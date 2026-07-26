Jugando para Colo Colo: la UC encuentra un empate con gusto a derrota con La Serena y queda a 12 puntos del líder

Si Universidad Católica pretende pelearle el título a Colo Colo, no puede tropezar. No hay margen. La victoria de los albos sobre Limache, en la noche del viernes (sumado al halo de expectativa por el fichaje de Vozinha), estiró a 13 los puntos de distancia entre el primero y su escolta. Un día después, está en 12. En el Claro Arena, logró un empate in extremis 3-3 con Deportes La Serena, luego de irse al descanso 2-0 arriba. Una especie de farra.

Un acontecido partido ante San Luis, cerrando la fase grupal de la Copa Chile (ya con la clasificación asegurada, como primero de su zona), fue la única derrota de la UC en los últimos 10 partidos. El triunfo en La Bombonera significó un impulso para el equipo de Daniel Garnero, quien todavía aguarda por sumar algún refuerzo y potenciar el plantel. Contra los papayeros, Darío Melo fue el portero titular, ante la baja del suspendido Vicente Bernedo. Tampoco estuvo Branco Ampuero, por amarillas.

Los granates, que llegaron tras dos caídas consecutivas y eliminados de la Copa Chile, salieron con una propuesta altamente ofensiva. Ni siquiera la baja de Ángelo Henríquez en el calentamiento (fue relevado por Matías Marín) cambió los planes de Felipe Gutiérrez. El primer tiempo fue un duelo directo, donde los mediocampos eran una zona de tránsito más que de influencia. La Serena no renunció a buscar el arco rival. La diferencia fue que la visita pecó de impericia. Mientras que la UC sí supo pegar.

Católica generó un par de chances apenas comenzado el partido, aprovechando que la visita dejaba espacios en el fondo. Si bien el trámite se fue emparejando con el pasar de los minutos, eran los estudiantiles los que asomaban con más peligro en el área contraria. La Serena mostraba ripios en el fondo, no obstante los delanteros cruzados no aprovechaban los espacios.

Uno de los valores destacados en los primeros 45′ fue Melo. El portero tuvo tres tapadas destacadas para mantener su valla invicta. Eso demostraba que La Serena salió a atacar, mediante juego directo, y que el local tenía grietas en el fondo.

Una larga revisión del VAR amagó con una sanción penal en favor de Católica, por una supuesta mano. El punto fue un eventual fuera de juego de Corral. Luego de un extenso procedimiento, no se sancionó la pena máxima. Pero en la acción siguiente, sí se cobraría penal. En una acción imperceptible en vivo, la cabina del videoarbitraje avisa de una mano de Lucas Alarcón. El juez José Cabero chequea y cobra. En efecto, el zaguero tenía su mano abierta. Fernando Zampedri ejecutó y no falló, como suele suceder, para el 1-0. 16 goles en 16 fechas para el Toro.

La UC contaba con lo que le faltaba a los papayeros: eficacia. La segunda estocada llegó en el minuto 40. Luego de un tiro de esquina, donde Zampedri y Díaz chocan, el balón le queda a Eugenio Mena. El lateral zurdo saca una volea que derrota al golero Tapia para el 2-0.

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Con este resultado, se podía pensar que Católica iba a administrar con relativa tranquilidad el partido en el segundo tiempo. Pero no sucedió en lo absoluto. La parte complementaria se dio con La Serena portando el volante. Reordenando sus piezas, los del Norte Chico mantuvieron con su postura atrevida, saliendo a proponer. En los 54′ llegaron a un descuento vía Marín, pero se anuló por fuera de juego.

Garnero hizo cambios tratando de retomar el control del medio, y del encuentro. Adentro Martínez y Palavecino. Pero nada. No habían ideas. La energía era distinta. Mientras que los granates fueron empujando. A Felipe Gutiérrez sí le resultaron los movimientos. Por ejemplo, el de Gonzalo Figueroa. El delantero argentino, uno de los refuerzos para la segunda rueda, anotó en los 72′, aprovechando una mala salida de Melo.

A 10′ del epílogo, el propio Figueroa cede a Matías Marín, quien apareció por el centro del área y conectó para el 2-2. Era justo por el devenir del partido. La UC estaba aletargada. No entró a jugar el segundo tiempo. Esto lo olfateó el rival y siguió machacando. Hasta que encontró su premio en los 86′. El argentino Figueroa hizo su gran aparición en la Liga para acertar otra vez. Doblete y 3-2.

Zampedri, para variar, salió al rescate. De tiro libre, en el octavo minuto añadido, anotó el 3-3 que sería definitivo. Un empate que no le sirve a la Católica, que resigna espacio para disputar la corona al Cacique. Está a cuatro partidos de alcanzarlos (12 unidades). Es muy difícil.

Ficha del partido

U. Católica: D. Melo; S. Arancibia, D. González, J. I. Díaz, E. Mena; F. Zuqui (65′, M. Palavecino), J. Valencia, C. Cuevas (82’, A. Farías); D. Corral (65′, J. Martínez), F. Zampedri y J. Giani (82’, J. F. Rossel). DT: D. Garnero.

La Serena: J. Tapia; J. Gutiérrez (53′, M. Pinto), I. Rasso, L. Alarcón, Y. Salazar (77′, F. Dinamarca); A. Oroz (46′, S. Díaz), F. Mac Allister, G. Escalante, J. Vargas; M. Marín y D. Rubio (46′, G. Figueroa). DT: F. Gutiérrez.

Goles: 1-0, 28′, Zampedri, de penal; 2-0, 40′, Mena, de volea luego de un tiro de esquina; 2-1, 72′, Figueroa, le gana la posición a Melo y saca un fuerte remate; 2-2, 80′, Marín, define tras envió por bajo de Figueroa; 2-3, 86′, Figueroa, aguanta y remata alto batiendo a Melo; 3-3, 90′+8, Zampedri, de tiro libre que se desvía.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Rasso, Marín (LS).

Estadio Claro Arena. Asistieron 13.872 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.