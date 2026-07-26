Senapred declara alerta amarilla para San Clemente y Talca por aumento del caudal del río Lircay

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este sábado alerta amarilla por crecida para las comunas de San Clemente y Talca, en la Región del Maule, tras detectarse un incremento en el caudal del río Lircay.

Esto, debido a intensas precipitaciones por el ingreso de un nuevo sistema frontal, situación que eleva el riesgo para los sectores cercanos al curso de agua.

La decisión fue adoptada luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) informara que la estación hidrométrica Río Lircay en Puente Rastras, ubicada en el camino a Corralones, en el sector Bajos de Lircay, registrara un aumento de caudal que alcanzó valores correspondientes al umbral amarillo.

Según el reporte técnico, esta condición implica un mayor nivel de vigilancia debido al potencial riesgo para la población asentada en las cercanías del río.

No obstante, las autoridades precisaron que el resto de las estaciones ubicadas aguas abajo mantienen registros dentro de parámetros normales.

A partir de estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional de Senapred resolvió decretar la alerta amarilla, la que permanecerá vigente hasta que las condiciones hidrológicas permitan su levantamiento.

El organismo explicó que esta medida permitirá movilizar de manera escalonada los recursos necesarios para enfrentar la evolución del evento, reforzando las capacidades de respuesta de los organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

El objetivo de la alerta, indicó Senapred, es intervenir oportunamente para evitar que la emergencia aumente en extensión o severidad, reduciendo al máximo los posibles efectos sobre la población, la infraestructura, los bienes y el entorno.