A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

Han pasado 16 años desde el terremoto del 2010, también conocido como 27F. Fue el sábado 27 de febrero, a las 3:34 de la mañana, cuando un sismo de magnitud 8.8 afectó a la zona central de Chile . Es considerado el segundo sismo más fuerte en la historia del país y el octavo a nivel mundial.

Según los datos oficiales, duró 4 minutos en las zonas cercanas al epicentro, ubicado en el mar frente a la costa de la Región de Ñuble (antes Biobío). En Santiago, las sacudidas perduraron por más de 2 minutos.

Las regiones afectadas fueron Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, donde se acumula cerca del 80% de la población del país. Se registraron 525 víctimas fatales, 500.000 viviendas sufrieron daños graves, hubo 2 millones de damnificados y varias construcciones antiguas quedaron completamente destruidas.

Pese a ello, “el 27F demostró que Chile tenía una ingeniería sísmica muy robusta, especialmente en términos de protección de vida y prevención de colapsos” , le dice a La Tercera el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, Rodrigo Astroza.

A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

Y es que las cifras podrían haber sido aún más devastadoras en términos estructurales, de no ser por la normativa sísmica que, en ese entonces, ya era bastante avanzada para la época.

No obstante, el desastre también “evidenció algunas brechas” que la nueva normativa, actualizada para este 2026 y basada en el modelo japonés, toma en cuenta.

Qué falló en la normativa sísmica del 27F

La normativa sísmica vigente cuando ocurrió el 27F era sólida y muy adelantada a la época.

No obstante, entre las brechas, Astroza identifica “problemas asociados a clasificación de suelos, control de deformaciones, desempeño de muros de hormigón armado, detalles de confinamiento y daños no estructurales”.

Además, era necesaria una actualización que contemplara un mejor cálculo de cuánto se mueve un “edificio chileno” —el típico edificio en el país, construido con muros de hormigón armado— durante un sismo de gran magnitud.

A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

Todo esto incorpora la actualización NCh433:2026 que “no representa un cambio refundacional, sino más bien la consolidación y formalización de aprendizajes que se incorporaron progresivamente después del terremoto del 27F”.

Entre los elementos destacables de la nueva normativa, están:

Una clasificación sísmica de suelos más precisa.

Nuevas exigencias para suelos complejos.

Incorporación del período predominante del suelo.

Aclaraciones para estudios de amenaza sísmica.

Requisitos para nuevos materiales y sistemas estructurales (especialmente estructuras de acero y madera.

“Frente a un terremoto similar al 27F, esto permitiría reducir incertidumbres en la estimación de la demanda sísmica, especialmente en edificios emplazados en suelos complejos o cercanos a fallas activas”, dice el experto.

Si bien se tomó en cuenta el modelo japonés para armar la actualización, la normativa responde a la experiencia sísmica nacional, el registro sísmico y la práctica local.

¿Qué pasa con los edificios y casas construidos antes de la nueva norma?

No necesariamente significa que estén desprotegidos , dice el decano.

“La propia actualización reconoce que la ingeniería sísmica chilena ha tenido históricamente un muy buen desempeño y que el edificio chileno típico de muros de hormigón armado no cambia radicalmente con esta nueva versión normativa”.

No obstante, las estructuras más antiguas podrían ser las que no incorporan los avances recientes . Por ello, la mayor preocupación” hoy se concentra en edificaciones antiguas, estructuras deterioradas, infraestructura crítica y construcciones emplazadas en suelos particulares”.

¿Está Chile preparado para un megaterremoto?

“Sí. Los documentos destacan que Chile sigue estando entre los países con mejor ingeniería sísmica del mundo , gracias a su experiencia acumulada, exigencia normativa y desempeño histórico de sus edificios frente a grandes terremotos”, asegura Astroza.

La nueva normativa NCh433:2026 consolida los aprendizajes de los últimos terremotos y reduce las incertidumbres técnicas.

“Sin embargo, también se reconoce que los desafíos actuales van más allá de evitar colapsos. Hoy las principales preocupaciones son resiliencia urbana, continuidad operacional, infraestructura crítica, daños no estructurales y recuperación rápida de servicios esenciales después de un gran terremoto ”.

El miércoles 13 de mayo, expertos abordarán el cambio de las exigencias en el seminario “Diseño sísmico de edificios: nuevo proceso de la norma NCh433” que se realizará en la Universidad de los Andes.