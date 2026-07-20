El emotivo gesto de Lamine Yamal con Lionel Messi tras el título de España en el Mundial ante Argentina

El potente gesto de Lamine Yamal con Lionel Messi tras el título de España en el Mundial ante Argentina.

Lionel Messi no pudo cerrar su historia en los Mundiales con un segundo título. Argentina perdió por 1-0 ante España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York, con un gol de Ferrán Torres en el alargue.

Luego del partido, el capitán transandino se mostró sumamente afectado. Incluso en medio de la premiación a la Furia Roja rompió en llanto.

Antes se había quedado por minutos sobre el campo de juego. Apartado de sus compañeros, Messi se sentó permaneció en silencio. Luego recibió la medalla de plata.

Fue en ese momento que Lamine Yamal se acercó al delantero argentino. El español dejó los festejos de sus compañeros y caminó hacia la Pulga para saludarlo.

El capitán de Argentina, que ya había recibido a otros jugadores españoles desde el suelo, se puso de pie para abrazar al joven atacante.

Messi había anunciado que esta sería su última participación en una Copa del Mundo. Con la camiseta argentina disputó seis ediciones del torneo, en los que acumuló 21 goles y 12 asistencias. Si bien Kylian Mbappé lo superó como máximo ariete en la historia del certamen, quedó como el futbolista con más pases gol en los Mundiales.

En la rueda de prensa, el técnico Lionel Scaloni elogió al ‘10′. “Con 39 años, es una cosa increíble. Espero que la gente esté orgullosa de él, de lo que hace, es el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol. Es increíble lo que hizo en este mundial”, señaló.