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    Con Vozinha como gran golpe: un mercado austero marca la vuelta de la Liga de Primera

    Luego de la pausa por el Mundial 2026, la competencia local regresó ayer. Mientras los albos llegaron a un acuerdo con el arquero de Cabo Verde, una de las revelaciones del Mundial 2026, el resto de los clubes aún logra amarrar grandes figuras. La U apuesta por jóvenes.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Vozinha durante su participación en el Mundial 2026.

    Volvió la Liga de Primera. Este viernes, Colo Colo recibió a Deportes Limache en el estadio Monumental. Fue el primer partido después de la pausa por el Mundial 2026. El inicio de la segunda rueda encuentra a algunos clubes con planteles modificados, aunque con un mercado de invierno que hasta ahora ha avanzado sin contrataciones masivas.

    El Cacique, por ejemplo, jugó sin novedades en su plantilla. Sin embargo, durante las últimas horas, dobló sus esfuerzos y dio el gran golpe del mercado con Vozinha, el arquero que fue la figura de Cabo Verde en el Mundial. El equipo de Víctor Rivero, en cambio, llegó a Macul como uno de los clubes con más movimientos junto con Cobresal, Audax Italiano, Everton, Deportes Concepción y Universidad de Concepción.

    El cuadro tomatero peleó arriba hasta que tuvo una racha de malos resultados en la parte final de la primera rueda. Con la meta de volver a los triunfos, sumó a Tiago Galletto, Hugo Martínez, Vicente Cárcamo, Leonardo Valencia y Dylan Escobar.

    Entre los grandes, la U es la única con refuerzos. Apostó por Gonzalo Reyna, extremo derecho argentino de 19 años perteneciente a Racing. El futbolista llega a préstamo. Además fichan a Valentín Gauthier, zaguero uruguayo de 22 años. “Llego muy bien, me vengo preparando, hice toda la pretemporada en León. Me vengo preparando como si tuviera que jugar mañana y desde ese lado físicamente estoy muy bien”, señaló al llegar a Santiago.

    La UC, en tanto, al igual que los albos, no han fichado a nadie. Claro que José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, anticipó en El Deportivo que todavía están en la búsqueda de nombres. “Sabemos de la ansiedad que tiene el hincha. Nosotros tenemos que hacer un análisis primero. Se hizo un muy buen primer semestre, donde se compitió en todos los torneos. A partir de ahí, estamos viendo opciones. Es un mercado cerrado. Cuando uno va a golpear la puerta de un club, los números son exorbitantes y los jugadores piden sueldos exorbitantes. Si encontramos un jugador que aporte, dentro de valores razonables, indudablemente lo vamos a traer. El directorio está alineado con eso y hay autorización para hacerlo“, señaló el Tati. Los de la franja renovaron a Fernando Zuqui, hasta diciembre, y a Jimmy Martínez (fines de 2027).

    Hubo movimiento

    Audax Italiano tendrá las principales modificaciones. Los de La Florida llevan al argentino Patricio Graff para asumir la dirección técnica, tras la salida de Gustavo Lema. El entrenador ya trabajó en Chile en Coquimbo Unido y O’Higgins. De hecho, consiguió el ascenso con los piratas luego de ganar la Primera B, en 2018. También incorporan a César Pinares y Ariel Uribe para reforzar el mediocampo y el sector ofensivo.

    Coquimbo aseguró al delantero argentino Facundo Pons, proveniente de San Martín de Tucumán. El atacante ya conoce la competencia local debido a su paso por Limache. Su llegada aumenta las alternativas del equipo aurinegro para afrontar la segunda rueda y la Copa Libertadores.

    Los clubes que pelean en la parte baja aumentan su plantilla. Cobresal sumó cuatro jugadores: Felipe Villagrán, Matías Olguín, Leroy Janpol Morales y Martín Espinoza. Mientras que Deportes Concepción incorporó a Cristián Riquelme, Fernando Martínez y Joaquín Montecinos. El colista Unión La Calera contrató a Vicente Lavín y Juan Pablo Salomoni.

    Everton, que es séptimo y busca entrar a la Copa Sudamericana, contrató a Josué Ovalle, Andrés Arrollo y Gustavo Charrupí.

    Palestino incorporó al mediocampista Marcelo Eggel, proveniente de Deportivo Maipú. Universidad de Concepción sumó a Iam González, Fernando Romero y Jorge “Fatura” Broun.

    De Miami a Rancagua

    En O’Higgins, la principal incorporación es Tomás Avilés. El defensor argentino de 22 años llegó desde Inter Miami, donde era compañero de Lionel Messi.

    “Vengo a sumar al grupo, sé que están teniendo un buen año. Sé que el club juega copa, pelea por todo, así que lo vi como una linda posibilidad”, señaló en su presentación. Los celestes cayeron por la mínima ante Boca Juniors en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

    En pausa por el Mundial se jugó la Copa Chile y la Copa de la Liga. Los equipos aún tienen semanas para fichar: el cierre del libro de pases será a las 23.59 horas del 13 de agosto, previo a la fecha 19.

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