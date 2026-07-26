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    Vozinha llega con seguro: seis meses y opción por un año más

    El Cacique sorprende al mundo y concreta el arribo del arquero de Cabo Verde. La iniciativa fue de Anibal Mosa. En Macul lo esperan para el martes.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Una atajada de Vozinha en el Mundial. Wang Kaiyan

    La llegada de Vozinha a Colo Colo genera un profundo impacto. El guardameta fue una de las figuras más atractivas del Mundial, por sus notables actuaciones en el arco de Cabo Verde, que se transformó en una de las revelaciones del torneo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

    Las reacciones se han producido en todo el mundo. El nombre del club albo ha ocupado páginas y portadas de diversos medios de comunicación, que no demoraron en interesarse en los entretelones de la gestión que llevó al golero a convertirse en el primer refuerzo de la escuadra de Fernando Ortiz. En Macul conciben esa reacción como la primera retribución a la millonaria apuesta que realizan al fichar al guardameta. Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, fue el principal impulsor de la iniciativa. Fernando Ortiz, el técnico, no lo había solicitado.

    La millonaria apuesta de Colo Colo y Aníbal Mosa por el fichaje de Vozinha

    En el Monumental revelan a El Deportivo la fórmula del acuerdo. Se trata de un contrato inicial por el resto de la temporada, con una cláusula de renovación por todo 2027. Es decir, un vínculo que, en el mejor escenario, puede extenderse por un año y medio y que dejaría al golero en condiciones de disputar la Copa Libertadores en el arco del Cacique, con toda la repercusión que conlleva. En Macul apuntan a ese objetivo, considerando la amplia ventaja con la que lideran la Liga de Primera.

    Vozinha, en el Mundial. (Foto: Xinhua/Xu Zijian)

    Los albos está realizando una inversión acorde con la contratación de un futbolista que alcanzó figuración mundial. La fórmula contempla una inversión que supera los US$ 500 mil en la eventualidad de que se cumpla el período total, pero que puede interrumpirse cumplido el primer tercio de la relación. En Pedreros recalcan que el esquema, que adjudican a Mosa, permite cautelar los intereses de ambas partes. Sobre todo, minimizar daños en caso de que el arquero no logre adaptarse o su rendimiento no responda a las ambiciosas expectativas que genera por sus antecedentes más cercanos. En ese plano, también resaltan la habilidad negociadora del sureño.

    Llega el martes

    El viernes, en el marco del triunfo sobre Limache, Mosa confirmó el entendimiento. "Tenemos un acuerdo. Se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante”, aseveró. Minutos después, las redes sociales del club albo anunciaron la contratación. Eso sí, el mediático portero no ha emitido mensaje alguno respecto de su incorporación a los albos.

    En Macul proyectan para el martes la llegada del africano. El primer trámite que cumplirá será someterse a los exámenes médicos que anteceden a la firma del contrato respectivo. Se da por descontado que los superará sin inconvenientes. Después, se pondrá a disposición de Fernando Ortiz, quien, enterado de la operación, optó por una postura contundente. "No estuve dentro de las negociaciones, no soy el encargado de esas cosas. Si sé y tengo claro que es un jugador más que tendrá que pelear el puesto, como los demás”, le rayó la cancha.

    El estratega, estuvo lejos de garantizarle la titularidad. "Claro que estoy feliz, tenemos a un jugador mundialista en Colo Colo, sus actuaciones lo han llevado a que pongamos el ojo en él. Estoy completamente de acuerdo con esta incorporación, pero también destaco la actuación de Gabriel (Maureira) esta noche. Entonces, va a ser una linda competencia entre Vozinha, Gabriel y lo demás que están. Va a haber competencia, que es lo que siempre digo”, estableció.

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