le han hecho críticas bastante injustificadas”, dijo la parlamentaria, quien es hermana de Antonio Barchiesi, aliado de Irarrázaval en el Segundo Piso.

    Así como ella, otros diputados advirtieron que la actitud del senador era perjudicial para el partido. Temen que abra la puerta para que más militantes y dirigentes se muestren críticos públicamente de decisiones de La Moneda, bajo la excusa de que incluso el timonel lo ha sido. Y que eso, al mismo tiempo, termine por dar espacio a Chile Vamos para intentar posicionarse como la coalición más leal hacia Kast.

    Sin embargo, de acuerdo a distintos asistentes del encuentro, anoche no fue tema la pugna entre Squella e Irarrázaval, quien tampoco participó de la cita.

    En lugar de eso, sostienen las mismas fuentes, los diputados aprovecharon de plantear preocupaciones ligadas a sus respectivas regiones, instaron a desplegarse de cara a la cuenta pública -la primera de Kast- y mostrar lo que se ha hecho durante la administración.

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