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    La reconstrucción que alista Argentina tras perder la final en el Mundial 2026

    Lionel Messi dejó en duda su futuro. A la Pulga se le pueden sumar Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Dibu Martínez, entre otros. Todo dependerá de la continuidad de Lionel Scaloni en la banca y el calendario de partidos para el resto del año.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Li Ming

    Argentina se derrumbó. España no le dio chance alguna en la final del Mundial y cerró de manera abrupta el largo camino que realizó Lionel Messi y compañía. Una ruta que no estuvo exenta de caídas, pero que se llenó de gloria con dos copas continentales y un campeonato mundial.

    Por lo mismo, la prensa del otro lado de la cordillera se pregunta qué hacer con sus seleccionados y no se resignan a perder a su máximo referente para el próximo proceso. Saben que es muy difícil que Messi llegue a la próxima cita planetaria, ya tiene 39 años, pero -al menos esperan que tenga una despedida en Buenos Aires.

    La respuesta sólo la tiene el rosarino. Pero ya entregó una pista: no viajó con el resto de sus compañeros a la capital transandina y tras un breve paso por Miami, se irá directo a Rosario con su familia. “Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para hacer de esta selección argentina una familia. Pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia que nunca olvidaremos y que nadie podrá borrar”, fue su nostálgico mensaje en sus redes sociales.

    Foto: Li Ming/Xinhua. Li Ming

    La despedida del técnico Scaloni

    No renunció. Pero sus palabras tenían sabor a despedida. El técnico de los ahora vicecampeones del mundo, Lionel Scaloni, aseguró que cumplirá su contrato hasta diciembre y ahí decidirá su futuro. “Para seguir se necesitan un montón de cosas, volver a formar un grupo como éste, que difícilmente se vuelva a formar”, aseguró en rueda de prensa.

    “Voy a hablar con el presidente. Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad también de pensar porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto. Y a lo mejor habría que verlo”, indicó.

    “Estoy agradecido con el presidente por haberme dado la oportunidad esta, de estar en el lugar que estoy. Es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores”, indicó.

    Scaloni tiene claro que sin Messi será difícil renovar el plantel transandino. Además, hay varios nombres en duda. Nicolás Otamendi (38 años) dejó entrever antes de ir a Norteamérica que serían sus últimos partidos y Rodrigo de Paul (32) tampoco desea continuar sin el ‘10′ en el equipo.

    Otras figuras que son consignados en los diarios del Atlántico son Dibu Martínez (33), Gerónimo Rulli (34), Juan Musso (32), Nicolás Tagliafico (33) y Leandro Paredes (32). Pero ninguno de ellos ha confirmado que dará un paso al costado y todo dependerá del calendario de las próximas competiciones.

    En el caso del guardameta, se declaró en reflexión. “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, escribió en su cuenta de Instagram.

    Por ahora, se espera que la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) confirme en las próximas semanas los 6 amistosos que tendrá su selección de aquí a fin de año y se confirme cuándo será el inicio de las Eliminatorias. La idea es que el equipo llegue con cierto rodaje a esa instancia, pues el gran objetivo que ahora tienen los dirigentes es que la albiceleste logre el tricampeonato continental en la Copa América 2028, la cual corresponde que se juegue en Ecuador, pero que podría disputarse en Estados Unidos.

    Más sobre:Mundial 2026Lionel MessiMessiArgentinaScaloniSelección ArgentinaFinalEspañaFútbol

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