Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

Nueva York albergará una jornada para la historia. España se medirá con Argentina en la definición del Mundial 2026 en el MetLife y buscará su segunda estrella. En ese contexto, uno de los protagonistas de la primera Copa del Mundo hispana manifestó su sufrimiento por no poder asistir a la final.

Joan Capdevila, lateral izquierdo titular de la Furia Roja en la Eurocopa 2011 y Sudáfrica 2010, pegó un grito de ayuda luego de que Estados Unidos le negara el visado.

El defensor tenía pensado asistir a la final junto a su familia, pero le rechazaron el ESTA, documento necesario para poder hacer ingreso al país norteamericano.

Capdevila se iba a sumar al emotivo homenaje planeado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que invitó formalmente a todos los integrantes del plantel de España en el Mundial de Sudáfrica. No obstante, los problemas burocráticos se lo impidieron.

El pedido de auxilio

Capdevila realizó un pedido de auxilio. Incluso, etiquetó directamente a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en una publicación de denuncia que realizó a través de su cuenta de X. “¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump!”, comienza su publicación.

“Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA. ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles”, continuó.

Además, etiquetó cuentas institucionales: “No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol... @educaciongob Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida”, añadió. También hizo lo mismo con el secretario de Estado Marco Rubio.

Sin embargo, no recibió respuesta por el rechazo del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés), que se trata de un mecanismo automatizado que determina la elegibilidad de los visitantes para viajar a los Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visado.

El propio Capdevila explicó que el motivo se trató por un partido que jugó en Irán hace diez años y fue realizado de manera automática. “Es imposible que me conteste. Era un poco a la desesperada, porque no me aceptaron el ESTA, que es como el visado para poder entrar porque estuve hace diez años jugando un partido de La Liga en Irán”, contó a La Sexta.

“Agradezco mogollón a toda la gente que me ha intentado ayudar, pero obviamente es muy complicado. Los americanos ya se sabe cómo son, van a su ritmo (...), y por desgracia no he tenido días para hacer margen para poder maniobrar y me tocará fastidiarme y la veré desde casa”, añadió.