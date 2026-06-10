Miguel Ángel Calisto: “Las acusaciones no son un instrumento efectivo de fiscalización, son más bien de venganza política”

Horas antes de que se votara en el Senado la norma que habilita el alzamiento del secreto bancario por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el senador independiente, Miguel Ángel Calisto, estuvo en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, relatando lo que sería su voto clave.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada, el parlamentario también entregó su postura frente a la idea de legislar la megarreforma, donde su sufragio es apetecido, y fue consultado por la acusación constitucional que libertarios y republicanos impulsaron en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Si el libelo pasa la Cámara, son los senadores quienes deberán actuar como jueces.

En Desde la Redacción el senador Daniel Núñez (PC) dijo que el gobierno, comprando los votos de Calisto, Bianchi y Walker, tiene la mayoría para la megarreforma. ¿Le compraron su voto? Kusanovic dijo que su propio voto tendría un costo.

Eso es una muy mala práctica y habla muy mal tanto de quienes lo asumen como de quienes indican que otros podrían vender el voto. No es llegar y tomar una decisión respecto de votar a favor o en contra de una reforma tan amplia. La responsabilidad que recae en uno, la eventual consecuencia, no solamente en este gobierno, sino que en los futuros tres o cuatro, porque en la práctica esto es casi una reforma tributaria. No vamos a votar una reforma a sobre cerrado, y eso debiera ser el criterio de responsabilidad de cualquier senador. He planteado algunos puntos que para mí, como senador por la región de Aysén, son fundamentales de precisar. Por ejemplo, el tema de las contribuciones, de la invariabilidad tributaria, el crédito laboral.

¿Votaría a favor la idea de legislar?

Creo que las ideas que se plantean en la megarreforma son principios positivos que buscan, en definitiva, reactivar económicamente el país. Hay algunos puntos o líneas rojas que para mí son importantes de poder resolver antes de votar en general. Por ejemplo, el crédito laboral es un gasto fiscal de cerca del 0,7% del PIB, cerca de 1.400 millones de dólares (...). Ahí hay un elemento que es fundamental: en zonas extremas es inaplicable, a menos que hagamos que este crédito laboral sea complementario, por ejemplo, con créditos laborales que existen en zonas extremas.

10-06-2026 MIGUEL ÁNGEL CALISTO FOTO: PEDRO RODRÍGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

¿Lo habló con el gobierno?

Eso lo estoy planteando.

¿Qué le dijeron?

Hasta el minuto, el ministro Quiroz no me ha dicho que sí y tampoco que no. Espero una respuesta. Aprovecho de transmitirle aquí que nos dé certeza respecto de cómo aplica esto.

La oposición, debido a los reparos que tiene, dice que rechazará. ¿Usted?

Yo no tengo conflictos ideológicos respecto de aprobar la idea de legislar la reforma del Presidente Kast. Ese es un conflicto que tienen aquellos que tienen una posición que por más que digan, como la izquierda, ‘nosotros estamos dispuestos a conversar’, todos sabemos que van a votar en contra.

¿Ese conflicto lo traduce en obstruccionismo?

Es absoluto obstruccionismo. Es lo que veíamos muchas veces con el gobierno del presidente Boric, cuando la derecha se negaba a todo, aunque fueran proyectos positivos (...). No tengo conflicto ideológico en aprobar algo que sea positivo si le hacen las correcciones que nosotros, eventualmente, estamos sugiriendo. Estoy de acuerdo en aprobar la invariabilidad tributaria pero, ¿tenemos un mecanismo de certeza que nos entregue el gobierno respecto del retorno? ¿Es necesario 25 años?

¿Por qué no votó la vez anterior el secreto bancario?

Por resguardo. Hoy hay muchos parlamentarios que estamos siendo investigados. Cuando uno está investigado tiene que, al minuto de votar en una situación como ésta, ser muy cuidadoso. Para mí no es problema la apertura de las cuentas bancarias. Llevo seis años de investigación y el año dos me abrieron todas las cuentas, autoricé voluntariamente. No tengo ninguna situación que me complique.

¿Su voto no depende de su situación?

No, no depende de mi situación. O sea, mi situación no depende de abrir un nuevo circuito bancario porque es un tema ya resuelto.

¿Y entonces?

Es porque yo no voto en función de mi situación particular. Tengo que votar en función de cómo afecta una medida como esta a todos los chilenos.

¿Por qué ese argumento sirvió para esa votación anterior y no va a servir en esta?

La verdad que estaba complicado porque todavía tengo que resolver qué es lo que corresponde en estos casos: inhabilitarse, no votar, votar a favor o votar en contra. Conversaba con un abogado que me decía, ‘yo creo que en estos casos todos los parlamentarios que están siendo investigados debieran inhabilitarse porque de alguna manera tienen relación con una eventual decisión, sobre todo aquellos que todavía no les abren las cuentas corrientes, por lo tanto, son directamente implicados o podrían ser directamente relacionados.

¿Cuánto ruido mete en la tramitación de la megarreforma la AC en contra de Grau?

La acusación al exministro Grau, por lo menos en el Senado, no ha sido tema. Sin embargo, creo en general que siempre una acusación constitucional ensucia el ambiente político. Fui diputado ocho años, curiosamente me tocaba a veces tener este rol medio dirimente. Me tocaron 17 acusaciones durante el gobierno del presidente Piñera, la gran mayoría las rechacé. Creo que no son un instrumento efectivo de fiscalización, son un elemento más bien de revancha, de venganza política.

¿Se han mal utilizado?

Creo que se han mal utilizado absolutamente. Las acusaciones constitucionales no tienen ningún sentido en la práctica. Que alguien me diga cuál ha sido el resultado de alguna acusación constitucional que ha pasado por la Cámara de Diputados. Es absolutamente ineficiente como una herramienta de fiscalización.