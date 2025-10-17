SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

¿Dónde podría ser el próximo gran terremoto en Chile? Esto dicen los expertos

El director del Centro Sismológico Nacional alertó sobre la posibilidad de un terremoto de magnitud 8 en Chile. Los expertos Marcelo Lagos y Luis Donoso analizan si una proyección así puede considerarse viable.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
¿Dónde podría ser el próximo gran terremoto en Chile? Esto dicen los expertos. Foto: Referencial.

A principios de este 2025, el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, aseguró que existe un 65% de probabilidades de que un sismo de magnitud 8 o más ocurra el próximo 2026 en Chile.

Su afirmación responde a los patrones de los sismos que han ocurrido en los últimos años en el país.

Según explicó el experto a La Tercera, en el CSN registran cerca de 7.000 temblores al año que son de magnitud 3 o superior, y es que no es secreto para nadie que Chile es un país sísmico, gracias a las placas de Nazca y la Sudamericana.

Y, sobre los grandes terremotos que han sucedido en el país, Barrientos dijo que es posible que en los próximos años, vuelva a suceder uno: “Chile siempre está expuesto a la posibilidad de grande ocurrencia”.

“No existe una metodología que permita para todos los sismos poder anticiparlos (...), pero dentro de lo que se conoce, uno puede decir que hay aproximadamente un temblor de magnitud 8 o superior cada 12 años en Chile”.

En esta línea, Barrientos aseguró que el próximo año, 2026, existe “un poco más de 65% de probabilidades de que ocurra un sismo 8 o superior”.

Pero, ¿es realmente posible predecir un sismo?

“Hay áreas particularmente cargadas”: dónde podría ser el próximo gran terremoto en Chile

Cuándo será el próximo gran terremoto en Chile

A propósito de las declaraciones del director del Centro Sismológico Nacional, el geógrafo Marcelo Lagos señaló que lo que la institución está diciendo es que “basándose en los terremotos registrados históricamente, estaríamos en un umbral que eleva la probabilidad” de un gran sismo en Chile.

“Hay áreas que están particularmente cargadas, como entre Iquique y Mejillones. Es una zona con una alta probabilidad de terremotos de magnitud superior a 8.0”, añadió Lagos, en conversación con Radio ADN.

Por su parte, el sismólogo y académico de Geofísica Aplicada de la Universidad del Desarrollo, Luis Donoso, comentó a La Tercera que es imposible predecir con certeza cuándo podría golpear un nuevo gran terremoto, aunque sí hay estudios de patrones que muestran dónde.

Además, usualmente, cuando se registran una seguidilla de sismos en una zona, inmediatamente se comienza a hablar sobre la proximidad de un terremoto fuerte. No obstante, según el experto, este fenómeno no es por sí solo un precursor de que algo más grande va a suceder.

“No son precursores de ningún sismo más fuerte. Solamente refleja que existe un sistema, en este caso, de colisión entre placas. Pero no permite visualizar ni entregar información solamente con un análisis de número de eventos o cualitativo si es que constituye la antesala de algo”, comentó sobre una seguidilla que hubo a fines de 2024 en Coquimbo.

Por su parte, Lagos manifestó que “aunque la tecnología ha mejorado, no podemos predecir terremotos con exactitud. Lo que sí podemos hacer, es seguir monitoreando y entender mejor el proceso sísmico para estar mejor preparados ante estos eventos como sociedad”.

“Hay áreas particularmente cargadas”: dónde podría ser el próximo gran terremoto en Chile

Dónde podría ser el próximo gran terremoto en Chile

“A nivel de detalle, solamente se puede decir dónde más o menos puede suceder uno, pero no una fecha específica. Esto demuestra que la naturaleza no es predecible”, dijo Donoso a La Tercera en una entrevista de 2024.

En esta línea, según el estudio “Acoplamiento intersísmico, segmentación y comportamiento mecánico de la zona de subducción de Chile Central", de los franceses Marianne Métois, Anne Socket y Christophe Vigny, el próximo gran terremoto podría suceder en Atacama.

Esta investigación muestra que existen algunos patrones que develan una posible ruptura en la zona.

“No significa que vaya a ocurrir mañana. Sin embargo, la zona que tiene mayor potencial de tener una magnitud cercana a M8.8, es Atacama. Como el sismo de 1922″.

Según Donoso, “tenemos un 8.4, está ahí, pero no sabemos si se va a romper todo o se va a romper por partes, entre Chañaral y La Serena”.

“¿Puedo establecer dónde se rompe? Sí, dónde sí. Pero ¿cuándo? Eso está totalmente fuera del límite humano”.

Lee también:

Más sobre:SismosSismologíaChileCentro Sismológico NacionalTemblorSismoTerremotoMegaterremotoDónde será el próximo terremotoCuándo será el próximo terremotoMarcelo LagosLuis DonosoGeofísicoGeólogoTerremoto Chile2010EpicentroAtacamaSismo hoyTsunamiLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Martínez (FA) defiende al gobierno ante críticas de “inexperiencia”: “Hay muchas crisis protagonizadas por el Socialismo Democrático”

Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

Lagos Weber apuesta por triunfo de Jara contra Kast en balotaje: “Los chilenos no queremos gente violenta en su discurso”

La promesa de bajar el precio de los tratamientos para bajar de peso de Trump golpea a Novo Nordisk y Eli Lilly

Putin trasladó a Trump “de forma muy clara” la postura de Moscú sobre una posible entrega de Tomahawk a Kiev

Gobierno define visión por disputa entre complejo INNA y observatorios: “La función del gobierno es asegurar que ambas industrias sean viables”

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

4.
FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

5.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

“Es difícil ser latino y no sentirse discriminado”: la reflexión de la Dra. Polo de Caso Cerrado sobre EE.UU.

“Es difícil ser latino y no sentirse discriminado”: la reflexión de la Dra. Polo de Caso Cerrado sobre EE.UU.

Samsung presenta sus nuevos cascos Project Moohan y se sienta a la mesa de la realidad extendida

Samsung presenta sus nuevos cascos Project Moohan y se sienta a la mesa de la realidad extendida

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Martínez (FA) defiende al gobierno ante críticas de “inexperiencia”: “Hay muchas crisis protagonizadas por el Socialismo Democrático”
Chile

Martínez (FA) defiende al gobierno ante críticas de “inexperiencia”: “Hay muchas crisis protagonizadas por el Socialismo Democrático”

Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

Lagos Weber apuesta por triunfo de Jara contra Kast en balotaje: “Los chilenos no queremos gente violenta en su discurso”

La promesa de bajar el precio de los tratamientos para bajar de peso de Trump golpea a Novo Nordisk y Eli Lilly
Negocios

La promesa de bajar el precio de los tratamientos para bajar de peso de Trump golpea a Novo Nordisk y Eli Lilly

Gobierno define visión por disputa entre complejo INNA y observatorios: “La función del gobierno es asegurar que ambas industrias sean viables”

Alerta en los mercados por los bancos ¿Por qué están cayendo tanto las acciones?

¿Dónde podría ser el próximo gran terremoto en Chile? Esto dicen los expertos
Tendencias

¿Dónde podría ser el próximo gran terremoto en Chile? Esto dicen los expertos

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Pablo Carreño en los cuartos de final del Challenger de Olbia
El Deportivo

En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Pablo Carreño en los cuartos de final del Challenger de Olbia

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por la Premier League

Ojeador jefe del Ajax en el Mundial Sub 20: “Veo posiciones y características; busco alguien que marque nuestro futuro”

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana
Finde

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras
Cultura y entretención

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Deadbeat: el intenso salto al vacío de Tame Impala a la electrónica

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

Trump celebra que el cierre del gobierno le sirve para recortar programas demócratas de ayuda social
Mundo

Trump celebra que el cierre del gobierno le sirve para recortar programas demócratas de ayuda social

La historia de espionaje chino que remece la política británica

Rusia anuncia avances en la invasión de Ucrania con la toma de tres localidades en Járkov y Dnipropetrovsk

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas
Paula

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad